रेनो काइगर 2025 मॉडल के बेस एवं टॉप वेरिएंट में कितना है अंतर? जानिए इन तस्वीरों के जरिए

रेनो काइगर फेसलिफ्ट को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है और इस फ्रैश सब-4 मीटर एसयूवी को 4 वेरिएंट्स:ऑथेंटिक,इवोल्यूशन,टेक्नो और इमोशन में पेश किया गया है। हमेशा के ट्रैंड की तरह इसका ऑथेंटिक वेरिएंट एक एंट्री लेवल वेरिएंट है जो ज्यादातर यूटिलिटी के हिसाब से है मगर इसमें काफी काम के सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई काइगर के फुल लोडेड इमोशन वेरिएंट के मुकाबले कैसा है ये बेस वेरिएंट? शुरू करते हैं एक्सटीरियर से:

आगे का डिजाइन

बेस वेरिएंट होने के नाते ऑथेंटिक मे वेरिएंट में एलईडी हेडलाइट्स नहीं दी गई है जो इसके टॉप वेरिएंट इमोशन में मिलती है और इसमें केवल सिंपल हेलोजन बल्ब्स ही दिए गए हैं। इमोशन वेरिएंट में जहां एलईडी हेडलाइट्स में फॉलो मी होम फंक्शन दिया गया है। दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि इनमें हेडलाइट क्लस्टर के उपर की ओर एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स का प्रावधान दिया गया है।

इस एसयूवी के एंट्री लेवल और टॉप वेरिएंट दोनों में ही अपडेटेड डिजाइन की ग्रिल के साथ सेंटर में नया 'रेनो' का लोगो दिया गया है। इसके अलावा इसके इमोशन वेरिएंट में अपडेटेड सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी फॉगलैंप्स दिए गए हैं जो ऑथेंटिक वेरिएंट में मौजूद नहीं है।

साइड का डिजाइन

साइड से इसके ऑथेंटिक वेरिएंट को बेसिक कहा जा सकता है जिसमें बॉडी कलर वाले डोर हैंडल्स,शार्क फिन एंटीना और अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं। हालांकि इसमें सिल्वर फिनिशिंग वाली रूफ रेल्स,टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक ओआरवीएम्स और दमदार बॉडी साइड क्लैडिंग दी गई है।

रेनो ने बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में सिल्वर फिनिशिंग वाली व्हील कैप के साथ 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हैं। यदि आप इसका टॉप वेरिएंट लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 16 इंच ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जिनमें आगे वाले अलॉय व्हील्स में रेड ब्रेक कैलिपर्स लगे हैं मगर ये ​फीचर सिर्फ टर्बो मॉडल में ही मिलेगा।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ रेनो काइगर फेसलिफ्ट में सी शेप्ड एलईडी टेललाइट्स और काइगर का मॉनिकर दिया गया है जो 'रेनो' लोगो के दाहिने ओर मौजूद है। इसके टॉप वेरिएंट में यहां सिल्वर स्किड प्लेट,वाइपर के साथ वॉशर और डिफॉगर दिया गया है जो आपको ऑथेंटिक वेरिएंट मे नहीं मिलेगा।

कलर विकल्प

काइगर का ऑथेंटिक वेरिएंट केवल तीन सिंगल-टोन कलर : आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर और स्टील्थ ब्लैक में उपलब्ध है। दूसरी ओर, फुल-लोडेड इमोशन ट्रिम में सभी सात कलर विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें डुअल-टोन पेंट शेड्स भी शामिल हैं। हालांकि, इमोशन में रेडिएंट रेड कलरवे सिंगल-टोन विकल्प में उपलब्ध नहीं है, और ब्लैक रूफ विकल्प के साथ केवल चार एक्सटीरियर कलर उपलब्ध हैं।

इंटीीरियर

काइगर ऑथेंटिक वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे केबिन थीम,हार्ड प्लास्टिक और म्यूजिक सिस्टम नहीं दिए गए हैं। इसमें ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है जबकि इमोशन वेरिएंट में ड्युअल टोन व्हाइट और ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। वहीं इसमें टॉप वेरिएंट की तरह 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं मगर इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स एवं ग्लॉस ब्लैक एसेंट्स नहीं दिए गए हैं।

इसमें डोर पैड्स,रोटरी एसी डायल्स और अंदर वाले डोर हैंडल्स को क्रोम/सिल्वर फिनिशिंग के बजाए ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। दोनों वेरिएंट्स के बीच 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें, ऑल 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एलईडी केबिन लैंप, और आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए है जिनके साथ स्टोरेज और कपहोल्डर्स भी रखे गए हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, बेस-वेरिएंट ऑथेंटिक में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैन्युअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, मैनुअल एसी, कीलेस एंट्री और ऑल 4 पावर विंडो दिए गए हैं। वहीं, टॉप-वेरिएंट इमोशन में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, एबीएस के साथ ईबीडी, सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं। टॉप-वेरिएंट में एकमात्र अंतर वॉशर के साथ रियर वाइपर, रियर डिफॉगर और 360-डिग्री कैमरा का होना है।

पावरट्रेन विकल्प

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

काइगर 2025 मॉडल में वैसे तो दो तरह के पेट्रोल इंजन दिए गए हैं मगर इसके बेस वेरिएंट ऑथेंटिक में केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ही ​विकल्प दिया गया है। इसमें रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है जिसकी कीमत अतिरिक्त 79,500 रुपये है।

कीमत और कंपेरिजन

रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.30 लाख रुपये से लेकर 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है।

काइगर का मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस, और स्कोडा कायलाक से है।