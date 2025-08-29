2025 रेनो काइगर टेक्नो वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: अगस्त 29, 2025 02:11 pm । सोनू

हाल ही में फेसलिफ्ट रेनो काइगर को लॉन्च किया गया है। 2021 में लॉन्च हुई इस सब-4 मीटर एसयूवी कार को अब पहला बड़ा अपडेट मिला है। इस अपडेट के साथ अब एसयूवी कार को नए वेरिएंट लाइनअप: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में पेश किया गया है। 2025 रेनो काइगर के टेक्नो वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां:

आगे का डिजाइन

2025 रेनो काइगर टेक्नो वेरिएंट में ट्राई-पॉड एलईडी हेडलाइट दी गई है, जबकि बेस मॉडल ऑथेंटिक में एलईडी डीआरएल पहले से ही उपलब्ध है। इसमें एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट और ग्रिल के बीच में रेनो का नया लोगो दिया गया है। टेक्नो वेरिएंट में एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है, जो खासकर टॉप मॉडल इमोशन में दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर आपको ब्लैक रूफ बार (जिनकी भार वहन क्षमता 50 किलोग्राम है), ओआरवीएम पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश (टर्न इंडिकेटर के साथ), ब्लैक डोर हैंडल और बॉडी साइड मोल्डिंग नजर आएगी। रेनो ने इसमें स्टाइलिश कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील दिए हैं जो देखने पर अलॉय व्हील जैसे लगते हैं।

पीछे का डिजाइन

इसमें बेस वेरिएंट वाली सी-शेप एलईडी टेल लाइट, नया ‘रेनो’ लोगो, दो भागों में विभाजित स्पॉइलर, और इसके नीचे ‘काइगर’ बैजिंग दी गई है। इसके अलावा, इसमें आगे की तरफ सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट और एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। अगर आप रेनो एसयूवी कार में एक पीछे वाइपर और एक वाशर भी चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इस वेरिएंट से ये फीचर मिलना शुरू होता है। हालांकि, रेनो ने पीछे डिफॉगर केवल टॉप मॉडल इमोशन में ही दिया है।

कलर

नई काइगर एसयूवी के टेक्नो वेरिएंट में सिंगल-टोन और ड्यूल-टोन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। रेनो ने इसे कुल 10 कलर में पेश किया है, जिनमें ओएसिस येलो (नया) और शैडो ग्रे (नया) शामिल है। टेक्नो वेरिएंट में इन 10 कलर में से 4 ड्यूल-टोन कलर है।

केबिन

नई काइगर में टेक्नो वेरिएंट से ही ज्यादा प्रीमियम लुक और फील मिलना शुरू होता है, इसके लिए इसमें डोर हैंडल पर ब्रश्ड सिल्वर फिनिश, रोटरी एसी डायल्स पर क्रोम फिनिश और डोर पेड्स पर सिल्वर एक्सेंट दिया गया है।

हालांकि काइगर टेक्नो वेरिएंट के कबिन में ड्यूल-टोन व्हाइट और ग्रे थीम दी गई है। इसमें अभी भी ड्यूल-टोन फैब्रिक सीटें दी गई है। इसमें बेस वेरिएंट ऑथेंटिक की तरह पीछे 60:40 अनुपात में फोल्ड होने वाली सीटें, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसमें इवोल्यूशन वेरिएंट की तरह 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं।

टेक्नो वेरिएंट में दो ग्लवबॉक्स भी दिए गए हैं। इसमें अन्य वेरिएंट की तरह 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और रेनो का अपडेट लोगो दिया गया है, और इस वेरिएंट से ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसमें वही सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो बेस मॉडल ऑथेंटिक में दिया गया है।

फीचर और सेफ्टी

काइगर टेक्नो में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पावर फोल्डिंग ओआरवीएम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए टेक्नो वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर केवल वाशर के साथ पीछे वाइपर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सभी सेफटी फीचर निचले वेरिएंट वाले ही है, जिनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल है।

इंजन

नई रेनो काइगर के टेक्नो वेरिएंट में दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, और इसी वेरिएंट से इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना शुरू होता है। यहां देखिए इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

^सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

टेक्नो वेरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ दोनों गियरबॉक्स विकल्प दिया गया है, वहीं टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है। सीएनजी किट में रुचि रखने वाले ग्राहक 79,500 रुपये अतिरिक्त देकर इसे रेनो डीलरशिप से रेट्रोफिट करवा सकते हैं। सीएनजी किट केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है।

प्राइस और कंपेरिजन

रेनो काइगर टेक्नो की कीमत 8.20 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। रेनो की सब-4 मीटर एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन और स्कोडा कायलाक से है। इस प्राइस में इसकी टक्कर हुंडई एक्सटर और टाटा पंच जैसी माइक्रो एसयूवी कार के कुछ वेरिएंट से भी है।

