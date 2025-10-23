2025 हुंडई वेन्यू में मौजूदा वेन्यू के मुकाबले मिल सकता है इन 10 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

हुंडई ने कंफर्म किया है कि नई वेन्यू एसयूवी में 12.3-इंच डिस्प्ले और लेवल-2 एडीएएस दिया जाएगा

सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। इस गाड़ी से जुड़ी कई सारी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं और इसके स्पोर्टी वर्जन को भी कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है। नई हुंडई वेन्यू कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले से एकदम नया होगा, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े जाएंगे। 2025 हुंडई वेन्यू कार में मौजूदा वेन्यू के मुकाबले यह 10 फीचर पहली बार दिए जा सकते हैं :-

12.3-इंच डुअल डिजिटल डिस्प्ले (कंफर्म)

हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर डे पर हुंडई ने नई वेन्यू से जुड़ी कई सारी जानकारियां साझा की थी, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले सेटअप भी शामिल था। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले दिया जाएगा जो कि क्रेटा की 10.25-इंच यूनिट से बड़ा होगा। जबकि, मौजूदा हुंडई वेन्यू कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

पिछले कुछ सालों में ग्राहक कार में अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम पसंद करने लगे हैं। हम टाटा नेक्सन और किआ सिरोस जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार में क्रमशः 9-स्पीकर जेबीएल सिस्टम और 8-स्पीकर हरमन कार्डन यूनिट देख चुके हैं। अब उम्मीद है कि हुंडई भी अपने मौजूदा 6-स्पीकर सेटअप को नई वेन्यू कार में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम से बदल सकती है। इस फीचर को इसमें क्रेटा या फिर बड़ी अल्कजार एसयूवी कार से लिया जा सकता है।

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

अपकमिंग हुंडई वेन्यू कार में मौजूदा मॉडल के मुकाबले डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिया जा सकता है। इस फीचर के जुड़ने से ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलेगा। वर्तमान में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है।

वेंटिलेटेड सीटें

नई हुंडई वेन्यू कार में दूसरे कंफर्ट फीचर के तौर पर वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी जा सकती हैं। हुंडई इस अपकमिंग कार में किआ सिरोस की तरह रियर सीट वेंटिलेशन फीचर दे सकती है। अनुमान है कि वेंटिलेटेड सीट फीचर सेकंड जनरेशन वेन्यू कार के टॉप वेरिएंट में दिया जा सकता है।

पैनोरमिक सनरूफ

2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है, जिससे यह महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन और किआ सिरोस के बाद उन कुछ मॉडल्स में से एक बन जाएगी जिसमें यह प्रीमियम फीचर मिलेगा। अनुमान है कि यह फीचर नई हुंडई वेन्यू लाइनअप में टॉप वेरिएंट के साथ दिया जा सकता है। वर्तमान में हुंडई वेन्यू कार में केवल सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है।

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी इसमें क्रेटा और अल्कजार की तरह पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट दे सकती है। जबकि, मौजूदा वेन्यू में केवल ड्राइवर सीट के लिए 4-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है। वहीं, स्कोडा कायलाक सेगमेंट की इकलौती कार है जिसमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट दी गई है।

360-डिग्री कैमरा

पिछले कुछ सालों में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम गाड़ियों में दिया जाने वाला पॉपुलर फीचर बन गया है। 360-डिग्री कैमरा सेटअप के साथ नई हुंडई वेन्यू कार को कम स्पेस में पार्क करना काफी आसान हो जाएगा।

टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और फेसलिफ्ट रेनो काइगर समेत कई सारी सब-4 मीटर एसयूवी कार में यह प्रीमियम फीचर दिया गया है। वर्तमान में हुंडई वेन्यू एसयूवी में केवल रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

2025 हुंडई वेन्यू कार में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सेफ्टी फीचर भी दिया जा सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सिरोस सब-4 मीटर एसयूवी में यह फीचर पहले से मिलता है। यदि कंपनी इसे नई हुंडई वेन्यू कार में देती है तो इसमें ऑटो-होल्ड फंक्शन भी मिल सकता है।

फ्रंट पार्किंग सेंसर

किआ सोनेट में फ्रंट पार्किंग सेंसर 2020 से मिल रहा है, जबकि हुंडई ने वेन्यू कार में यह सेफ्टी फीचर 2022 में मिड-लाइफ अपडेट मिलने के बाद भी शामिल नहीं किया था। लेकिन, अब कंपनी इस नई एसयूवी कार में फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ रियर पार्किंग सेंसर दे सकती है जो सभी पैसेंजर व्हीकल्स में स्टैंडर्ड दिया जाना अनिवार्य है।

लेवल-2 एडीएएस (कंफर्म)

वेन्यू के मुकाबले में मौजूद महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सिरोस एसयूवी में यह प्रीमियम सेफ्टी टेक्नोलॉजी पहले से मिलती है। वर्तमान में वेन्यू में बेसिक लेवल-1 एडीएएस फंक्शन मिलता है, जबकि सेकंड जनरेशन मॉडल में लेवल-2 सूट का मिलना कंफर्म हो गया है। एडीएएस के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी) जैसे फीचर मिलेंगे।

नई हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल के मुकाबले यह सभी फीचर दिए जाएंगे। आप 2025 हुंडई वेन्यू कार में इनमें से कौनसा फीचर एक्सपीरिएंस करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।