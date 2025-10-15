हुंडई 10 लाख रुपये में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी, टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सन ईवी को देगी टक्कर

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बाद यह भारत में कोरियन कार कंपनी की दूसरी मास मार्केट ईवी होगी

इसे दो बैटरी पैक: स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज में पेश किया जाएगा।

इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी मिलेगा।

इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हुंडई ने भारतीय कार बाजार के लिए वित्तीय वर्ष 2030 तक के अपने फ्यूचर प्लान की जानकारी साझा की है। साथ ही यह भी पुष्टि की है कि वह 10 लाख रुपये में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। हुंडई के अनुसार यह छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी जो संभवत: छोटे एसयूवी सेगमेंट यानी सब-4 मीटर में पेश की जाएगी, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और ये टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सन ईवी को टक्कर देगी।

हुंडई की आगामी इलेक्ट्रिक कार के बारे में अधिक जानकारी

हालांकि हुंडई ने अभी तक अपनी आगामी इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को टक्कर देगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी। यह दो बैटरी पैक विकल्प (स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज) में मिलेगी, और इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी मिलेगा जो कई हुंडई कार में पहले से दिया गया है। इसमें ओटीए (ऑवर द एयर) अपडेट सपोर्ट के साथ एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, और कंपनी के अनुसार बेहतर सुरक्षा के लिए एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर भी होगा।

हुंडई ने भारत में वित्तीय वर्ष 2030 तक 26 मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके बारे में विस्तार से यहां पढ़ें।

एक और मास मार्केट ईवी क्यों?

आगामी ईवी भारत में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के बाद कोरियन कंपनी की दूसरी मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। अगर हम मौजूदा मास मार्केट ईवी सेगमेंट पर नजर डालें तो हुंडई की हिस्सेदारी सीमित है, और इस सेगमेंट में मुख्य रूप से टाटा मोटर्स का दबदबा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक इस सेगमेंट में हुंडई की एकमात्र पेशकश है, क्योंकि हुंडई आयनिक 5 केवल प्रीमियम सेगमेंट को टार्गेट करती है। इसलिए, सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सस्ती इलेक्ट्रिक कार उतारने से हुंडई को छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बाजार पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू की फोटो लीक हुई: छोटी क्रेटा या बड़ी एक्सटर कैसी दिखती है ये एसयूवी कार?

संभावित लॉन्च

हुंडई सबकॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत में 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी, और टाटा पंच ईवी से रहेगा।