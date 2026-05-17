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    2026 टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    6 सीटर कॉन्फिगरेशन या रियर-ड्राइव सेटअप? जानिए आपके लिए टेस्ला मॉडल वाई का कौनसा वेरिएंट सही है

    प्रकाशित: मई 17, 2026 03:05 pm । सोनू

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    Tesla Model YL

    टेस्ला ने मॉडल वाई के साथ भारत के कार बाजार में 2025 में कदम रखा और यह देश में कंपनी की पहली कार है। कुछ सप्ताह पहले, टेस्ला ने मॉडल वाई का नया एल वेरिएंट (लॉन्ग-व्हीलबेस) लॉन्च किया, जिसे लंबी बॉडी और थ्री-रो सीटिंग लेआउट में पेश किया गया है, और इसे स्टैंडर्ड मॉडल वाई पर तैयार किया गया है।

    टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार तीन वेरिएंट: प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव, एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव में उपलब्ध है। यहां हमने मिड वेरिएंट एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव और टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि अगर आप ज्यादा पैसे देकर टॉप मॉडल लेना चाहते हैं तो क्या अतिरिक्त मिलेगा।

    हालांकि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के दोनों वेरिएंट का डिजाइन एक जैसा है और दोनों में सिंपल अप्रोच दी गई है, लेकिन मॉडल एल थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ ज्यादा प्रैक्टिकल है और कुछ अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। यहां दोनों वेरिएंट का विस्तार से कंपेरिजन देखिए:

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: कीमत

    वेरिएंट

    टेस्ला मॉडल वाई एल

    टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    .61.99 लाख रुपये

    67.89 लाख रुपये

    एल वेरिएंट लॉन्ग रेंज वेरिएंट से 5.90 लाख रुपये सस्ता है। एल वेरिएंट में 6 सीटर कॉन्फिगरेशन और ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। दोनों की कीमत में अंतर ज्यादा है, और किसी के भी मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या टॉप मॉडल में अपग्रेड करना सही है, जब नए एल वेरिएंट में पहले से काफी सारी चीजें मिल रही हैं।

    Tesla Model Y L

    आइए जानते हैं कौनसा वेरिएंट अपनी कीमत को सही साबित करता है:

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: कलर ऑप्शन

    टेस्ला मॉडल वाई एल

    टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज

    स्टेल्थ ग्रे

    स्टेल्थ ग्रे

    पर्ल व्हाइट मल्टी कोट

    पर्ल व्हाइट मल्टी कोट

    डायमंड ब्लैक

    डायमंड ब्लैक

    ग्लेशियर ब्लू

    ग्लेशियर ब्लू

    अल्ट्रा रेड

    अल्ट्रा रेड

    कॉस्मिक सिल्वर

    क्विक सिल्वर

    दोनों वेरिएंट 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें 5 कलर कॉमन हैं। दोनों मॉडल के सिल्वर शेड में थोड़ा अंतर है।

    नोट:

    टेस्ला मॉडल वाई के सभी रंग (स्टेल्थ ग्रे को छोड़कर) के लिए अतिरिक्त पैसे लगते हैं। इन रंगों की कीमत 95,000 रुपये से लेकर 1.85 लाख रुपये तक है।

    टेस्ला मॉडल वाई के कलर ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखें

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: साइज

    वेरिएंट

    टेस्ला मॉडल वाई एल

    टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज

    अंतर

    लंबाई

    4969 मिलीमीटर

    4790 मिलीमीटर

    +179 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1982 मिलीमीटर

    1982 मिलीमीटर

    अंतर नहीं

    ऊंचाई

    1668 मिलीमीटर

    1624 मिलीमीटर

    +44 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    3040 मिलीमीटर

    2890 मिलीमीटर

    +150 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    420 लीटर

    822 लीटर

    (-402 लीटर)

    जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, टेस्ला मॉडल वाई के एल वेरिएंट का साइज बड़ा है, यह ज्यादा लंबी और ज्यादा ऊंची है, और व्हीलबेस भी बड़ा है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि इसके केबिन में तीन पंक्ति में सीटें हैं, जिसके कारण बूट स्पेस कम हुआ है, इस मामले में लॉन्ग रेंज वेरिएंट ज्यादा बेहतर है। दोनों वेरिएंट की चौड़ाई एक समान है।

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: एक्सटीरियर

    टेस्ला मॉडल वाई एल अपने बडे साइज और ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी की वजह से मॉडल वाई लॉन्ग रेंज से अलग है। ऊपर दिए गए आंकड़ों पर गौर करें तो यह लॉन्ग रेंज मॉडल वाई से ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है।

    Tesla Model Y side profile

    आगे वाले हिस्से की बात करें तो दोनों एसयूवी में टेस्ला की मॉडर्न और सिंपल डिजाइन फिलोशॉपी है, इनमें एक स्मूथ ब्लैंक-ऑफ नोज, पतले एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स जो पूरी चौड़ाई वाली लाइट स्ट्रिप से जुड़े हैं, और मुख्य हेडलैंप्स जो बंपर के नीचे वाले हिस्से में इंटीग्रेटेड हैं।

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो दोनों वेरिएंट में एक स्लीक क्रॉसओवर इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ स्लोपी रूफलाइन और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं। राइडिंग के लिए दोनों में 19-इंच व्हील दिए गए हैं, हालांकि मॉडल वाई एल में नई डिजाइन के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील और ऊंची व ज्यादा अपराइट प्रोफाइल मिलती है, जो अंदर ज्यादा स्पेस होने के संकेत देते हैं।

    अब चलते हैं पीछे की तरफ, यहां भी दोनों कार में समानताएं हैं, जिनमें रैपअराउंड कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, एक स्पोर्टी इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और दमदार लोअर-बॉडी क्लेडिंग शामिल हैं। हालांकि, मॉडल वाई एल में पीछे उभरा हुआ स्पॉइलर है, जो एक्सटेंडेड वर्जन को थोड़ा ज्यादा अलग लुक देता है।

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: केबिन

    दोनों एसयूवी कार में टेस्ला की सिंपल केबिन डिजाइन थीम के साथ साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट, सॉफ्ट-टच मैटेरियल, और पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक एक पतली एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप है। ऑल ब्लैक केबिन थीम स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि एक ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे थीम का विकल्प भी है।

    Tesla Model Y dashboard

    केबिन में सबसे ज्यादा ध्यान टेस्ला की बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन खींचती है, जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल होते हैं। अन्य हाइलाइट्स में एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कवर्ड स्टोरेज के साथ एक चौड़ा सेंटर कंसोल, पीछे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीटें, और पीछे वाले पैसेंजर के लिए 8-इंच टचस्क्रीन शामिल है।

    दोनों वेरिएंट का केबिन एक बड़े अंतर को छोड़कर एक जैसा ही है। चूंकि मॉडल वाई एल लंबी और ऊंची है, इसलिए इस वेरिएंट का मुख्य अंतर दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें और अतिरिक्त सीटिंग रो के साथ 6-सीटर कॉन्फिगरेशन (2+2+2) है। मॉडल वाई एल का केबिन लेआउट फैमिली फोकस है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन 5 सीटर लेआउट में आता है।

    Tesla Model Y L

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: फीचर

    टेस्ला मॉडल वाई एल वेरिएंट को कुछ सप्ताह पहले लॉन्च किया गया था और यह लॉन्ग रेंज वेरिएंट से काफी सस्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें किसी फीचर से समझौता करना पड़ेगा। असल में एल वेरिएंट में कुछ ज्यादा फीचर मिलते हैं।

    टेस्ला मॉडल वाई के दोनों वेरिएंट में 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिससे कार के ज्यादातर फंक्शन कंट्रोल्स होते हैं। इसके अलावा, इसमें पीछे वाले पैसेंजर के लिए 8-इंच टचस्क्रीन, हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड सीटें, पीछे हीटेड और पावर्ड सीटें, एक ग्लास रूफ, फुटवेल, डोर पॉकेट, और रैप-अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग, एक पावर्ड टेलगेट, एक हीटेड स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एसी वेंट्स, एक एयर प्यूरीफायर, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जबकि एल वेरिएंट को इससे नीचे पोजिशन किया गया है, जिसमें 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम के साथ एक सबवुफर दिया गया है। लेकिन एल वेरिएंट में आगे वाली सीटों के लिए थाई एक्सटेंशन का अभाव है, जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट में दिया गया है।

    यहां टेस्ला मॉडल वाई के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: सेफ्टी

    टेस्ला ने भारत में अपनी कार में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की है। दोनों वेरिएंट के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर एक जैसे हैं। दोनों वेरिएंट्स में कई एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री व्यू सपोर्ट करने के लिए 8-एक्सटीरियर कैमरा, इन-बिल्ट डैशकैम और रिकॉर्डिंग, एडीएएस के तहत लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टेस्ला ने दोनों वेरिएंट में ऑप्शनल फुल सेल्फ ड्राइविंग पैकेज भी दिया है, जिसके लिए 6 लाख रुपये अतिरिक्त लगेंगे।

    टेस्ला मॉडल वाई एल vs मॉडल वाई लॉन्ग रेंज: पावरट्रेन

    वेरिएंट

    एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव

    लॉन्ग-रेंज रियर-व्हील ड्राइव

    फुल चार्ज में रेंज (डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड)

    681 किलोमीटर

    661 किलोमीटर

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    2

    1

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5 सेकंड

    5.6 सेकंड

    डीसी फास्ट चार्जिंग

    250 किलोवॉट

    250 किलोवॉट

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    टेस्ला ने बैटरी साइज और पावर आउटपुट जैसी जानकारी साझा नहीं है। लेकिन ऊपर दी गई टेबल से यह पता चलता है कि हर मामले में एल वेरिएंट, लॉन्ग रेंज वेरिएंट से बेहतर है।

    Tesla Model Y driving

    एल वेरिएंट की रेंज 20 किलोमीटर ज्यादा है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर लगी है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में यह 0.6 सेकंड तेज है। ड्राइविंग के शौकीन लोग मॉडल वाई एल के ऑल-व्हील ड्राइव का मजा भी ले सकते हैं।

    यहां टेस्ला मॉडल वाई के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें

    कारदेखो का क्या है कहना

    इस कंपेरिजन में टेस्ला मॉडल वाई का एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट साफ तौर पर विनर है, क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा फीचर, बेहतर ड्राइविंग रेंज और ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। इसके अलावा, एल प्रीमियम ऑल-व्हील ड्राइव का साइज भी बड़ा है और इसमें 6 लोग तक बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन पंक्ति में सीटें हैं। टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव की तुलना में 6 लाख रुपये के अंतर में इतनी अतिरिक्त चीजें मिलना इसे एक जबरदस्त डील बनाते हैं, और टेस्ला मॉडल वाई लाइनअप में इसे फुल पैसा वसूल डील बनाते हैं।

    अन्य कार जिन पर आप कर सकते हैं विचार

    टेस्ला मॉडल वाई एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, फिर भी आप इस सेगमेंट के कुछ दूसरे विकल्प पर नजर डाल सकते हैं और देखिए इनमें क्या-क्या मिलता है:

    • हुंडई आयनिक 5: अगर आपका बजट कम है और आप फीचर, प्रीमियम अनुभव से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, साथ ही एक भरोसेमंद और विश्वसनीय कंपनी की इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।

    • बीएमडब्ल्यू आईएक्स1: अतिरिक्त लग्जरी ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम केबिन अनुभव, मजेदार ड्राइविंग डायनामिक्स और ज्यादा पारंपरिक एसयूवी डिजाइन के लिए चुनें।

    • वोल्वो ईसी40: अगर आप वोल्वो की मजबूत सेफ्टी और शानदार लग्जरी के साथ, शानदार कूपे-एसयूवी स्टाइल और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इसे चुनें।

    • किआ ईवी6: शानदार स्पोर्टी डिजाइन, दमदार रोड प्रजेंस, बैलेंस्ड राइड, हैंडलिंग, और परफॉर्मेंस, प्रीमियम केबिन, और टॉप-नॉच मैटेरियल क्वालिटी के लिए इसे चुनें।

    • बीवाईडी सीलायन 7: अगर आप प्रीमियम ईवी सेगमेंट में दमदार और वैल्यू-फोर-मनी प्रोडक्ट चाहते हैं, जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा ड्राइविंग रेंज और फीचर से भरपूर केबिन हो, तो इसे चुनें।

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