    2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: अक्टूबर 08, 2025 10:43 am । स्तुति

    29 Views
    एन11 बोलेरो नियो का नया टॉप वेरिएंट है, जबकि टॉप से नीचे वाला एन10 (ओ) वेरिएंट अतिरिक्त मेकेनिकल फीचर के कारण सबसे महंगा वेरिएंट है

    Mahindra Bolero Neo

    2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। हम तस्वीरों के जरिए इस गाड़ी में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं इसके बारे में आपको बता चुके हैं। नई महिंदा बोलेरो नियो कार पांच वेरिएंट : एन4, एन8, एन10, एन10 (ओ) और एन11 में आती है। एन11 इस गाड़ी के लाइनअप में शामिल हुआ नया वेरिएंट है। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई बोलेरो नियो गाड़ी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं तो यहां एक नजर डाल सकते हैं :- 

    2025 बोलेरो नियो एन4

    कीमत : 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    2025 mahindra bolero neo

    बोलेरो नियो के बेस वेरिएंट एन4 में यह फीचर दिए गए हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

     

    • हैलोजन हेडलाइट

    • 15-इंच स्टील व्हील

    • एक्स-शेप्ड बॉडी कलर के बंपर

    • साइड क्लैडिंग

    • स्पेयर व्हील कवर

    • मोका ब्राउन केबिन थीम

    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

    • कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • फ्रंट रो रूफ लैंप

    • फोल्डेबल तीसरी रो सीट

    • सेंट्रल लॉकिंग

    • ईको मोड

    • मैनुअल एसी

    • पावर स्टीयरिंग

    • टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    • पावर विंडो

    • 12वोल्ट चार्जिंग पॉइंट

    • उपलब्ध नहीं 

    • डुअल फ्रंट एयरबैग

    • एबीएस और ईबीडी

    • कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल

    • रियर पार्किंग असिस्ट

    • सीट बेल्ट ऑटो रिमाइंडर

    बी4 बोलेरो नियो का एंट्री-लेवल वेरिएंट है, ऐसे में इसमें हैलोजन हेडलैंप्स, स्टील व्हील्स, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एसी, पावर स्टीयरिंग, डुअल एयरबैग्स और एबीएस के साथ ईबीडी जैसे बेसिक फीचर दिए गए हैं। 

    2025 बोलेरो नियो एन8 (एन4 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

    कीमत : 9.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    2025 Mahindra Bolero Neo

    एन4 वेरिएंट के मुकाबले बोलेरो नियो के बेस से ऊपर वाले एन8 वेरिएंट में यह सभी अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स

    • व्हील आर्क क्लैडिंग

    • डुअल-टोन आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स)

    • साइड फ़ुटस्टेप

    • रियर वाइपर और डिफॉगर

    • स्टीयरिंग व्हील गार्निश 

    • एंटी-ग्लेयर आईआरवीएम

    • फोल्डेबल सेकंड रो सीट

    • रिमोट की

    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

    • ब्लूटूथ, यूएसबी और ऑक्स के साथ म्यूजिक प्लेयर

    • 4 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम

    • कोई अंतर नहीं 

    इसमें प्लास्टिक व्हील कैप्स, व्हील आर्क क्लैडिंग और स्टीयरिंग व्हील गार्निश जैसे कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। एक्सटीरियर पर इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर भी दिया गया है। बोलेरो नियो एन8 वेरिएंट में बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी की सेफ्टी लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

    2025 बोलेरो नियो एन10 (एन8 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर) 

    कीमत : 9.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    2025 Mahindra Bolero Neo

    एन10 नई बोलेरो नियो का टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है जिसमें एन8 वेरिएंट के मुकाबले यह अतिरिक्त फीचर मिलते हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

     

    • फॉलो मी होम हेडलैंप्स

    • एलईडी डीआरएल

    • फॉग लैंप

    • 15-इंच के सिल्वर अलॉय व्हील

    • ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट

    • रियर स्पॉइलर

    • रूफ माउंटेड केबिन लैंप (मैजिक लैंप)

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स)

    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • फ्रंट आर्मरेस्ट

    • सेकंड रो आर्मरेस्ट

    • मिडल रो रूफ लैंप

    • यूएसपी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

    • क्रूज कंट्रोल

    • 9-इंच टचस्क्रीन

    • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    • रियर पार्किंग कैमरा

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    एन10 वेरिएंट में कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें एलईडी डीआरएल्स, अलॉय व्हील्स, क्रोम एक्सेंट और स्पॉइलर शामिल है। केबिन के अंदर इसमें 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट और सेकंड रोपर आर्मरेस्ट, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें रियरव्यू कैमरा और आइएसओफिक्स माउंट दिया गया है। 

    2025 बोलेरो नियो एन10 ऑप्शनल (एन10 के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर) 

    कीमत : 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    एन10 (ओ) एक ऑप्शनल और बोनस वेरिएंट है जो एन10 वेरिएंट पर बेस्ड है। इसमें ब्रेकिंग डिफ्रेंशियल लॉक के अलावा कोई दूसरा नया फीचर नहीं दिया गया है। यह बोलेरो नियो लाइनअप का सबसे महंगा वेरिएंट है। 

    2025 बोलेरो नियो एन11 (एन10 वेरिएंट के मुकाबले इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर)

    कीमत : 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    2025 Mahindra Bolero Neo

    2025 बोलेरो नियो के नए टॉप वेरिएंट एन11 में एन10 वेरिएंट के मुकाबले दो कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं :-

    एक्सटीरियर 

    इंटीरियर 

    कंफर्ट 

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 

    • 15-इंच डार्क मेटेलिक ग्रे अलॉय व्हील्स 

    • लुनार ग्रे केबिन थीम

    • कोई अंतर नहीं 

    • कोई अंतर नहीं 

    • कोई अंतर नहीं 

    इसमें 20,000 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर एन10 वेरिएंट के मुकाबले डार्क अलॉय व्हील्स और एक्सक्लूसिव लाइट लुनार ग्रे कलर केबिन थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है।

    इंजन ऑप्शन 

    2025 महिंद्रा बोलेरो के सभी वेरिएंट में सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :- 

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    पावर 

    100 पीएस

    टॉर्क

    260 एनएम

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन 

    मुकाबला 

    2025 Mahindra Bolero Neo

    महिंद्रा बोलेरो नियो का मुकाबला महिंद्रा बोलेरो या फिर मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। हुंडई वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट मिलना बाकी है, यहां देखें इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी। 

