नई निसान टेक्टॉन में मिल सकते हैं रेनो डस्टर वाले ये पांच फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

हाल ही में निसान इंडिया ने अपनी नई कॉम्पेक्ट एसयूवी टेक्टॉन का टीजर जारी किया है। यह गाड़ी रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। बता दें कि भारत में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरूआत डस्टर ने ही की थी और हाल ही में लॉन्च हुए इसके सेकंड जेनरेशन मॉडल ने अपने मजबूत डिजाइन, जबरदस्त परफॉरमेंस और फीचर लोडेड केबिन के साथ एक बार फिर से सफलता हासिल की है। अपकमिंग निसान टेक्टॉन में रेनो डस्टर वाले यह पांच फीचर दिए जा सकते हैं :-

पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

नई रेनो डस्टर गाड़ी में 6-वे पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं जो आगे वाले पैसेंजर के कंफर्ट को बढ़ाती हैं। उम्मीद है कि निसान अपनी नई टेक्टॉन कार में भी यह फीचर दे सकती है।

पावर्ड टेलगेट

नई निसान टेक्टॉन कार में डस्टर वाला पावर्ड टेलगेट फीचर दिया जा सकता है। हालांकि, यह इतना कोई बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन जब आपके हाथ पूरी तरह सामान से भरे हों और आपको बूट खोलना हो, तो यह बेहद काम का साबित होता है और एक्सपीरिएंस को ज्यादा प्रीमियम बनाता है।

लेवल-2 एडीएएस सूट

इस अपकमिंग कार में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर है जो निसान टेक्टॉन एसयूवी कार को बेहद सुरक्षित रखेगा। रेनो डस्टर न्यू मॉडल में एडीएएस के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट (एलकेए), लेन डिपार्चर वार्निंग (एलडीडब्लू), ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी) और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर मिलते हैं जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाते हैं।

सेफ्टी रेटिंग : यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेनो डस्टर को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है और यह मानते हुए टेक्टॉन को डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, ऐसे में इस अपकमिंग कार से भी इसी स्कोर की उम्मीद की जा सकती है।

पैनोरमिक सनरूफ

भारतीय कार खरीदारों के बीच पैनोरमिक सनरूफ फीचर काफी पसंद किया जाता है। रेनो डस्टर एसयूवी में सेगमेंट के सबसे बड़े सनरूफ में से एक मिलता है। उम्मीद है कि निसान टेक्टॉन कार में भी यह फीचर दिया जा सकता है, जिससे इसका केबिन ज्यादा स्पेशियस और ब्राइट लगेगा।

बड़ी स्क्रीन!

2026 रेनो डस्टर कार में कॉकपिट जैसा डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत गूगल बिल्ट-इन के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले शामिल है जो टर्न-बाय टर्न नेविगेशन भी दिखाता है।

यह स्क्रीन लेआउट केबिन को ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। उम्मीद है कि अपकमिंग निसान टेक्टॉन में भी यही स्क्रीन दी जा सकती है, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस अलग हो सकता है। रेनो डस्टर एसयूवी के इंफोटेनमेंट पैकेज में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, बिल्ट-इन गूगल ऐप्स जैसे गूगल मैप्स, गूगल प्ले और गूगल असिस्टेंट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।