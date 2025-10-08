सभी
    2025 महिंद्रा बोलेरो के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 08, 2025 01:15 pm । स्तुति

    नई महिंद्रा बोलेरो कार चार वेरिएंट : बी4, बी6, बी6 (ओ) और बी8 में उपलब्ध है

    Mahindra Bolero

    2025 महिंद्रा बोलेरो भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यह गाड़ी चार वेरिएंट :बी4, बी6, बी6 (ओ) और बी8 (नया) में उपलब्ध है। यदि आप नई महिंद्रा बोलेरो को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस एसयूवी कार के अलग-अलग वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं इसके बारे में यहां देख सकते है :- 

    2025 महिंद्रा बोलेरो बी4 

    कीमत : 7.99 लाख रुपये 

    2025 Mahindra Bolero

    2025 महिंद्रा बोलेरो के बेस वेरिएंट बी4 में यह सभी फीचर दिए गए हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी

     

    • ग्रिल पर ब्लैक फिनिश

    • 15-इंच के स्टील व्हील्स

    • स्पेयर व्हील कवर

    • बॉडी साइड क्लैडिंग

    • विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री 

    • 7-सीट लेआउट (5+2 कॉन्फिगरेशन) 

    • हीटर के साथ मैनुअल एसी

    • पावर स्टीयरिंग

    • मोबाइल होल्डर पाउच के साथ फ्रंट रो सीट बैक

    • रिमोट फ्यूल लिड ओपनर

    • फोल्डेबल की

    • सेमी-डिजिटल क्लस्टर

    • उपलब्ध नहीं 

    • डुअल फ्रंट एयरबैग

    • एबीएस

    • सीटबेल्ट रिमाइंडर (सामने वाली सीटें)

    • रियर पार्किंग सेंसर

    • रियर डिफॉगर

    बी4 इस अपडेटेड एसयूवी कार का एंट्री-लेवल वेरिएंट है जिसमें 15-इंच स्टील व्हील्स, विनाइल सीट अपहोल्स्ट्री, मैनुअल एसी और डुअल फ्रंट एयरबैग्स जैसे बेसिक फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, रियर डिफॉगर, सीटबेल्ट रिमाइंडर के अलावा एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

    2025 महिंद्रा बोलेरो बी6 (बी4 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

    कीमत : 8.69 लाख रुपये 

    2025 Mahindra Bolero

    इस एसयूवी कार के बेस से ऊपर वाले बी6 वेरिएंट में एंट्री-लेवल बी4 वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं :-

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

     

    • ग्रिल के लिए क्रोम फ़िनिश

    • कवर के साथ 15-इंचस्टील व्हील्स

    • फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    • 12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट

    • फ्रंट मैप पॉकेट

    • डोर पैड पर बॉटल होल्डर

    • पावर विंडो

    • सेंट्रल लॉकिंग

    • यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

    • की फॉब

    • 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • कोई भी नहीं

    2025 महिंद्रा बोलेरो के बी6 वेरिएंट में बेस वेरिएंट बी4 के मुकाबले कई कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट दिए गए हैं जिसमें कवर के साथ 15-इंच व्हील्स, ग्रिल के लिए क्रोम फिनिश, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, पावर विंडो और नया 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इसमें बेस वेरिएंट के मुकाबले कोई नए सेफ्टी फीचर नहीं दिए गए हैं।

    2025 महिंद्रा बोलेरो बी6 (ओ) (बी6 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

    कीमत : 9.09 लाख रुपये 

    2025 Mahindra Bolero

    बी6 (ओ) नई बोलेरो लाइनअप का टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। इसकी कीमत बी6 वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ फीचर अपडेट भी दिए गए हैं। 

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

     

    • फ्रंट फॉग लैंप

    • स्टेटिक बेन्डिंग हेडलैंप

    • कोई भी नहीं 

    • कोई भी नहीं 

    • ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम 

    • रियर वाइपर और वॉशर

    नई बोलेरो एसयूवी के बी6 (ओ) वेरिएंट में बी6 वेरिएंट के मुकाबले 40,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर फ्रंट फॉग लैंप्स, स्टेटिक बेन्डिंग लैंप्स, रियर वाइपर के साथ वॉशर और ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम तय की गई दूरी, रेंज, एवरेज माइलेज और गियर इंडिकेटर से जुड़ी जानकारी देती है। इसमें बी6 वेरिएंट वाले इंटीरियर और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। 

    2025 महिंद्रा बोलेरो बी8 (बी6 (ओ) वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

    कीमत : 9.69 लाख रुपये 

    2025 Mahindra Bolero

    2025 महिंद्रा बोलेरो के फुली लोडेड वेरिएंट में बी6(ओ) वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट 

    सेफ्टी 

     

    • 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • कोई भी नहीं 

    • कोई भी नहीं 

    • कोई भी नहीं 

    इस वेरिएंट में बी6 (ओ) वेरिएंट के मुकाबले 60,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर केवल 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बी6 (ओ) वेरिएंट वाले ही फीचर दिए गए हैं जिसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर वाइपर के साथ वॉशर और फ्रंट फॉग लैंप्स शामिल हैं। 

    यह भी पढ़ें : महिंद्रा बोलेरो 2025 इमेज गैलरी: इन 10 तस्वीरों के जरिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डालिए एक नजर

    कलर ऑप्शन 

    2025 महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के साथ चार कलर की चॉइस मिलती है :-

    • स्टेल्थ ब्लैक (नया)

    • डायमंड व्हाइट

    • डीसैट सिल्वर 

    • रॉकी बेज 

    यह चारों कलर ऑप्शन इस अपडेटेड एसयूवी कार के सभी वेरिएंट के साथ मिलते हैं। 

    हम नई महिंद्रा थार 3-डोर और बोलेरो नियो के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी भी साझा कर चुके है जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं :-

    इंजन ऑप्शन 

    नई महिंद्रा बोलेरो कार में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    2025 महिंद्रा बोलेरो 

    इंजन 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    75 पीएस

    टॉर्क 

    210 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

    यह भी पढ़ें : हवल एच9 एसयूवी कार फोटो गैलरी: जानिए भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को मिली गाड़ी की खूबियां

    मुकाबला

    2025 Mahindra Bolero

    2025 महिंद्रा बोलेरो का मुकाबला सीधे तौर पर किसी कार से नहीं है। इस बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी का मुकाबला मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यूजैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के कुछ वेरिएंट को भी कड़ी टक्कर देती है।

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    हाल ही में महिंद्रा ने थार 3-डोर और बोलेरो नियो को नया अपडेट दिया है जिसके चलते इन दोनों गाड़ियों की डिजाइन में कुछ बदलाव हुए हैं, साथ ही इनमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :- 

