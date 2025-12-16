10 लाख रुपये से कम कीमत में टॉप 5 मारुति कार

भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार के सेगमेंट में मारुति सुजुकी दबदबा है

मारुति सुजुकी ने भारत के कार बाजार में ऐसी गाड़ियों के साथ एक मजबूत जगह बनाई है जिन्हें खरीदना और चलाना किफायती है। जो लोग 10 लाख रुपये से कम कीमत में कार लेना चाहते हैं उनके लिए कंपनी ने अलग-अलग बॉडी स्टाइल में कई विकल्प पेश किए हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती है।

अगर आप कॉम्पैक्ट सिटी कार, एक आरामदायक फैमिली हैचबैक कार, एक कॉम्पैक्ट सेडान कार, या ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो मारुति के पास आपकी जरूरत के हिसाब से हर श्रेणी में एक प्रोडक्ट है। यहां 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 मारुति कार की लिस्ट दी गई है, जिस पर आप भी एक नजर डालिए:

मारुति वैगन आर

कीमत: 5 लाख रुपये से 6.95 लाख रुपये

मारुति वैगन आर सालों से भारतीय खरीददारों के बीच एक लोकप्रिय चॉइस रही है, जिसका मुख्य कारण इसकी प्रैक्टिकैलिटी और इस्तेमाल में आसानी है। यह उन लोगों के लिए है जो कार में ज्यादा जगह, आराम और कम रनिंग कॉस्ट को अहमियत देते हैं। वैगन आर के टॉल बॉय डिजाइन की वजह से कार में अंदर जाना और बाहर निकलना आसान है, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए यह इस मामले में काफी अच्छी है। बॉक्सी शेप के कारण कार के कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद अच्छा हेडरूम और स्पेशियस केबिन मिलता है।

वैगन आर का लेआउट सिंपल और फंक्शनल है, और इसकी सीटें रोजाना ड्राइविंग के हिसाब से काफी आरामदायक हैं, और इसका बूट स्पेस रेगुलर ग्रोसरी खरीदने और छोटे ट्रिप का सामान रखने के लिए पर्याप्त है। कंट्रोल पर पहुंच और इन्हें ऑपरेट करना आसान है। वहीं वैगनआर शहर में ड्राइविंग के लिए सबसे उपयुक्त है। लाइट स्टीयरिंग और कॉम्पैक्ट साइज के कारण इसे ट्रैफिक में चलाना और तंग पार्किंग स्पेस में पार्क करना आसान है। राइड क्वालिटी कम स्पीड पर आरामदायक ड्राइव करने के लिए ट्यून की गई है और ये एक शानदार और परेशानी मुक्त रोजाना ड्राइव वाली कार साबित होती है।

जो लोग मारुति सुजुकी बैजिंग वाली कार लेना चाहते हैं और उन्हें ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, तो उनके लिए वैगन आर आज भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनी हुई है।

मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: 6 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये

मारुति बलेनो प्रीमियम हैचबैक कार है और इसे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो थोड़ी ज्यादा जगह और ज्यादा आराम वाली कार चाहते हैं। डिजाइन की बात करें तो बलेनो कार काफी मॉडर्न और अच्छी दिखती है। यह छोटी हैचबैक कार से चौड़ी है और इसका ओवरऑल स्टाइल ज्यादा तड़क-भड़क वाला न होकर काफी साफ-सुथरा है। इस हैचबैक कार का केबिन काफी स्पेशियस लगता है और इसमें आगे व पीछे वाले पैसेंजर के लिए अच्छा लेगरूम स्पेस है। बूट का साइज भी ठीक-ठाक है, जबकि डैशबोर्ड लेआउट साधारण है और इस्तेमाल में आसान पर फोकस किया गया है।

बलेनो गाड़ी को चलाना आरामदायक और रिलैक्सिंग है। पेट्रोल इंजन स्मूद है और शहर व हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग के लिए अच्छा काम करता है। इसका सस्पेंशन सेटअप खराब रास्तों के झटकों को संभालने के लिए ट्यून किया गया है और कार तेज स्पीड पर भी स्टेबल रहती है।

कुल मिलाकर बलेनो उन खरीददारों के लिए सही है जो एक प्रीमियम हैचबैक कार लेना चाहते हैं, जो रोजाना ड्राइव के साथ-साथ लंबी ड्राइव के लिए भी अच्छी हो।

मारुति सुजुकी डिजायर

कीमत: 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये

मारुति डिजायर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार में से एक है और यह उन ग्राहकों को पसंद आती है जो बिना बजट बढ़ाए बूट की एक्सट्रा प्रैक्टिकैलिटी चाहते हैं। इसका डिजाइन साफ-सुथरा और अच्छा है। इसे स्विफ्ट कार वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इसका बूट स्पेस इसे ज्यादा बैलेंस्ड सेडान कार जैसा लुक देता है। हाल ही में हुए अपडेट से यह ज्यादा मॉडर्न और रिफाइंड हो गई है।

डिजायर के केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है। पीछे की सीट का कंफर्ट फैमिली इस्तेमाल के लिए काफी है और बूट में इतनी सुविधा है कि हैचबैक कार में नहीं मिल सकती। केबिन लेआउट सिंपल है जिसमें जाने-पहचाने कंट्रोल्स और फीचर हैं।

सड़क पर डिजायर का फोकस आराम और माइलेज पर है। इंजन रिफाइंड लगता है, खासकर शहर में चलाने के दौरान, और कार ट्रैफिक में चलाने में आसान है। इसकी राइड क्वालिटी भारत की सड़कों के हिसाब से अच्छी है, टूटी-फुटी सड़कों के झटकों को अच्छे से झेल लेती है और कार ट्रैफिक में चलाने में आसान है। जो लोग एक ऐसी सेडान कार चाहते हैं जो आरामदायक हो और जिसे रखना आसान हो, उनके लिए डिजायर एक भरोसेमंद विकल्प है।

मारुति स्विफ्ट

कीमत: 5.79 लाख रुपये से 8.80 लाख रुपये

मारुति स्विफ्ट अपने नए डिजाइन और लाइट व ईजी-टू-ड्राइव नेचर की बदौलत सालों से लोकप्रिय कार बनी हुई है।

इस प्राइस रेंज में दूसरी मारुति कार के मुकाबले स्विफ्ट का स्टाइल ज्यादा स्पोर्टी है। यह हैचबैक छोटी फैमिली और रोजाना के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल है, हालांकि इसकी पीछे की सीट बलेनो जितनी स्पेशियस नहीं है।

जब आप स्विफ्ट को चलाते हैं तो यह हल्की और रिस्पॉन्सिव लगती है। स्टीयरिंग व्हील काफी फास्ट है और खासकर शहर की सड़क पर कार चलाने में आसान लगती है। कंफर्ट ठीक-ठाक है, लेकिन स्विफ्ट की खासियत इसकी एजिलिटी और आसान ड्राइविंग है। स्विफ्ट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो एक छोटी कार लेना चाहते हैं और पीछे की सीट में स्पेस में थोड़ी कमी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।

मारुति सुजुकी ब्रेजा

कीमत: 8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये

मारुति ब्रेजा मारुति की सबसे सस्ती एसयूवी कार है और ग्राहकों को एक वाजिब बजट में एसयूवी स्टाइल और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस का अनुभव देती है। यह हैचबैक और सेडान कार से ज्यादा दमदार दिखती है, जो इसकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है।

इसमें आरामदायक केबिन है जिसमें एक परिवार के लिए काफी जगह है। इसकी सीटिंग पोजिशन ऊंची है, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है और ड्राइविंग के समय कॉन्फिडेंस रहता है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रेजा को 2026 में फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है और अगर आपको जल्दी नहीं है तो अपडेट मॉडल के आने का इंतजार कर सकते हैं।

जो लोग 10 लाख रुपये से कम कीमत में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं उनके लिए ब्रेजा इस सेगमेंट में सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है।