स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर
कोडिएक आरएस हर काम में शानदार एसयूवी कार है, और अपनी स्पीड लिमिट तक पहुंचने में यह सेडान सिबलिंग से भी कहीं ज्यादा तेज है!
प्रकाशित: जून 29, 2026 03:06 pm । स्तुति
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स्कोडा कोडिएक आरएस कंपनी की पॉपुलर एसयूवी कार है जिसका भारत में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब इसकी लॉन्चिंग कुछ ही दिन दूर है। हाल ही में हमें इसे चलाने का मौका मिला जिससे हम यह जान पाएं कि यह ड्राइव करने में कैसी लगती है और क्या यह सच में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड आरएस की खूबियों को स्टैंडर्ड कोडिएक की प्रैक्टिकैलिटी और कंफर्ट के साथ जोड़ पाती है या नहीं। इस कार के साथ समय बिताने के बाद हमनें ये सभी चीजें जानीं :-
प्रॉपर आरएस एसयूवी
कोडिएक आरएस गाड़ी में ग्रिल पर 'आरएस' बैजिंग दी गई है और हमें यह देखकर काफी खुशी है कि यह गाड़ी सच में इसकी हकदार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह काफी बड़ी कार है, लेकिन स्कोडा ने यह सुनिश्चित किया है कि इसमें स्पोर्टीनेस का हर गुण मौजूद हो। चाहे घुमावदार रास्ते हों या फिर सीधी सड़कें, यह गाड़ी सभी जगह पर आसानी से चलती है और ऐसी खूबी ज़्यादातर एसयूवी में नहीं मिल पाती। इसे ड्राइव करना बहुत मजेदार लगता है।
सबका ध्यान खींचने वाली शानदार गाड़ी
कोडिएक आरएस में स्टैंडर्ड कोडिएक वाली फैमिलियर स्टाइलिंग मिलती है। इसमें पतले एलईडी हेडलैंप, कनेक्टेड टेललैंप और बड़ी 'बटरफ्लाई' ग्रिल दी गई है। यह गाड़ी काफी नीची है जिससे इसे एक यूरोपियन लुक मिलता है और यह मॉडर्न स्टाइल के साथ एलिगेंस का अच्छा मेल भी पेश करती है। हालांकि, इसके परफॉरमेंस ओरिएंटेड वर्जन में शार्प बंपर, शानदार 20-इंच अलॉय व्हील और ब्लैक-आउट रूफ इंसर्ट के रूप में अतिरिक्त 'स्पोर्टीनेस' साफ तौर पर दिखाई देती है। इसमें 'वेलवेट रेड' शेड दिया गया है, जिससे यह एक किलोमीटर दूर से ही पहचान में आती है।
सात लोगों के लिए काफी नहीं!
यह एक एसयूवी कार है। लेकिन, क्या यह अच्छी 7-सीटर गाड़ी है? यह मुद्दे का विषय है। कोडिएक आरएस गाड़ी में पहली और दूसरी रो में स्पेशियस और आरामदायक सीटें मिलती हैं। इसका ऑल-ब्लैक केबिन काफी स्पोर्टी लगता है और इसे मेंटेन रखना भी एकदम आसान है। हालांकि, इसकी तीसरी रो इतनी स्पेशियस नहीं है जितनी होनी चाहिए। भले ही इसमें 5 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हों, लेकिन यह असल में 5+2 सीटर ही मानी जानी चाहिए। इसकी तीसरी रो की सीटें बच्चों के बैठने के लिहाज से सही है।
टेक्नोलॉजी और फीचर्स
अगर कम चौड़ी तीसरी रो की सीटें आपके परिवार को पसंद नहीं भी आती, तो इसकी फीचर लिस्ट आपको जरूर लुभाएगी। कोडिएक आरएस गाड़ी के केबिन में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 13-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड, वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट, डुअल वायरलेस चार्जर्स और 725वाट का 14-स्पीकर वाला कैंटन ऑडियो सिस्टम शामिल हैं। एक बात तो साफ स्पष्ट है कि कोडिएक आरएस फीचर्स के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं लगती।
कोई भी परफेक्ट नहीं होता
कोडिएक आरएस की कीमत 65 लाख रुपये से 70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इस हिसाब से यह एक 'परफेक्ट' एसयूवी के बहुत करीब है। वैसे तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और यह एसयूवी भी नहीं है। इसमें कई छोटी-मोटी कमियां हैं, जैसे कि कैमरा सेटअप साफ नहीं है, हर तरह की सड़क पर राइड का थोड़ा कड़ा महसूस होना और कुछ खास फीचर्स का मौजूद ना होना (जैसे मसाजिंग फ्रंट सीटें, जो स्टैंडर्ड कोडिएक में मिलती हैं) आदि। कुल मिलाकर, यह एक शानदार पैकेज है जो लोगों को काफी पसंद आएगा। अभी के लिए स्कोडा इसकी भारत में केवल 50 यूनिट ही ला रही है, और यह सभी यूनिट्स बिक भी चुकी हैं!