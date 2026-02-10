सभी
    टाटा नेक्सन 2026: किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौन-कौन से पावरट्रेन विकल्प? जानिए यहां

    सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, नेक्सन में सबसे ज्यादा पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं, जिनमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल विकल्प भी शामिल हैं।

    प्रकाशित: फरवरी 10, 2026 02:03 pm । भानु

    Tata Nexon

    टाटा नेक्सन अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है, जो सेफ्टी, डिज़ाइन, फीचर्स और काफी सारे इंजन विकल्पों व वेरिएंट के मामले में काफी शानदार कार है। 

    यदि आप 8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की रेंज में एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, तो संभवतः आप नेक्सन पर विचार कर रहे होंगे। टाटा नेक्सन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और यहां तक ​​कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) इंजन विकल्प भी पेश करती है, जिससे विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि, इस सेगमेंट की कुछ अन्य एसयूवी की तरह, सभी इंजन विकल्प हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं हैं।

    तो अगर आप नेक्सन खरीदने में रुचि रखते हैं, तो आइए जानते हैं कि टाटा ने नेक्सन के विभिन्न वेरिएंट्स में इंजन और गियरबॉक्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।

    लेकिन इससे पहले कि हम हर वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानें, आइए उपलब्ध इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों पर एक नज़र डालते हैं।

    टाटा नेक्सन के पावरट्रेन विकल्प

    टाटा नेक्सन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी विकल्पों के साथ उपलब्ध है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन्स पर डालते हैं एक नजर:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    120 पीएस

    115 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    260 Nएनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी,

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी

    6-स्पीड एमटी

     

    पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो कम शुरुआती लागत और शहर व हाईवे पर पर्याप्त पावर चाहते हैं। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो डीज़ल इंजन आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। टाटा सीएनजी का विकल्प भी देता है, जो डीज़ल से थोड़ा सस्ता है और साथ ही आपके रनिंग कॉस्ट को भी कम करता है।

    Tata Nexon Engine

    टाटा द्वारा कई पावरट्रेन विकल्प पेश करने की सराहना करते हुए भी, सीएनजी विकल्प में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा का अभाव है। यह कॉम्बिनेशन हम टाटा पंच फेसलिफ्ट के साथ-साथ टाटा टियागो और टाटा टिगोर में भी देख चुके हैं।

    यूएसपी:

    ऐसे सेगमेंट में जहां सीएनजी कारें परफॉर्मेंस के मामले में निराश करती हैं, नेक्सन एकमात्र एसयूवी है जिसमें टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो 100 पीएस की दमदार पावर देता है। यह स्पष्ट रूप से इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल सब-कॉम्पैक्ट सीएनजी एसयूवी है।

    चलिए अब देखते हैं कि टाटा ने पावरट्रेन विकल्पों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है:

    टाटा नेक्सन: वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन

    वेरिएंट

    पेट्रोल

    डीजल

    सीएनजी

    5 मैनुअल

    6 मैनुअल

    6 एएमटी

    DCT

    6 मैनुअल

    6 एएमटी

    6 मैनुअल

    स्मार्ट 

    स्मार्ट+ 

    स्मार्ट+ एस

    प्योर+ 

    प्योर+ एस

    क्रिएटिव

    क्रिएटिव+ एस

    क्रिएटिव+ पीएस

    फियरलेेस+ पीएस

    • पेट्रोल और सीएनजी विकल्प बेस वेरिएंट से ही उपलब्ध हैं। डीजल स्मार्ट+ वेरिएंट से आगे उपलब्ध है।

    • पेट्रोल नेक्सन में चुनने के लिए 4 ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं!

    • ऑटोमैटिक विकल्प बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले वेरिएंट से शुरू होते हैं।

    Tata Nexon

    • सीएनजी-एमटी कॉम्बिनेशन सभी वेरिएंट में उपलब्ध है।

    Tata Nexon

    • क्रिएटिव वेरिएंट में सबसे ज्यादा पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं।

    • डीजल-एएमटी रेंज मिड वेरिएंट प्योर+ से शुरू होती है।

    • आप नेक्सन के बेस वेरिएंट को डीजल इंजन के साथ नहीं खरीद सकते।

    हमें क्या आया पसंद:

    टाटा उन चुनिंदा ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है जो टॉप-वेरिएंट्स के साथ सीएनजी वेरिएंट पेश करती है। हमें हर वेरिएंट में खरीदार को मिलने वाले विकल्पों की विविधता भी सराहनीय लगती है।

    2026 टाटा नेक्सन ओवरव्यू

    Tata Nexon

    2026 टाटा नेक्सन एक पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो अपने मॉर्डन डिजाइन, दमदार सेफ्टी और फीचर-रिच केबिन के लिए जानी जाती है। हाल के समय में, यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही है!

    Tata Nexon

    नेक्सन में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 9 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई एडीएएस फीचर्स मौजूद हैं।

    अगर आप नेक्सन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके वेरिएंट के हिसाब से उपलब्ध कलर के विकल्प भी जरूर देख लें।

    कीमत और कंपेरिजन

    2026 टाटा नेक्सन की कीमत 7.32 लाख रुपये से लेकर 14.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेज़ा, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक और निसान मैग्नाइट जैसी कारों से है।

    Tata Nexon

    कौनसा वेरिएंट-पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हमारी बुकिंग वाली स्टोरी में आपको नई नेक्सन बुक करने का पूरा तरीका बताया गया है।

    अगर आप टाटा नेक्सन बुक करना चाहते हैं, तो यहां एक डीटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बुकिंग प्रक्रिया और भारत के प्रमुख शहरों में वेटिंग पीरियड के बारे में बताती है। नेक्सन के कलर ऑप्शन के बारे में अधिक जानने के लिए आप यह रिपोर्ट भी देख सकते हैं।

    टाटा नेक्सन 2026: किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौन-कौन से पावरट्रेन विकल्प? जानिए यहां
