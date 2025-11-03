होंडा भारत में 2030 तक 7 एसयूवी समेत 10 नई कारें करेगी लॉन्च

प्रकाशित: नवंबर 03, 2025 01:49 pm । स्तुति

कंपनी भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने पर फोकस करेगी

वर्तमान में होंडा की भारत में केवल चार कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनका मार्केट शेयर 5 प्रतिशत से कम हो गया है। ऐसे में अब होंडा 2030 तक एक बड़ी वापसी की तैयारी कर रही है क्योंकि वह जापान और उत्तरी अमेरिका के साथ-साथ भारत को भी अपने प्रमुख बाजारों में से एक मानती है।

हाल ही में कंपनी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी दो नई 0 (जीरो) सीरीज इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया था, जिसे भारत में 2027 तक शोकेस किया जाएगा। इस दशक के अंत तक होंडा देश में कुल 10 नई कारें पेश करने की योजना बना रही है।

भारतीय ग्राहकों का रुझान एसयूवी कारों के प्रति काफी बढ़ गया है, ऐसे में होंडा की पेश की जाने वाली 7 कारें इसी सेगमेंट की होंगी। कंपनी राजस्थान में अपने तपुकारा प्लांट का विस्तार करने की भी योजना बना रही है और भविष्य में ग्रेटर नोएडा में स्थित प्लांट का उपयोग करने पर भी विचार कर रही है।

होंडा ने स्पष्ट किया है कि सिविक टाइप आर को भारत में जल्द लॉन्च किए जाने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है।

भारत के लिए होंडा के रोडमैप में और भी बहुत कुछ खास है जिस पर हमनें नीचे विस्तार से चर्चा की है :-

भारत में नई होंडा कारें

हाइब्रिड कार

वर्तमान में होंडा हाइब्रिड कंपनी की मार्केट में मौजूद इकलौती हाइब्रिड कार है। अब होंडा की योजना ज्यादा हाइब्रिड कारों को पेश करने की है। नई अपकमिंग कारों में से कुछ कारें भारत में ही तैयार की जाएंगी, जबकि कुछ गाड़ियों को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा।

सब-4 मीटर कार

होंडा ने कहा है कि वह सब-4 मीटर सेगमेंट में फिर से वापसी करेगी, जो टैक्स में फायदों और ज्यादा डिमांड के कारण भारत में एक मजबूत मार्केट बना हुआ है। वर्तमान में कंपनी के कई नए मॉडल्स फिलहाल डेवेलपमेंट स्टेज में है। होंडा के पास अभी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में केवल अमेज कार मौजूद है, और भविष्य में हम कुछ सब-4 मीटर एसयूवी कारों की लॉन्चिंग की भी उम्मीद कर सकते हैं।

0 सीरीज

0 सीरीज के तहत दो होंडा कारें : 0 अल्फा और 0 एसयूवी शामिल हैं। 0 अल्फा को होंडा की मास-मार्केट ईवी के रूप में पोजिशन किया जाएगा, जबकि प्रीमियम जीरो एसयूवी भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। जीरो अल्फा के बैटरी पैक को इंडोनेशिया से सोर्स किया जाएगा। यहां देखें होंडा की इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी से जुड़ी जानकारी।

जीरो एसयूवी में होंडा का नया सॉफ्टवेयर सिस्टम असीमो ओएस दिया जाएगा। हालांकि, 0 अल्फा में लॉन्चिंग के दौरान पूरा सिस्टम शायद नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का कानून पूरी सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं की अनुमति नहीं देता है, जो होंडा जीरो में मिलेगी।

होंडा ने भारत पर फोकस्ड एक समर्पित प्रोजेक्ट टीम भी बनाई है। उनकी योजना निवेश, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ाने की है। अपकमिंग होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा और इसे जापान तथा अन्य एशियाई देशों में निर्यात भी किया जाएगा।

फ्लेक्स फ्यूल प्लान

होंडा भारत में फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स भी पेश कर सकती है। सरकार पहले ही ई20 नॉर्म्स लागू कर चुकी है और अब कंपनी ऐसी कारें बनाने की योजना बना रही है जो उच्च स्तर के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर चल सकें। होंडा पहले से ही ब्राजील में ऐसी कारें बेच रही है और उसका कहना है कि जब इथेनॉल बेस्ड फ्यूल अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाएगा तो वह इन्हें भारत में भी लाएगी।

होंडा का मौजूदा लाइनअप

वर्तमान में भारत में होंडा की यह सभी कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और इनकी कीमत कुछ इस प्रकार है :-

मॉडल कीमत होंडा अमेज 7.41 लाख रुपये से 10 लाख रुपये सेकंड जनरेशन अमेज 6.98 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये होंडा सिटी 11.95 लाख रुपये से 16.07 लाख रुपये होंडा सिटी हाइब्रिड 19.48 लाख रुपये होंडा एलिवेट 11 लाख रुपये से 16.15 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।