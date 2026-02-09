2026 टाटा नेक्सन: एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलता है कौनसा कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 09, 2026 04:43 pm । सोनू

टाटा मोटर्स ने नेक्सन एसयूवी कार को कई वेरिएंट्स और रंगों में पेश किया है, जिससे ग्राहकों को उनकी जरूरत और बजट के हिसाब से बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। वर्तमान में नेक्सन भारत में सबसे लोकप्रिय सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है और ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है।

दूसरी कंपनियों की तरह, टाटा भी नेक्सन गाड़ी के सभी वेरिएंट्स के साथ सभी कलर ऑप्शन नहीं दे रही है। अगर आपने नेक्सन को लेने का विचार बनाया है, तो यहां इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखिए:

टाटा नेक्सन: वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

टाटा नेक्सन को चार वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, और फियरलेस में खरीदा जा सकता है। ध्यान दें कि पहले तीन वेरिएंट के सब वेरिएंट्स भी हैं जिनमें अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

यहां देखिए इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन:

कलर स्मार्ट प्योर क्रिएटिव फियरलेस प्रिस्टीन व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅ डेटोना ग्रे ✅ ✅ ✅ ✅ ग्रासलैंड बेज ✅ ✅ ✅ ✅ प्योर ग्रे ❌ ✅ ✅ ✅ ओशन ब्लू ❌ ❌ ✅ ✅ रॉयल ब्लू ✅ ✅ ✅ ✅ डार्क एडिशन (ब्लैक) ❌ ❌ ✅ ✅ रेड डार्क (लाल एक्सेंट के साथ ब्लैक) ❌ ❌ ❌ ✅

ध्यान दें कि टाटा सभी रंगों के सथ ड्यूल-टोन ऑप्शन भी दे रही है।

सफेद कलर के साथ आपको केवल टॉप मॉडल में ड्यूल-टोन ऑप्शन मिलता है। अन्य कलर के साथ क्रिएटिव वेरिएंट्स से ड्यूल-टोन ऑप्शन मिल सकता है।

ओशन ब्लू के साथ ड्यूल-टोन ऑप्शन में सफेद रूफ मिलती है। अन्य सभी ड्यूल-टोन कलर में ब्लैक रूफ दी गई है।

व्हाइट, ग्रे, बैज, और रॉयल ब्लू ऑप्शन बेस वेरिएंट से ही चुने जा सकते हैं।

प्योर ग्रे कलर प्योर वेरिएंट से उपलब्ध है।

टाटा ने क्रिएटिव वेरिएंट से डार्क एडिशन और टॉप मॉडल पर बेस्ड एक्सक्लूसिव रेड डार्क एडिशन पेश किया है।

जरूरी बात: ध्यान दें कि डार्क एडिशन केवल क्रिएटिव प्लस एस, क्रिएटिव प्लस पीएस, और फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध है। रेड डार्क एडिशन केवल फियरलेस प्लस पीएस वेरिएंट के साथ ही मिलता है।

अगर आप टाटा नेक्सन के बेस वेरिएंट में दिलचस्पी रखते हैं तो इस रिपोर्ट में वो सबकुछ है जो आपको जानना चाहिए।

2026 टाटा नेक्सन ओवरव्यू

2026 टाटा नेक्सन भारत के कॉम्पिटिटिव एसयूवी कार सेगमेंट में अभी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अपने मॉडर्न डिजाइन, दमदार सेफ्टी, और फीचर से भरपूर केबिन के साथ, नेक्सन सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। टाटा के लाइनअप में इसे पंच माइक्रो एसयूवी कार के ऊपर, और कर्व व सिएरा एसयूवी के नीचे पोजिशन किया गया है।

अब टाटा नेक्सन की फीचर लिस्ट में एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा, एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, 6 एयरबैग, और बेसिक एडीएएस फीचर शामिल है। सुरक्षा की बात करें तो भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में नेक्सन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

टाटा ने पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ सीएनजी विकल्प भी दिया है, जिससे ग्राहकों को इसमें कई पावरट्रेन का ऑप्शन मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल+सीएनजी पावर 120 पीएस 115 पीएस 100 पीएस टॉर्क 170 एनएम 260 Nएनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी 6-स्पीड एमटी

प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा नेक्सन की कीमत 7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, और निसान मैग्नाइट जैसी लोकप्रिय सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

आपको नेक्सन कार के सभी कलर ऑप्शन में से कौनसा रंग पसंद आया? हमें नीचे कमेंट में बताए।

अगर आप टाटा नेक्सन गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो यहां इसकी बुकिंग प्रोसेस और वेटिंग पीरियड के बारे में देखें।

