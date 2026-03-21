2026 रेनो डस्टर को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में से एक रेनो डस्टर ने भारत में वापसी की है। अब अपने तीसरे जनरेशन वर्जन में, नई रेनॉल्ट एसयूवी पांच मुख्य वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) है। हमें हाल ही में इस नई एसयूवी को चलाने का मौका मिला और ड्राइव के दौरान हमें जो 5 सबसे खास बातें लगीं, वे इस प्रकार हैं:

परफॉर्मेंस में है पंच

रेनॉल्ट 2026 डस्टर को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश कर रही है, जिनमें से हमें 1.3-लीटर वाला बड़ा इंजन चलाने का मौका मिला। हालांकि यह सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन नहीं है, लेकिन यह उपलब्ध सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन है। यह दमदार ड्राइव और शानदार परफॉर्मेंस देता है, जो इसके 163 पीएस और 280 एनएम के आउटपुट के अनुरूप है। रेनॉल्ट इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) के विकल्प के साथ पेश कर रही है, जो ग्राहक की पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है।

डस्टर जल्द ही एक बड़े 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध होगी, जिसमें सेगमेंट के किसी भी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए सबसे बड़ी बैटरी पैक (1.4 केडब्ल्यूएच) के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप होगा। रेनॉल्ट का कहना है कि यह शहर के भीतर 80 प्रतिशत ड्राइव प्योर ईवी मोड में करने में सक्षम होगी, इसलिए आप 20 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक की असल फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए यह शहर की सीमा के भीतर रोजाना की ड्राइव और कभी-कभार हाईवे पर चलने के लिए उपयुक्त होगी।

बैलेंस्ड राइड क्वालिटी

डस्टर उन एसयूवी में से एक है जो हमेशा से अपनी बैलेंस्ड राइड क्वालिटी और कड़े लेकिन कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप के लिए जानी जाती रही है। इसका तीसरा जनरेशन वर्जन भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में यह शानदार राइड क्वालिटी और सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप का मिश्रण था, जिससे इसकी हैंडलिंग भी शानदार हो जाती है।

कंफर्ट फीचर्स से भरपूर

रेनो ने नई डस्टर को इस कीमत और सेगमेंट में मिलने वाली सभी शानदार फीचर्स से लैस किया है। प्रमुख फीचर्स में गूगल बिल्ट-इन के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

दोनों डिस्प्ले साफ और कलर ग्राफिक्स प्रदान करते हैं, जिससे भरपूर जानकारी मिलती है और डिजिटल क्लस्टर चलते समय गूगल मैप्स भी चलाता है।

सेफ्टी टेक्नोलॉजी की बात करें तो, नई रेनो डस्टर एसयूवी के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) दिए गए हैं। हालांकि, एसयूवी के इस्तेमाल के दौरान हमने पाया कि 360-डिग्री कैमरा सेटअप का रेज़ोल्यूशन इसकी कीमत के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है।

उपलब्ध स्पेस

हालांकि एसयूवी में 700 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है – जो एक छोटे परिवार की जरूरतों के लिए काफी है – लेकिन इंटीरियर स्पेस उतना संतोषजनक नहीं है, खासकर पीछे की सीट पर। पीछे की सीट का स्पेस अपने सेगमेंट के हिसाब से औसत है, लेकिन हमें लगता है कि इसके मुकाबले में मौजूद नई टाटा सिएरा और कोरियाई जोड़ी हुंडई क्रेटा-किआ सेल्टोस, का केबिन कहीं ज्यादा स्पेशियस है। इंटीरियर की बात करें तो, यह भी ध्यान देने योग्य है कि केबिन के अंदर की क्वालिटी इसके कुछ प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में उतनी प्रीमियम नहीं लगती।

क्या अब भी ये दिखती है डस्टर जैसी?

भारत में लॉन्च हुई थर्ड जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर के बारे में जब से हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात इसका डिज़ाइन है। ऑल-एलईडी लाइटिंग और ग्रिल में बोल्ड 'डस्टर' बैज जैसे मॉर्डन डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ-साथ, रेनो ने एसयूवी के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसके स्पेशल बॉक्सी सिल्हूट और दमदार लुक को बनाए रखा है। यह पहले की तरह ही दमदार है और इसे हल्के-फुल्के एडवेंचर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मजबूत स्किड प्लेट्स, चारों ओर मोटी बॉडी क्लैडिंग, बड़े 18 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और 50 किलोग्राम लोड कैपेसिटी वाली रूफ रेल्स शामिल हैं।

इस रेनो एसयूवी के साथ बिताए समय के दौरान हमने कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों पर गौर किया। इनमें से किन बातों से आप सहमत हैं और नई डस्टर में आप और क्या देखना चाहते थे? हमें कमेंट्स में बताएं।