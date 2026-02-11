एमजी मैजेस्टर से 12 फरवरी को उठेगा पर्दा: फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी ये फुल साइज एसयूवी कार, जानिए इसके बारे में

प्रकाशित: फरवरी 11, 2026 12:36 pm । भानु

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी, मैजेस्टर को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में ​शोकेस करने के बाद जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। हाल के हफ्तों में इसके कई टीज़र जारी किए गए हैं, जबकि पहले लीक हुई तस्वीरों से इसके ओवरऑल डिजाइन की झलक मिली थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यही एसयूवी एमजी राकन नाम से बाजार में उपलब्ध है, जिससे भारत में लॉन्च होने वाले इसके मॉडल की एक झलक मिलती है। कल होने वाले इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले, आइए एमजी मैजेस्टर और इसके प्रमुख डीटेल्स पर डालतेे हैं एक नज़र:

एमजी मैजेस्टर डिजाइन

एमजी मैजेस्टर का दमदार और प्रभावशाली लुक इसकी फुल-साइज़ एसयूवी वाली खासियत को उजागर करता है। टीज़र फोटोज में सामने का बड़ा, चौकोर शेप का हिस्सा, एक आकर्षक ग्रिल और पतली एलईडी लाइटें दिखाई दे रही हैं। ऊंचा बोनट और मजबूत बम्पर डिज़ाइन सड़क पर इसकी दमदार मौजूदगी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं।

साइड से देखने पर, मैजेस्टर का बॉक्सी सिल्हूट, उभरे हुए व्हील आर्क और ऊंचा प्रोफाइल बरकरार रहता है, जो लैडर-फ्रेम एसयूवी की खासियत है। इसका डिज़ाइन शार्प स्टाइलिंग लाइनों के बजाय शेप और दमदार प्रजेंस पर ज्यादा केंद्रित है।

पीछे की तरफ, आपस में जुड़े हुए एलईडी टेललैंप और एक मजबूत बंपर मिलकर गाड़ी के ओवरऑल लुक को पूरा करते हैं।

एमजी मैजेस्टर इंटीरियर

हालांकि एमजी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मैजेस्टर के इंडियन वर्जन के इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसके इंटरनेशनल वर्जन, एमजी राकन की तस्वीरें इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि इसमें क्या देखने को मिलेगा। केबिन में संभवतः ड्युअल-टोन इंटीरियर थीम होगी, हालांकि एमजी भारतीय बाजार के लिए अलग कलर कॉम्बिनेशन भी पेश कर सकती है। कुल मिलाकर इसका लेआउट मॉर्डन दिखता है, जिसमें नए डैशबोर्ड डिजाइन में बॉक्सी एलिमेंट्स और एक साफ, हॉरिजॉन्टल लेआउट का उपयोग किया गया है।

मैजेस्टर में स्पेस और प्रैक्टिकेलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें एक बड़ी एसयूवी के अनुरूप बड़ा केबिन लेआउट होगा। गौरतलब है कि राकन तीन-रो, सात-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिसे मैजेस्टर में भी शामिल किया जा सकता है। इसके भारतीय मॉडल के इंटीरियर लेआउट और कलर विकल्पों के बारे में अंतिम जानकारी इससे पर्दा उठाते समय ही दी जाएगी।

एमजी मैजेस्टर फीचर्स

हालांकि इसके फीचर्स के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि मैजेस्टर में इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल स्क्रीन सेटअप होगा। अन्य फीचर्स में हीटेड और मसाज वाली फ्रंट रो सीटें, प्रीमियम साउंड सिस्टम, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड टेलगेट और पैनोरमिक सनरूफ शामिल होने की संभावना है।

सेफ्टी के लिहाज से, मैजेस्टर में छह एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा सेटअप और लेवल-2 एडीएएस मिलने की उम्मीद है।

एमजी मैजेस्टर पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन

एमजी मैजेस्टर में ग्लॉस्टर के समान ही इंजन सेटअप होने की उम्मीद है। इसमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन शामिल है, जो सिंगल-टर्बो और ट्विन-टर्बो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगा और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इसके टॉप वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलने की संभावना है। नीचे दी गई टेबल में दोनों विकल्पों के इंजन स्पेसिफिकेशन देखें:

इंजन 2-लीटर डीजल 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव पावर 161 पीएस 216 पीएस टॉर्क 373 एनएम 478 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी^ 8-स्पीड एटी

^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एमजी मैजेस्टर को केवल ट्विन-टर्बो डीजल इंजन के साथ पेश करने का विकल्प चुन सकती है, जिससे यह भारतीय बाजार के लिए एक फ्लैगशिप कार बन जाएगी।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

हमें उम्मीद है कि एमजी मैजेस्टर की कीमत 45 लाख रुपये से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और स्कोडा कोडिएक से रहेगा।