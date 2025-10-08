2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
एन11 बोलेरो नियो का नया टॉप वेरिएंट है, जबकि टॉप से नीचे वाला एन10 (ओ) वेरिएंट अतिरिक्त मेकेनिकल फीचर के कारण सबसे महंगा वेरिएंट है
2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। हम तस्वीरों के जरिए इस गाड़ी में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं इसके बारे में आपको बता चुके हैं। नई महिंदा बोलेरो नियो कार पांच वेरिएंट : एन4, एन8, एन10, एन10 (ओ) और एन11 में आती है। एन11 इस गाड़ी के लाइनअप में शामिल हुआ नया वेरिएंट है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई बोलेरो नियो गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं तो यहां एक नजर डाल सकते हैं :-
2025 बोलेरो नियो एन4
कीमत : 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
बोलेरो नियो के बेस वेरिएंट एन4 में यह फीचर दिए गए हैं :-
बी4 बोलेरो नियो का एंट्री-लेवल वेरिएंट है, ऐसे में इसमें हैलोजन हेडलैंप्स, स्टील व्हील्स, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एसी, पावर स्टीयरिंग, डुअल एयरबैग्स और एबीएस के साथ ईबीडी जैसे बेसिक फीचर दिए गए हैं।
2025 बोलेरो नियो एन8 (एन4 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 9.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एन4 वेरिएंट के मुकाबले बोलेरो नियो के बेस से ऊपर वाले एन8 वेरिएंट में यह सभी अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :-
इसमें प्लास्टिक व्हील कैप्स, व्हील आर्क क्लैडिंग और स्टीयरिंग व्हील गार्निश जैसे कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एक्सटीरियर पर इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर भी दिया गया है। बोलेरो नियो एन8 वेरिएंट में बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी की सेफ्टी लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
2025 बोलेरो नियो एन10 (एन8 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 9.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एन10 नई बोलेरो नियो का टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है जिसमें एन8 वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :-
एन10 वेरिएंट में कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें एलईडी डीआरएल्स, अलॉय व्हील्स, क्रोम एक्सेंट और स्पॉइलर शामिल है। केबिन के अंदर इसमें 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट और सेकंड रोपर आर्मरेस्ट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें रियरव्यू कैमरा और आइएसओफिक्स माउंट दिया गया है।
2025 बोलेरो नियो एन10 ऑप्शनल (एन10 के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
एन10 (ओ) एक ऑप्शनल और बोनस वेरिएंट है जो एन10 वेरिएंट पर बेस्ड है। इसमें ब्रेकिंग डिफ्रेंशियल लॉक के अलावा कोई दूसरा नया फीचर नहीं दिया गया है। यह बोलेरो नियो लाइनअप का सबसे महंगा वेरिएंट है।
2025 बोलेरो नियो एन11 (एन10 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)
कीमत : 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
2025 बोलेरो नियो के नए टॉप वेरिएंट एन11 में एन10 वेरिएंट के मुकाबले दो कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं :-
इसमें 20,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर एन10 वेरिएंट के मुकाबले डार्क अलॉय व्हील्स और एक्सक्लूसिव लाइट लुनार ग्रे कलर केबिन थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है।
इंजन ऑप्शन
2025 महिंद्रा बोलेरो के सभी वेरिएंट में सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-
|
इंजन
|
1.5-लीटर डीजल
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइवट्रेन
|
रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)
|
पावर
|
100 पीएस
|
टॉर्क
|
260 एनएम
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन
मुकाबला
महिंद्रा बोलेरो नियो का मुकाबला महिंद्रा बोलेरो या फिर मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। हुंडई वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट मिलना बाकी है, यहां देखें इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी।