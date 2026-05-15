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    टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट : क्या ज्यादा रेंज के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने सही है?

    इसकी डिजाइन और फीचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट रेंज से जुड़ी समस्या को काफी हद तक दूर कर देता है

    प्रकाशित: मई 15, 2026 11:37 am । स्तुति

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    Tesla Model Y

    वर्तमान में टेस्ला मॉडल वाई भारतीय बाजार में कई सारे वर्जन में उपलब्ध है, जिसमें स्टैंडर्ड रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट, बड़ा मॉडल वाई एल वेरिएंट और लॉन्ग रेंज वर्जन शामिल है। हालांकि, इन दोनों रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट की डिजाइन या फीचर में शायद ही कोई बदलाव किया गया है, जबकि प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट ज्यादा रेंज देने पर फोकस करता है। 

    यदि आप मॉडल वाई को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और कम चार्जिंग स्टॉप पर रुक कर लंबी दूरी का सफर तय करना चाहते हैं तो इसका प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट चुन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास :- 

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट की आगे की डिजाइन लाइनअप के दूसरे वेरिएंट जैसी है। इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है और इसे मॉडर्न लुक भी देता है। 

    Tesla Model Y

    इसकी बंपर की डिजाइन एकदम सिंपल है, और इस पर शार्प कट्स और कुछ अतिरिक्त एलिमेंट भी दिए गए हैं। आगे की साइड पर इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स साफ-सुथरे तरीके से पोजिशन किए गए हैं, जबकि इसकी शेप मॉडल वाई को स्मूद और एरोडायनामिक फ्रेंडली लुक देती है। 

    साइड 

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें कूपे जैसी प्रोफाइल मिलती है और इसमें स्लोपिंग रूफलाइन भी दी गई है। इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें व्हील आर्क के आसपास और निचले हिस्से पर ब्लैक क्लैडिंग भी मिलती है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। 

    Tesla Model Y

    राइडिंग के लिए इसमें ग्रे एरो-फ्रेंडली कवर के साथ 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसकी डिजाइन को अच्छा कॉम्पलिमेंट देते है। लंबा व्हीलबेस और फ्लोइंग शेप एसयूवी कार को और भी ज्यादा आकर्षक और स्लीक लुक देती है। 

    पीछे की डिजाइन  

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो इसकी डिजाइन के साथ काफी जचते हैं। इस गाड़ी में टेलगेट पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जो इसे स्पोर्टी टच देता है, जबकि इसकी बंपर की डिजाइन एकदम सिंपल है और इस पर ब्लैक क्लैडिंग भी मिलती है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है। 

    Tesla Model Y

    इस गाड़ी की पीछे की डिजाइन एकदम मॉडर्न लगती है और इसकी स्टाइलिंग के साथ काफी जचती है। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई स्टैंडर्ड वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। 

    कलर ऑप्शन 

    प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : स्टेल्थ ग्रे, पर्ल व्हाइट, क्विकसिल्वर, अल्ट्रा रेड, डायमंड ब्लैक और ग्लेशियर ब्लू में उपलब्ध है। 

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में स्टेल्थ ग्रे कलर स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि बाकी कलर ऑप्शन के लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई के सभी कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर  

    मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट का केबिन लेआउट एकदम सिंपल है, जिसमें गाड़ी के ज्यादातर कंट्रोल्स बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन में इंटीग्रेट किए गए हैं। इस एसयूवी कार के डैशबोर्ड की डिजाइन भी काफी सिंपल है और इस पर पतले एसी वेंट्स डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई पर फैले हुए हैं, साथ ही इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। 

    Tesla Model Y

    इसमें सेंटर कंसोल पर अतिरिक्त कंफर्ट के लिए स्टोरेज स्पेस, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड और बड़ा आर्मरेस्ट मिलता है। टेस्ला ने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार में बड़ा ग्लास रूफ स्टैंडर्ड दिया है जो केबिन को काफी हवादार बनाता है। 

    पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीटें, डेडिकेटेड एसी वेंट्स और कई सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए अलग से रियर टचस्क्रीन दी गई है। इस गाड़ी में ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम स्टैंडर्ड मिलती है, जबकि ग्राहक अतिरिक्त कीमत पर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर थीम भी चुन सकते हैं। 

    Tesla Model Y

    यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई लाइनअप के साथ मिल रही ऑप्शनल चीजों की जानकारी

    फीचर और सेफ्टी 

    टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट काफी फीचर लोडेड है। इसमें डैशबोर्ड के बीच में बड़ी 16-इंच टचस्क्रीन दी गई है जो गाड़ी से जुड़े ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करती है, जबकि रियर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए इसमें अलग से 8-इंच डिस्प्ले भी दिया गया है। 

    Tesla Model Y

    इसमें पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटड फ्रंट सीटें दी गई हैं, जबकि पीछे वाली सीटों पर इसमें पावर एडजस्टमेंट भी मिलता है। इस गाड़ी में दो वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक ग्लास रूफ और 9-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। टेस्ला ने इसमें पावर-एडजस्टेबल एसी वेंट्स भी दिए हैं, जिन्हें सीधे टचस्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है। 

    Tesla Model Y

    सुरक्षा के लिए मॉडल वाई कार में कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम समेत कई एडीएएस फीचर दिए गए हैं। इसमें ऑटो-होल्ड (ईपीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। ग्राहक अतिरिक्त कीमत पर टेस्ला का 'फुल सेल्फ ड्राइविंग' (एफएसडी) पैकेज भी चुन सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए बाद में फंक्शनल भी हो सकता है। 

    फीचर की कमी :  

    प्रीमियम एलआर वर्जन के मुकाबले मॉडल वाई एडब्लूडी वेरिएंट की कीमत कम है, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर 19-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    टेस्ला ने मॉडल वाई के बैटरी स्पेसिफिकेशन और पावर आंकड़ों की जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है। हालांकि, प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट स्टैंडर्ड रियर-व्हील वर्जन के मुकाबले बेहतर ड्राइविंग रेंज देता है। 

    यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    सर्टिफाइड रेंज (डब्लुएलटीपी) 

    661 किलोमीटर

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    सर्टिफाइड एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 

    5.6 सेकंड 

    टॉप स्पीड

    201 किमी/घंटे 

    टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार में 250 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग क्षमता स्टैंडर्ड मिलती है, जिसके जरिए यह गाड़ी टेस्ला सुपरचार्जर से 15 मिनट की चार्जिंग में 267 किलोमीटर की रेंज देती है। 

    Tesla Model Y

    कीमत और मुकाबला 

    टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टेस्ला मॉडल वाई लाइनअप में इसे स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। इस लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का मुकाबला किआ ईवी6, हुंडई आयनिक 5, बीवाईडी सीलायन 7, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 और वोल्वो ईसी40 से है।

    Tesla Model Y

    कारदेखो का क्या है कहना…

    मॉडल वाई प्रीमियम आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज वेरिएंट स्टैंडर्ड वर्जन से ज्यादा अलग नहीं लगता है, लेकिन यह ईवी ओनरशिप एक्सपीरिएंस के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक रेंज को सुधारने पर फोकस करता है। चूंकि इसकी डिजाइन, केबिन लेआउट और फीचर लिस्ट स्टैंडर्ड वर्जन जैसी है, ऐसे में दोनों वेरिएंट्स में से किसी एक को चुनने का फैसला काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कम चार्जिंग स्टॉप्स के साथ ज्यादा दूरी तय करने को कितनी अहमियत देते हैं।

    यदि आप हाइवे पर ज्यादा समय बिताते हैं या लंबी दूरी का सफर तय करते हैं तो टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज वेरिएंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यहां देखें बेस स्टैंडर्ड रेंज वर्जन से जुड़ी जानकारी। 

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