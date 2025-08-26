सभी
    रेनो काइगर के नए और पुराने मॉडल में कितना है अंतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: अगस्त 26, 2025 10:56 am । स्तुति

    नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट की आगे की डिजाइन में कई बदलाव  किए गए हैं और इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के मुकाबले नए अलॉय व्हील्स और दो नए कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं

    रेनो काइगर भारत में 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है। हाल ही में इस गाड़ी को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इस एसयूवी कार का एक्सटीरियर लेआउट काफी हद तक पहले जैसा है, लेकिन 2025 काइगर फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा मॉडर्न नजर आती है। फेसलिफ्ट रेनो काइगर अपने पुराने मॉडल से कितनी है अलग, जानेंगे इसके बारे में आगे :-  

    आगे की डिजाइन 

    2025 Renault Kiger facelift

    नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में सबसे बड़ा बदलाव आगे की तरफ किया गया है। यह गाड़ी अब उभरे हुए बोनट और ज्यादा आकर्षक डिजाइन की वजह से आगे से ज्यादा बड़ी दिखती है। आगे की तरफ इसमें नए डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिसके पास में पतली आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स पोजिशन की गई है और ग्रिल के बीच में इसमें ज्यादा मॉडर्न 'रेनो' लोगो दिया गया है। 

    आगे की तरफ इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह ट्राई-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई हैं जिस पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश हाउसिंग मिलती है। इसमें सिल्वर फिनिश सराउंड के साथ मॉडिफाइड बंपर और बंपर के दोनों कॉर्नर पर नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

    साइड 

    2025 Renault Kiger facelift

    Exterior

    नई और पुरानी काइगर एसयूवी की साइड प्रोफाइल काफी हद तक एक जैसी है। काइगर फेसलिफ्ट कार में पुराने मॉडल की तरह ए, बी, सी-पिलर और ओआरवीएम्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है। फेसलिफ्ट रेनो काइगर में ब्लैक डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और रूफ पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश (डुअल टोन वेरिएंट में) दी गई है। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन की तरह चौड़ी साइड बॉडी क्लैडिंग और साइड मोल्डिंग भी दी गई है।  

    फेसलिफ्ट रेनो काइगर एसयूवी दो कलर ऑप्शन : शैडो ग्रे और ओएसिस येलो में उपलब्ध है। इसमें दोनों नए कलर शेड के साथ ब्लैक रूफ ऑप्शन दिए गए हैं।

    राइडिंग के लिए इन दोनों मॉडल्स में 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन फेसलिफ्ट काइगर में ज्यादा स्पोर्टी व्हील्स मिलते हैं। इसमें रेड ब्रेक कैलिपर (केवल टर्बो वेरिएंट में) भी दिए गए हैं।

    पीछे की डिजाइन 

    2025 Renault Kiger facelift

    Exterior

    इन दोनों कारों के पीछे की डिजाइन एक जैसी है। पीछे की तरफ इनमें सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट और डुअल-पार्ट स्पॉइलर दिया गया है। नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट में नई सिल्वर स्किड प्लेट के साथ मॉडिफाइड बंपर, रेनो का अपडेटेड लोगो और 'काइगर' बैजिंग दी गई है।  

    इंटीरियर 

    2025 Renault Kiger facelift

    Interior

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट गाड़ी के केबिन में ब्लैक और ग्रे कलर थीम की बजाए नई व्हाइट और ब्लैक डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। इस गाड़ी के केबिन में पहले की तरह डैशबोर्ड पर ट्रिम इंसर्ट औरर क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए तीन सर्कुलर नॉब दिए गए हैं। इसमें पियानो ब्लैक एक्सेंट के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर नया रेनो लोगो भी मिलता है। 

    2025 Renault Kiger facelift

    Interior

    प्री-फेसलिफ्ट काइगर में ग्रे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई थी, जबकि नई काइगर फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। 

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल और ऑटो-एलईडी हेडलाइट दी गई हैं। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर आर्कमि-ट्यून्ड साउंड सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।  

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। इस एसयूवी कार में आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    2025 Renault Kiger facelift

    नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट एसयूवी में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    72 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी)

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी,  5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी, सीवीटी^

    *एएमटी -ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन 

    ^सीवीटी - कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन 

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट के 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन में डीलरशिप से ऑप्शनल रेट्रोफिट सीएनजी किट लगवाई जा सकती है, जिसके लिए ग्राहकों को अतिरिक्त 79,500 रुपये खर्च करने होंगे। 

    कीमत और मुकाबला 

    2025 Renault Kiger facelift

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.29 लाख रुपये से 11.29 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, फेस्टिव, एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। यह गाड़ी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के मुकाबले भी अच्छा ऑप्शन है।

