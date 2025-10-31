सभी
    नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च और शोकेस होंगी ये तीन कारें, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2025 12:11 pm । स्तुति

    नवंबर 2025 में दो पॉपुलर कारों को लॉन्च किया जाएगा, साथ ही महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार भी शोकेस करेगी।

    Launches In November 2025

    साल 2025 लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इस साल के दो महीने बाकी है जिसमें कई सारी नई गाड़ियों को लॉन्च और शोकेस होते देखा जाएगा। नवंबर 2025 में दो नई कारों को लॉन्च किया जाने वाला है और अगले महीने महिंद्रा की पॉपुलर एसयूवी कार के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन से पर्दा भी उठाया जाएगा। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

    2025 हुंडई वेन्यू 

    लॉन्च डेट : 4 नवंबर 

    संभावित कीमत : 7.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये 

    2025 Venue

    भारत में छह साल से ज्यादा समय से बिक्री के लिए उपलब्ध हुंडई वेन्यू कार को अब नया जनरेशन अपडेट मिलने जा रहा है। इस गाड़ी की डिजाइन में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। हुंडई की इस एसयूवी कार में कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। नई हुंडई वेन्यू कार में मौजूदा मॉडल की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि, इसमें डीजल इंजन के साथ अब किआ सोनेट वाले 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस भी दी गई है। 

    टाटा सिएरा 

    लॉन्च डेट : 25 नवंबर 

    संभावित कीमत : 11 लाख रुपये 

    2025 Tata Sierra

    टाटा की सबसे पुरानी नेमप्लेट सिएरा अब नए अवतार में फिर से वापसी करने जा रही है। इस गाड़ी से ऑटो एक्सपो 2025 में कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर पर्दा उठा था। कंपनी इस गाड़ी का इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) और इलेक्ट्रिक वर्जन दोनों पेश करेगी, जिसमें से आईसीई वर्जन को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। 2025 टाटा सिएरा गाड़ी में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेवल-2 एडीएएस और कई एयरबैग जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें टाटा का नया 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया जा सकता है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है।

    महिंद्रा एक्सईवी 7ई  

    संभावित कीमत : मिड-नवंबर

    संभावित कीमत : 21 लाख रुपये 

    Mahindra XEV 7e

    महिंद्रा एक्सयूवी 700 के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन महिंद्रा एक्सईवी 7ई से नवंबर 2025 में पर्दा उठने जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की तस्वीरें सबसे पहले जनवरी 2025 में ऑनलाइन लीक हुई थी जिसमें इसकी डिजाइन की पहली झलक देखने को मिली थी। महिंद्रा इस इलेक्ट्रिक कार में कई ईवी-स्पेसिफिक बदलाव करेगी जिसमें एक्सईवी 9ई की तरह क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल और कनेक्टेड लाइटिंग सेटअप शामिल होगा, साथ ही इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिया जाएगा। अनुमान है कि इस गाड़ी में बड़ी एक्सईवी 9ई वाली इलेक्ट्रिक पावरट्रेन (59 केडब्ल्यूएच के साथ 542 किलोमीटर और 79 केडब्ल्यूएच के साथ 656 किलोमीटर) दी जा सकती है। 

    नंवबर 2025 में इन सभी कारों को लॉन्च और शोकेस होते देखा जाएगा। आप इनमें से कौनसी गाड़ी के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं। 

    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है