जीएसटी दरों में कटौती के बाद निसान मैग्नाइट की नई कीमतें : पुरानी व नई कीमतों में कितना है अंतर, देखिए यहां

78 Views

प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 03:59 pm । स्तुति

Write a कमेंट

निसान मैग्नाइट एसयूवी के नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट की कीमतें 84,000 रुपये तक कम हो गई है, जबकि इसके टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट 1 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं

नई गुड्स व सर्विस टैक्स (जीएसटी) दरें पूरे देशभर में आज से लागू हो गई है जिसके चलते फोर-व्हीलर समेत कई गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं। इनमें से एक गाड़ी निसान मैग्नाइट है जिसकी नई वेरिएंट वाइज कीमतें सामने आ गई हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निसान ने फ्लैगशिप एक्स-ट्रेल की नई कीमतें साझा नहीं की हैं।

यहां देखें निसान मैग्नाइट की नई कीमतें :-

वेरिएंट-वाइज कीमत में कटौती

1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट

वेरिएंट पुरानी जीएसटी दरों के साथ कीमतें नई जीएसटी दरों के साथ कीमतें अंतर विसिया एमटी 6.14 लाख रुपये 5.62 लाख रुपये (- 52,000 रुपये) विसिया प्लस एमटी 6.64 लाख रुपये 6.07 लाख रुपये (- 57,000 रुपये ) एसेंटा एमटी 7.29 लाख रुपये 6.67 लाख रुपये (- 62,000 रुपये) एन-कनेक्टा एमटी 7.97 लाख रुपये 7.29 लाख रुपये (- 68,000 रुपये) कुरो एडिशन एमटी 8.31 लाख रुपये 7.60 लाख रुपये (- 71,000 रुपये) टेकना एमटी 8.92 लाख रुपये 8.16 लाख रुपये (- 76,000 रुपये) टेकना प्लस एमटी 9.27 लाख रुपये 8.48 लाख रुपये (- 79,000 रुपये) विसिया एएमटी* 6.75 लाख रुपये 6.17 लाख रुपये (- 58,000 रुपये) एसेंटा एएमटी* 7.84 लाख रुपये 7.17 लाख रुपये (- 67,000 रुपये) एन-कनेक्टा एएमटी* 8.52 लाख रुपये 7.79 लाख रुपये (- 73,000 रुपये) कुरो एडिशन एएमटी* 8.86 लाख रुपये 8.10 लाख रुपये (- 76,000 रुपये) टेकना एएमटी * 9.47 लाख रुपये 8.66 लाख रुपये (- 81,000 रुपये) टेकना प्लस एएमटी* 9.82 लाख रुपये 8.98 लाख रुपये (- 84,000 रुपये)

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

मैग्नाइट 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट की कीमतें 84,000 रुपये तक कम हो गई हैं।

निसान की सब-4 मीटर एसयूवी कार के फुली लोडेड टेक्ना प्लस एएमटी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है।

मैगनेट की सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट अब 71,999 रुपये प्राइस पर उपलब्ध है, जिसके चलते ग्राहक इस पर 3000 रुपये की बचत कर सकते हैं।

1-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट

वेरिएंट पुरानी जीएसटी दरों के साथ कीमतें नई जीएसटी दरों के साथ कीमतें अंतर एन-कनेक्टा एमटी 9.38 लाख रुपये 8.58 लाख रुपये (- 80,000 रुपये) कुरो एडिशन एमटी 9.72 लाख रुपये 8.89 लाख रुपये (- 83,000 रुपये) टेकना एमटी 10.18 लाख रुपये 9.31 लाख रुपये (- 87,000 रुपये) टेकना प्लस एमटी 10.54 लाख रुपये 9.64 लाख रुपये (- 90,000 रुपये) एसेंटा सीवीटी^ 9.99 लाख रुपये 9.14 लाख रुपये (- 85,000 रुपये) एन-कनेक्टा सीवीटी^ 10.53 लाख रुपये 9.63 लाख रुपये (- 90,000 रुपये) कुरो एडिशन सीवीटी^ 10.87 लाख रुपये 9.94 लाख रुपये (- 93,000 रुपये) टेकना सीवीटी ^ 11.40 लाख रुपये 10.43 लाख रुपये (- 97,000 रुपये) टेकना प्लस सीवीटी^ 11.76 लाख रुपये 10.76 लाख रुपये (- 1 लाख रुपये )

^सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

निसान ने मैग्नाइट के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कटौती की है।

यदि आप मैग्नाइट टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आप इसका टॉप टेकना प्लस सीवीटी वेरिएंट चुन सकते हैं।

कीमत में कटौती का कारण

जीएसटी दरों में कटौती से पहले निसान मैग्नाइट एसयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 1 प्रतिशत एडिशनल सेस लगता था। चूंकि यह एसयूवी-4 मीटर एसयूवी कार है और मैग्नाइट की इंजन केपेसिटी 1200 सीसी से कम है, ऐसे में इस पर अच्छी खासी बचत की जा सकेगी।

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी टैक्स (सेस समेत) नया टैक्स बचत सब 4 मीटर (पेट्रोल) 29 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस) 18 प्रतिशत 11 प्रतिशत

यह भी पढ़ें : कारों के लिए जीएसटी दरों में हुई कटौती: हटाया गया सेस,अब सभी कारें होंगी सस्ती

नई कीमतें कब से होंगी लागू?

नई वेरिएंट-वाइज कीमतें अब लागू हो गई हैं, जो कि पूरे देशभर में नई जीएसटी दरों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप हैं।

मुकाबला

निसान मैग्नाइट का मुकाबला नई रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, और हुंडई वेन्यू से है। इसका कंपेरिजन हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी से भी है।