2025 महिंद्रा बोलेरो के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
प्रकाशित: अक्टूबर 08, 2025 01:15 pm । स्तुति
नई महिंद्रा बोलेरो कार चार वेरिएंट : बी4, बी6, बी6 (ओ) और बी8 में उपलब्ध है
2025 महिंद्रा बोलेरो भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह गाड़ी चार वेरिएंट :बी4, बी6, बी6 (ओ) और बी8 (नया) में उपलब्ध है। यदि आप नई महिंद्रा बोलेरो को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एसयूवी कार के अलग-अलग वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं इसके बारे में यहां देख सकते है :-
2025 महिंद्रा बोलेरो बी4
कीमत : 7.99 लाख रुपये
2025 महिंद्रा बोलेरो के बेस वेरिएंट बी4 में यह सभी फीचर दिए गए हैं :-
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
बी4 इस अपडेटेड एसयूवी कार का एंट्री-लेवल वेरिएंट है जिसमें 15-इंच स्टील व्हील्स, विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री, मैनुअल एसी और डुअल फ्रंट एयरबैग्स जैसे बेसिक फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, रियर डिफॉगर, सीटबेल्ट रिमाइंडर के अलावा एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।
2025 महिंद्रा बोलेरो बी6 (बी4 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 8.69 लाख रुपये
इस एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले बी6 वेरिएंट में एंट्री-लेवल बी4 वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं :-
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
2025 महिंद्रा बोलेरो के बी6 वेरिएंट में बेस वेरिएंट बी4 के मुकाबले कई कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट दिए गए हैं जिसमें कवर के साथ 15-इंच व्हील्स, ग्रिल के लिए क्रोम फिनिश, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, पावर विंडो और नया 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसमें बेस वेरिएंट के मुकाबले कोई नए सेफ्टी फीचर नहीं दिए गए हैं।
2025 महिंद्रा बोलेरो बी6 (ओ) (बी6 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 9.09 लाख रुपये
बी6 (ओ) नई बोलेरो लाइनअप का टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। इसकी कीमत बी6 वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ फीचर अपडेट भी दिए गए हैं।
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
नई बोलेरो एसयूवी के बी6 (ओ) वेरिएंट में बी6 वेरिएंट के मुकाबले 40,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर फ्रंट फॉग लैंप्स, स्टेटिक बेन्डिंग लैंप्स, रियर वाइपर के साथ वॉशर और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम तय की गई दूरी, रेंज, एवरेज माइलेज और गियर इंडिकेटर से जुड़ी जानकारी देती है। इसमें बी6 वेरिएंट वाले इंटीरियर और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।
2025 महिंद्रा बोलेरो बी8 (बी6 (ओ) वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 9.69 लाख रुपये
2025 महिंद्रा बोलेरो के फुली लोडेड वेरिएंट में बी6(ओ) वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं :-
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
इस वेरिएंट में बी6 (ओ) वेरिएंट के मुकाबले 60,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर केवल 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बी6 (ओ) वेरिएंट वाले ही फीचर दिए गए हैं जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर वाइपर के साथ वॉशर और फ्रंट फॉग लैंप्स शामिल हैं।
कलर ऑप्शन
2025 महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के साथ चार कलर की चॉइस मिलती है :-
-
स्टेल्थ ब्लैक (नया)
-
डायमंड व्हाइट
-
डीसैट सिल्वर
-
रॉकी बेज
यह चारों कलर ऑप्शन इस अपडेटेड एसयूवी कार के सभी वेरिएंट के साथ मिलते हैं।
इंजन ऑप्शन
नई महिंद्रा बोलेरो कार में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-
|
स्पेसिफिकेशन
|
2025 महिंद्रा बोलेरो
|
इंजन
|
1.5-लीटर डीजल
|
पावर
|
75 पीएस
|
टॉर्क
|
210 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइवट्रेन
|
रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)
मुकाबला
2025 महिंद्रा बोलेरो का मुकाबला सीधे तौर पर किसी कार से नहीं है। इस बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी का मुकाबला मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यूजैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के कुछ वेरिएंट को भी कड़ी टक्कर देती है।
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।
