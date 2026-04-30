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    2026 हुंडई वरना ईएमआई गाइड: लोन अवधि के हिसाब से हर महीने कितने रुपये की किस्त देनी होगी? जानिए यहां

    ये कीमत नई हुंडई वरना के टॉप मॉडल एचएक्स 10 टर्बो डीसीटी वेरिएंट के लिए लागू हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 30, 2026 11:22 am । सोनू

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    Hyundai Verna

    हाल ही में नई हुंडई वरना सेडान कार को भारत में लॉन्च किया गया है, इसकी कीमत 10.98 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। जो लोग कार लोन लेकर ये नई सेडान लेना चाहते हैं, उनके लिए ईएमआई ऑप्शन इस प्रकार हैं:

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने इस स्टोरी में नई वरना गाड़ी के टॉप मॉडल एचएक्स 10 टर्बो डीसीटी की नई दिल्ली में ऑन रोड कीमत ली है।

    वेरिएंट

    वरना एचएक्स 10 टर्बो डीसीटी

    ऑन रोड प्राइस

    21,06,128 रुपये

    डाउन पेमेंट (लगभग ऑन-रोड कीमत का 20%)

    4,20,000 रुपये

    लान राशि

    16,86,128 रुपये

    ब्याज दर

    9.5%

    नई वरना के ईएमआई पेमेंट के बारे में और विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें। यहां आप भारत के टॉप 5 शहर में वरना की कीमत देख सकते हैं। 

    नोट:

    ये आंकड़े केवल बताने के लिए हैं, वास्तविक ईएमआई आपके सीबील स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट और अन्य कारणों के चलते अलग हो सकती है। हम आपको सुझाव देते हैं कि एकदम सटिक अनुमान के लिए कृपया अपने नजदीकी हुंडई कार शोरूम या अपनी पसंद के बैंक या श्रणदाता से संपर्क करें।

    आइए ईएमआई डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं:

    2026 हुंडई वरना: 3 साल का ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 54,012 रुपये

    3 साल में कुल लागत: 23,64,432 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Verna

    2026 हुंडई वरना: 4 साल का ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 42,361 रुपये

    4 साल में कुल लागत: 24,53,328 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Verna

    2026 हुंडई वरना: 5 साल का ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 35,412 रुपये

    5 साल में कुल लागत: 25,44,720 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Verna

    2026 हुंडई वरना: 7 साल का ईएमआई प्लान

    डाउन पेमेंट: 4,20,000 रुपये

    ईएमआई राशि: 27,558 रुपये

    7 साल में कुल लागत: 27,34,872 रुपये (ब्याज सहित)

    Hyundai Verna

    2026 हुंडई वरना: ओवरव्यू

    नई हुंडई वरना को नए वेरिएंट लाइनअप, कुछ नए फीचर और अंदर व बाहर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लॉन्च किया गया है।

    बाहर की तरफ हुए बदलावों में आगे का नया लुक शामिल है, जिसमें अब ड्यूल-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें और एक चौड़ी व बड़ी ग्रिल है, जिसका डिजाइन शार्प है। नई वरना गाड़ी में नए 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, पीछे नया बंपर और एक बूट लिप स्पॉइलर दिया गया है।

    Hyundai Verna

    कलर ऑप्शन:

    2026 हुंडई वरना 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें एक ड्यूल-टोन शेड भी शामिल है। मोनोटोन कलर में एटलस व्हाइट, टाइटेनियम ब्लैक, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे, टाइटन ग्रे मैट (नया), क्लासी ब्लू पर्ल (नया), और एटलस व्हाइट के साथ काली छत शामिल है।

    हमने पहले हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में बताया था, ताकि आप अपने पसंद के रंग में वरना न्यू मॉडल ले सकें।

    हालांकि अंदर की तरफ ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें नई वेन्यू की तरह मोर्स कोड हुंडई लोगो (चार डॉट ‘एच’ अक्षर दर्शाते हैं) के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें पुरानी वरना की तरह लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम दी गई है।

    Hyundai Verna

    फीचर लिस्ट की बात करें तो नई वरना गाड़ी में दो 10.25-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेट सिस्टम और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर), मेमोरी फंक्शन के साथ 8-तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, और पीछे विंडो सनशेड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हुंडई सेडान कार में आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक सिंगल-पैन सनरूफ, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

    Hyundai Verna
    Hyundai Verna

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, एक बिल्ट-इन डैशकैम, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

    इंजन

    फेसलिफ्ट वरना में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-गियरबॉक्स, सीवीटी*

    6-गियरबॉक्स, 7-स्पीड डीसीटी^

    *सीवीटी कंटिन्युअसल वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    हमने हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स की लिस्ट भी बनाई है जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।

    2026 हुंडई वरना: प्राइस और कंपेरिजन

    नई हुंडई वरना की कीमत 10.98 लाख रूपये से 18.40 लाख रूपये (इंट्रोडट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है।

    यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

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