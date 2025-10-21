दिवाली 2025 स्पेशल: इस त्यौहारी सीजन ये 5 स्पेशल कारें ला सकते हैं घर,देखिए पूरी लिस्ट

दिवाली का त्यौहार आ चुका है! एक ऐसा त्यौहार जिसमें लोग नई चीजे खरीदना पसंद करते हैं, जिसमें नई गाड़ियां भी शामिल हैं। और इससे ज़्यादा ख़ास क्या हो सकता है कि आपको कोई भी कार नहीं, बल्कि अपनी पसंदीदा कार का एक स्पेशल एडिशन घर लाने का विकल्प मिले? इसलिए, हमने अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई सभी स्पेशल एडिशन मॉडल्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप इस त्यौहारी सीज़न में घर ले जा सकते हैं।

टाटा नेक्सन रेड डार्क ​एडिशन

टाटा ने अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी, नेक्सन का रेड डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह टॉप-फियरलेस प्लस एस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी कीमत 28,000 रुपये ज़्यादा है। नेक्सन रेड डार्क एडिशन सीएनजी समेत सभी पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। नेक्सन ईवी रेड डार्क की तरह, इसके आईसीई (इंटरनल कम्बशन इंजन) वर्जन में भी एटलस ब्लैक एक्सटीरियर शेड दिया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक डैशबोर्ड और कंट्रास्टिंग लुक के लिए रेड लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। आप इस टाटा एसयूवी के इस स्पेशल एडिशन के बारे में और जानकारी इस स्टोरी में पा सकते हैं।

टोयोटा हाइराइडर एयरो एडिशन

टोयोटा हाइराइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी का हाल ही में एक एक्सेसरीज़ वाला स्पेशल एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जिसे 'एयरो' एडिशन कहा जाता है। एसयूवी के सभी पांच वेरिएंट - ई, एस, जी, जी(ओ) और वी - में उपलब्ध हाइराइडर एयरो एडिशन एक एक्सटीरियर बॉडी किट के साथ आता है जिसमें रियर स्पॉइलर, फ्रंट स्पॉइलर और साइड स्कर्ट दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह टोयोटा हाइराइडर के व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड कलर में ही उपलब्ध है और डीलर-लेवल एक्सेसरी फिटमेंट के रूप में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 31,999 रुपये है। आप इस लिंक पर जाकर टोयोटा हाइराइडर एयरो एडिशन पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

2025 एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन

एमजी विंडसर ईवी ने भारत में अपना एक साल पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के अवसर पर व्हीकल मैन्यूफैक्चरर ने एक नया 'इंस्पायर' एडिशन पेश किया है जिसकी कीमत 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन विंडसर ईवी की शोकेसिंग किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर की। यह टॉप- एसेंस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी बिक्री केवल 3,000 यूनिट तक सीमित है। विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन के एक्सटीरियर हाइलाइट्स में नए ब्लैक-कलर के 18-इंच अलॉय व्हील्स, क्लैडिंग पर रोज़ गोल्ड एक्सेंट, ब्लैक ओआरवीएम और सिग्नेचर 'इंस्पायर' बैजिंग शामिल हैं। इंटीरियर को संगरिया रेड थीम से सजाया गया है और इसमें एक अतिरिक्त फीचर के रूप में डैश कैम भी दिया गया है। इस स्पेशल एडिशन एमजी ईवी पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट यंहां पढ़ें।

जीप कंपास ट्रैक एडिशन

अमेरिकी एसयूवी मेक​र जीप ने भी अपनी कंपास एसयूवी का एक नया 'ट्रैक' एडिशन लॉन्च किया है, जो इसके टॉप-मॉडल एस वेरिएंट पर बेस्ड है। कंपास ट्रैक एडिशन की कीमत इसके संबंधित वेरिएंट से 25,000 रुपये ज़्यादा है। इसमें हुड डेकल, सिग्नेचर बैजिंग, डार्क डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और एक नई केबिन थीम जैसे छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। ग्राहक इस स्पेशल एडिशन कंपास को केवल तीन एक्सटीरियर कलर विकल्पों में चुन सकते हैं जिनमें एग्ज़ॉटिक रेड, ब्रिलियंट ब्लैक और पर्ल व्हाइट शामिल है। अधिक जानकारी यहां देखें।

टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन

आखिर में, सबसे लोकप्रिय फुल साइज़ एसयूवी में से एक, टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी 'लीडर' एडिशन नाम से एक खास वेरिएंट लॉन्च किया गया है। अपने पिछले मॉडल्स की तरह, 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में भी अपडेटेड ग्रिल, क्रोम स्पॉइलर, डुअल-टोन रूफ, ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स और सिग्नेचर हुड एम्बलम जैसे छोटे-मोटे डिज़ाइन बदलाव किए गए हैं। ध्यान दें कि यह केवल 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। टोयोटा ने अभी तक 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन की कीमतों की घोषणा नहीं की है, हालांकि, आप इस बारे में हमारी विस्तृत रिपोर्ट देख सकते हैं।

तो ये थे अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाले सभी स्पेशल एडिशन, जिन्हें आप इस दिवाली घर लाने पर विचार कर सकते हैं। आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं।