सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू में मौजूदा वेन्यू के मुकाबले मिल सकता है इन 10 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    संशोधित: अक्टूबर 23, 2025 11:25 am | स्तुति

    53 Views
    • Write a कमेंट

    हुंडई ने कंफर्म किया है कि नई वेन्यू एसयूवी में 12.3-इंच डिस्प्ले और लेवल-2 एडीएएस दिया जाएगा

    2025 Hyundai Venue

    सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। इस गाड़ी से जुड़ी कई सारी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं और इसके स्पोर्टी वर्जन को भी कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है। नई हुंडई वेन्यू कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले से एकदम नया होगा, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। 2025 हुंडई वेन्यू कार में मौजूदा वेन्यू के मुकाबले यह 10 फीचर पहली बार दिए जा सकते हैं :- 

    12.3-इंच डुअल डिजिटल डिस्प्ले (कंफर्म) 

    Syros

    हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर डे पर हुंडई ने नई वेन्यू से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की थी, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले सेटअप भी शामिल था। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि क्रेटा की 10.25-इंच यूनिट से बड़ा होगा। जबकि, मौजूदा हुंडई वेन्यू कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    Hyundai Creta Bose music system

    पिछले कुछ सालों में ग्राहक कार में अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम पसंद करने लगे हैं। हम टाटा नेक्सन और किआ सिरोस जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार में क्रमशः 9-स्पीकर जेबीएल सिस्टम और 8-स्पीकर हरमन कार्डन यूनिट देख चुके हैं। अब उम्मीद है कि हुंडई भी अपने मौजूदा 6-स्पीकर सेटअप को नई वेन्यू कार में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम से बदल सकती है। इस फीचर को इसमें क्रेटा या फिर बड़ी अल्कजार एसयूवी कार से लिया जा सकता है। 

    डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    Hyundai Alcazar

    अपकमिंग हुंडई वेन्यू कार में मौजूदा मॉडल के मुकाबले डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिया जा सकता है। इस फीचर के जुड़ने से ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलेगा। वर्तमान में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है।

    वेंटिलेटेड सीटें

    Hyundai Alcazar

    नई हुंडई वेन्यू कार में दूसरे कंफर्ट फीचर के तौर पर वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी जा सकती हैं। हुंडई इस अपकमिंग कार में किआ सिरोस की तरह रियर सीट वेंटिलेशन फीचर दे सकती है। अनुमान है कि वेंटिलेटेड सीट फीचर सेकंड जनरेशन वेन्यू कार के टॉप वेरिएंट में दिया जा सकता है। 

    यह भी पढ़ें : ये हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट

    पैनोरमिक सनरूफ

    Kia Syros

    2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है, जिससे यह महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन और किआ सिरोस के बाद उन कुछ मॉडल्स में से एक बन जाएगी जिसमें यह प्रीमियम फीचर मिलेगा। अनुमान है कि यह फीचर नई हुंडई वेन्यू लाइनअप में टॉप वेरिएंट के साथ दिया जा सकता है। वर्तमान में हुंडई वेन्यू कार में केवल सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है। 

    पावर्ड को-ड्राइवर सीट

    2025 Hyundai Alcazar

    हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी इसमें क्रेटा और अल्कजार की तरह पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट दे सकती है। जबकि, मौजूदा वेन्यू में केवल ड्राइवर सीट के लिए 4-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है। वहीं, स्कोडा कायलाक सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है। 

    360-डिग्री कैमरा 

    Hyundai Creta

    पिछले कुछ सालों में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम गाड़ियों में दिया जाने वाला पॉपुलर फीचर बन गया है। 360-डिग्री कैमरा सेटअप के साथ नई हुंडई वेन्यू कार को कम स्पेस में पार्क करना काफी आसान हो जाएगा। 

    टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और फेसलिफ्ट रेनो काइगर समेत कई सारी सब-4 मीटर एसयूवी कार में यह प्रीमियम फीचर दिया गया है। वर्तमान में हुंडई वेन्यू एसयूवी में केवल रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई क्रेटा: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 

    Hyundai Tucson

    2025 हुंडई वेन्यू कार में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सेफ्टी फीचर भी दिया जा सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सिरोस सब-4 मीटर एसयूवी में यह फीचर पहले से मिलता है। यदि कंपनी इसे नई हुंडई वेन्यू कार में देती है तो इसमें ऑटो-होल्ड फंक्शन भी मिल सकता है। 

    फ्रंट पार्किंग सेंसर

    Hyundai Verna

    किआ सोनेट में फ्रंट पार्किंग सेंसर 2020 से मिल रहा है, जबकि हुंडई ने वेन्यू कार में यह सेफ्टी फीचर 2022 में मिड-लाइफ अपडेट मिलने के बाद भी शामिल नहीं किया था। लेकिन, अब कंपनी इस नई एसयूवी कार में फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग सेंसर दे सकती है जो सभी पैसेंजर व्हीकल्स में स्टैंडर्ड दिया जाना अनिवार्य है।

    लेवल-2 एडीएएस (कंफर्म)

    Kia Syros

    वेन्यू के मुकाबले में मौजूद महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सिरोस एसयूवी में यह प्रीमियम सेफ्टी टेक्नोलॉजी पहले से मिलती है। वर्तमान में वेन्यू में बेसिक लेवल-1 एडीएएस फंक्शन मिलता है, जबकि सेकंड जनरेशन मॉडल में लेवल-2 सूट का मिलना कंफर्म हो गया है। एडीएएस के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी) जैसे फीचर मिलेंगे। 

    यह भी पढ़ें : हुंडई 10 लाख रुपये में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी, टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सन ईवी को देगी टक्कर

    नई हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल के मुकाबले यह सभी फीचर दिए जाएंगे। आप 2025 हुंडई वेन्यू कार में इनमें से कौनसा फीचर एक्सपीरिएंस करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 हुंडई वेन्यू में मौजूदा वेन्यू के मुकाबले मिल सकता है इन 10 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है