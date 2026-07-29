2026 टोयोटा हाइलक्स vs टोयोटा फॉर्च्यूनर: पिकअप ट्रक या एसयूवी कार, आप क्या लेंगे?
बड़ी हिलक्स पिकअप को फॉर्च्यूनर से लगभग 10 लाख रुपये कम कीमत पर लॉन्च किया गया है!
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नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत और पोजिशनिंग इसे सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले में खड़ा करती है। 30-40 लाख के प्राइस सेगमेंट में हाल ही में काफी हलचल देखी जा रही है और हाइलक्स का आना इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाता है। चूंकि दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि ये एक-दूसरे से कितनी अलग हैं और कौनसी आपकी ज़रूरतों के लिए बेहतर है।
कीमत
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मॉडल
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टोयोटा हाइलक्स
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टोयोटा फॉर्च्यूनर
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कीमत
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32 लाख रुपये से 36.70 लाख रुपये
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41.26 लाख रुपये से 60.77 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।
कीमत के मामले में टोयोटा हाइलक्स फॉर्च्यूनर से लगभग 10 लाख रुपये सस्ती है। हाइलक्स की कीमत 32 लाख से शुरू होती है, जबकि फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट ही 41 लाख से ज़्यादा का है।
साइज
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पैरामीटर
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टोयोटा हाइलक्स
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टोयोटा फॉर्च्यूनर
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अंतर
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लंबाई
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5320 मिलीमीटर
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4795 मिलीमीटर
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525 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1855 मिलीमीटर
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1855 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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ऊंचाई
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1815 मिलीमीटर
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1835 मिलीमीटर
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20 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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3085 मिलीमीटर
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2745 मिलीमीटर
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340 मिलीमीटर
एक पिकअप ट्रक होने के नाते, हाइलक्स साइज़ में फॉर्च्यूनर से काफी बड़ी है। यह 525 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है और इसका व्हीलबेस भी 340 मिलीमीटर ज़्यादा है, जो इसे एक दमदार रोड प्रजेंस देता है। दोनों गाड़ियों की चौड़ाई 1855 मिलीमीटर पर समान है। फॉर्च्यूनर के मुकाबले हाइलक्स की ऊंचाई 20मिलीमीटर ज़्यादा है।
कलर ऑप्शन
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टोयोटा हाइलक्स
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टोयोटा फॉर्च्यूनर
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सुफर मेटैलिक
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स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन
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प्लैटिनम पर्ल व्हाइट मेटैलिक
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फैंटम ब्राउन
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एटीट्यूड ब्लैक
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सुपर व्हाइट
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ऐश
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एटीट्यूड ब्लैक
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इमोशनल रेड
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अवंत-गार्डे ब्रॉन्ज
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सुपर व्हाइट
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ग्रे मेटैलिक
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सिल्वर मेटैलिक
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व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन
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हालांकि हमें ज़्यादातर सफ़ेद और काले रंग की फ़ॉर्च्यूनर ही देखने को मिलती हैं, लेकिन यह दूसरे रंगों में भी उपलब्ध है।
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फ़ॉर्च्यूनर के लिए डुअल-टोन रंग का विकल्प सिर्फ़ लेजेंडर वर्जन में ही मिलता है।
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सल्फर मेटैलिक और एटीट्यूड ब्लैक रंग सिर्फ़ ऊंचे वीएक्स वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।
फीचर और सेफ्टी
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मॉडल
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फॉर्च्यूनर
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हाइलक्स
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टेरेन मोड
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2डब्लयूडी/4डब्लयूडी, एच4/एल4 रेंज
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पार्ट-टाइम 4डब्लयूडी, ट्रांसफर-केस स्विच
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मल्टी-टेरेन मोड
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स्टीयरिंग
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हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग
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इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग
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पार्किंग ब्रेक
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मैनुअल
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मैनुअल
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क्रूज कंट्रोल
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एडीएएस (टोयोटा सेफ्टी सेंस)
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स्टेबिलिटी/ट्रैक्शन कंट्रोल
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एयरबैग
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7 एयरबैग
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7 एयरबैग
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एबीएस/ईबीडी
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आईएसओफिक्स
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इंफोटेनमेंट डिस्प्ले
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8.0-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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स्पीकर
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11-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर
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ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ डुअल-जोन
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मैनुअल
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वेंटिलेटेड सीट्स
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ड्राइविंग मोड
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वायरलेस चार्जर
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सॉफ्टवेयर अपडेट (ओटीए)
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360-डिग्री कैमरा
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फॉर्च्यूनर और हाइलक्स दोनों में ड्राइविंग मोड्स और टेरेन मोड्स मिलते हैं।
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इसकी तुलना में हाइलक्स बड़ी और नया मॉडल होने के बावजूद, इसमें पुरानी फॉर्च्यूनर के मुकाबले कम फ़ीचर्स मिलते हैं।
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दोनों कार में 360-डिग्री कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी, 7 एयरबैग और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलते हैं।
इंजन
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मॉडल
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फॉर्च्यूनर
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हाइलक्स
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फ्यूल टाइप
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डीजल
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पेट्रोल
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केवल डीजल
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पावर
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204 पीएस
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166 पीएस
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204 पीएस
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टॉर्क
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500 पीएस (एटी) / 420 पीएस
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245 पीएस
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500 पीएस
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एटी
हाइलक्स और फॉर्च्यूनर दोनों में एक ही 2.8-लीटर का दमदार डीजल इंजन मिलता है, जो 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, फॉर्च्यूनर में एक 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है, जो हाइलक्स में नहीं मिलता है। हाइलक्स सिर्फ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जबकि फॉर्च्यूनर में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के विकल्प मौजूद हैं।
कंपेरिजन
इन दोनों टोयोटा गाडी का सीधा मुकाबला नहीं है। हालांकि, इस प्राइस रेंज में कुछ दूसरे विकल्प मौजूद हैं:
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स्कोडा कोडिएक: एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार है जो मॉडर्न फीचर और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफर करती है।
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फोक्सवैगन टेरॉन: उन लोगों के लिए है जो एक स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और दमदार रोड प्रजेंस चाहते हैं।
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इसुजु वी-क्रॉस: एक रग्ड और प्रैक्टिकल पिकअप है जो ओवरलैंडिंग और लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पर एक अच्छा विकल्प है।