    भारत में उपलब्ध सबसे बेस्ट फोक्सवैगन कार पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: दिसंबर 17, 2025 04:04 pm । भानु

    68 Views
    Top Volkswagen Cars In India

    भारत में कार लवर्स के बीच फॉक्सवैगन सबसे पसंदीदा ब्रांडों में से एक है। समय के साथ निखरने वाला डिज़ाइन, मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस फोक्सवैगन कारों की पहचान हैं। भारत में कंपनी का पोर्टफोलियो भले ही बहुत बड़ा न रहा हो, लेकिन हम आज भी फोक्सवैगन के मूल्यों और खूबियों के लिए इसे पसंद करते हैं। अगर आप भी फोक्सवैगन के दीवाने हैं, तो आइए देखते हैं कि जर्मन ब्रांड भारत में फिलहाल कौन-कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहा है:

    फोक्सवैगन वर्टस

    हममें से बहुत से लोग जो 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में बड़े हुए, उन्होंने अपना बचपन सेडान कारों के प्रति दीवानगी में बिताया और हमारे लिए, वर्टस एक अच्छी सेडान साबित होती है जो सेडान कारों वाली सभी खूबियों को पूरा करती है। सबसे पहले, इसका क्लासी लुक है और इसका रिफाइंड डिज़ाइन समय की कसौटी पर खरा उतरता है। 1-लीटर और 1.5-लीटर टीएसआई इंजन दोनों ही ड्राइविंग का भरपूर आनंद देते हैं और वर्टस आराम से समझौता किए बिना बेहतरीन हैंडलिंग प्रदान करती है। कुल मिलाकर, ये कार हाई क्वालिटी वाली लगती है, ऐसा महसूस होता है जैसे आप कोई प्रीमियम और महंगी कार घर ला रहे हों।

    Volkswagen Virtus

    क्या आप वर्टस को घर लाना चाहते हैं? बेहतर निर्णय लेने के लिए हमारा रोड टेस्ट रिव्यू जरूर देखें।

    फोक्सवैगन टाइगन

    वर्टस पसंद है, लेकिन वही पैकेज एसयूवी फॉर्मेट में चाहते हैं? तो फिर आपके लिए है टाइगन! अपनी दमदार और साफ-सुथरे डिजाइन से यह कार साफ तौर पर फोक्सवैगन की पहचान है। यह उसी एमक्यूबी-एओ आईएन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और भारत में मिलने वाली सबसे रोमांचक कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। इतना ही नहीं, यह अपने सेगमेंट की उन पहली कारों में से एक थी जिसे ग्लोबल एनकैप की ओर से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। संक्षेप में कहें तो, यह बेहतरीन फीचर्स,सेफ्टी पैकेज से लैस है और एक असली फोक्सवैगन का अहसास कराती है।

    Volkswagen Taigun

    टिग्वान आर लाइन

    अगर आप फोक्सवैगन का बेहतरीन अनुभव चाहते हैं तो शानदार क्वालिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहद आनंददायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए टिग्वान आर लाइन आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। भले ही इसमें ऑडी क्यू3 या मर्सिडीज-बेंज जीएलए जैसी शान-शौकत न हो, लेकिन यह एक ऐसी कार है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

    वीडब्ल्यू बैज के पीछे देखें तो आपको एक ऐसी कार मिलेगी जिसमें अडेप्टिव डैम्पर्स सहित ढेर सारी टेक्नोलॉजी  मौजूद है, 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल सीट है, सामान रखने के लिए पर्याप्त स्पेस है और 204 पीएस का 2-लीटर टीएसआई इंजन दमदार परफॉर्मेंस देता है। इसलिए, अगर आप कंफर्ट और फीचर्स से समझौता किए बिना एक मजेदार ड्राइव वाली एसयूवी चाहते हैं, तो 50 लाख रुपये से कम कीमत में टिग्वान आर लाइन एक अच्छा विकल्प है।

    2025 Volkswagen R-Line front

    फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई

    2025 के सबसे बहुप्रतीक्षित लॉन्च में से एक, गोल्फ जीटीआई कार लवर्स के लिए बनी है। यह एक ऐसी कार है जो ड्राइवर के चेहरे पर हमेशा एक बड़ी मुस्कान बिखेर देती है। इसकी बेहतरीन हैंडलिंग, दमदार परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल केबिन, प्रैक्टिकैलिटी से समझौता किए बिना, गोल्फ जीटीआई को एक शानदार ऑल-राउंडर बनाती है। दरअसल, यह इतनी पॉपुलर है कि फोक्सवैगन को बुकिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बुकिंग ही बंद करनी पड़ी


    Volkswagen Golf GTI

    तो ये हैं वो चार फोक्सवैगन कारें जो भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। आप इनमें से कौन सी कार घर लाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वहीं, अगर आप अलग स्टाइल और कुछ खास फीचर्स के साथ, फोक्सवैगन जैसी ही कोई कार चाहते हैं, तो भारत में उपलब्ध टॉप स्कोडा कारों को जरूर देखें।

    भारत में उपलब्ध सबसे बेस्ट फोक्सवैगन कार पर डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
