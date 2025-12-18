भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी होंडा कार पर डालिए एक नजर

पुराने जमाने में, जब भी आपको ड्राइविंग का ज़बरदस्त रोमांच देने वाली पेट्रोल कार चाहिए होती थी, तो होंडा का ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता था। सिटी, सिविक और यहां तक कि अकॉर्ड जैसी कारों ने इसे एक बेहद पॉपुलर ब्रांड बना दिया था। भले ही होंडा में अब पहले जैसी शान न रही हो, फिर भी यह कंफर्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस और आसान मेंटेनेंस पर जोर देने वाली कारों की एक बड़ी रेंज बेचती है।

कई सेगमेंट में विस्तार करने के बजाय, होंडा ने कुछ चुनिंदा मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है जो पारिवारिक ग्राहकों और रोज़ाना आने-जाने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं।

ब्रांड के लाइनअप में वर्तमान में दो सबकॉम्पैक्ट सेडान, एक कॉम्पैक्ट सेडान और उसका हाइब्रिड वर्जन, साथ ही एक कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल हैं। आइए इन पर डालते हैं एक नज़र :

होंडा अमेज

होंडा अमेज उन ग्राहकों के लिए है जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक कॉम्पैक्ट सेडान की तलाश में हैं। इसे अक्सर पहली बार कार खरीदने वाले या हैचबैक से अपग्रेड करने वाले लोग पसंद करते हैं।

डिजाइन की बात करें तो, अमेज का सादा एवं सरल लुक इसे काफी लोकप्रिय बनाता है। अंदर से, अमेज का केबिन लेआउट काफी प्रैक्टिकल है और इस पर एलिवेट का काफी प्रभाव दिखता है। इसमें चार वयस्कों के आराम से बैठने के लिए पर्याप्त जगह है और 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस आपके सामान के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करता है।

सड़क पर, अमेज चलाना बेहद आसान है, खासकर शहरी ट्रैफिक में। कम स्पीड पर पेट्रोल इंजन का अनुभव शानदार है, और हल्का स्टीयरिंग पार्किंग और तंग जगहों पर आसानी से मोड़ने में काफी सहायता करता है। जो ग्राहक सरल, आरामदायक और उपयोग में आसान कॉम्पैक्ट सेडान की तलाश में हैं, उनके लिए अमेेेज एक बेहतरीन विकल्प है।

होंडा अमेज जनरेशन 2

जी हां, मौजूदा जनरेशन अमेज का डिज़ाइन नया है, इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स दिए गए हैं और यह ज़्यादा सेफ कार है। दरअसल, अगर आप ऑटोमैटिक वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो नई अमेज पहले वाले मॉडल से ज़्यादा फ्यूल-एफिशिएंट भी है। और यही वजह है कि थर्ड जनरेशन मॉडल कुल मिलाकर ज़्यादा बेहतर विकल्प है।

हालांकि, जो ग्राहक पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जिंग और एडीएएस जैसे फीचर्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वे पुरानी होंडा अमेज को चुनकर लगभग 1 लाख रुपये तक बचा सकते हैं, जो अभी भी एक समझदारी भरा विकल्प बना हुआ है।

होंडा एलिवेट

होंडा एलिवेट फिलहाल भारत में बिकने वाली कंपनी की एकमात्र एसयूवी है और इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है, जहां पहले से ही काफी कॉम्टिपशन है।

एलिवेट का डिज़ाइन साफ-सुथरा है और यह एक पारंपरिक एसयूवी की तरह दिखती है, जिसका स्टांस अपराइट है और डिजाइन बॉक्सी शेप का है। अंदर से, एलिवेट में प्रीमियम केबिन मिलता है, जहां स्पेस, कंफर्ट और आसान यूजेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। केबिन में खुलेपन का अहसास होता है और बड़ी खिड़कियों से अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, जिससे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है।

सड़क पर, एलिवेट में एक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव मिलता है। इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन स्मूद परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है और सस्पेंशन सेटअप उबड़-खाबड़ सड़कों को भी बखूबी संभालते हैं। एलिवेट उन ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी है जो एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जिसमें कोई एक्सट्रा तामझाम न हो और जो कंफर्ट, स्पेस और रूटीन के लिए बनी हो।

होंडा सिटी

होंडा सिटी भारतीय कार बाजार में सबसे लंबे समय से बिकने वाले ब्रांड्स में से एक है। सिटी का मौजूदा मॉडल, बाजार में काफी समय से उपलब्ध होने के बावजूद, आकर्षक और प्रीमियम दिखता है।

सिटी सेडान का केबिन काफी बड़ा है और पीछे की सीटों पर पर्याप्त लेगरूम इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए एक कंफर्टेबल विकल्प बनाती है। बूट स्पेस भी आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है। इसका पेट्रोल इंजन शहर और हाईवे दोनों स्थितियों में अच्छा परफॉर्म करता है, और कंफर्टेबल राइड का अनुभव देता है। केबिन में सभी कंट्रोल्स को भी उपयोग में आसानी को ध्यान में रखते हुए मैनेंज किया गया है।

जो ग्राहक अभी भी सेडान कारों को पसंद करते हैं और कीमत, स्पेस और कंफर्ट को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए होंडा सिटी अभी भी एक अच्छा विकल्प है। अगर आप ड्राइविंग का मज़ेदार अनुभव देने वाली कार चाहते हैं, तो आपको फोक्सवैगन वर्टस पर विचार करना चाहिए, जो भारत में उपलब्ध फोक्सवैगन की चार कारों में से एक है।

होंडा सिटी ई:एचईवी

होंडा सिटी ई:एचईवी, स्टैंडर्ड सिटी का हाइब्रिड वर्जन है और वर्तमान में भारत में होंडा की सबसे महंगी कार है। यह उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो बेहतर माइलेज चाहते हैं। दिखने में, सिटी हाइब्रिड लगभग रेगुलर सिटी जैसी ही है, बस कुछ छोटे बैज और मामूली डिज़ाइन संबंधी बदलाव नजर आते हैं।

वहीं, लेआउट और स्पेस स्टैंडर्ड सिटी के समान ही हैं। मुख्य अंतर हाइब्रिड सिस्टम की जानकारी दिखाने वाले डिस्प्ले की मौजूदगी है। कंफर्ट लेवल भी रेगुलर सिटी जैसा ही है जो एक अच्छी बात है।

रोज़मर्रा की ड्राइविंग में, सिटी ई:एचईवी का इलेक्ट्रिक मोड शांत और एफिशिएंट है, जो इसे ट्रैफ़िक में आदर्श बनाता है। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल पावर के बीच स्विच करना स्मूद है।

बोनस: अपकमिंग होंडा प्रील्यूड और ओ अल्फा कॉन्सेप्ट

सबसे रोमांचक बात यह है कि होंडा ने प्रील्यूड और अल्फा कॉन्सेप्ट जैसे मॉडल्स को ग्लोबल लेवल पर डिस्प्ले किया है। प्रील्यूड में एक स्पोर्टी कूपे स्टाइल कार की झलक नजर आती है और यह दर्शाती है कि होंडा चुनिंदा बाजारों में परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉडल्स पेश करने में अभी भी रुचि रखती है। अल्फा कॉन्सेप्ट 2027 में बिक्री के लिए उपलब्ध होने पर हमारे बाजार के लिए होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी। होंडा की भविष्य की योजनाओं की बात करें तो, कुछ अच्छी खबर यह है कि होंडा 2030 तक भारत में 10 नए मॉडल्स लॉन्च करने का इरादा रखती है।

आप इनमें से कौन सी होंडा कार घर लाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। वहीं, इस रिपोर्ट में आपको भारत में उपलब्ध सभी बेहतरीन स्कोडा कारों की विस्तृत जानकारी मिलेगी।