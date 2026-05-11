टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : जानिए 6-सीटर मॉडल वाई में क्या कुछ मिलता है खास

प्रकाशित: मई 11, 2026 11:54 am । स्तुति

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम टेस्ला के भारतीय लाइनअप की नई कार है और कंपनी की भारत में पहली 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। स्टैंडर्ड मॉडल वाई पर बेस्ड 'एल' इसका लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन है, जिससे मतलब है कि यह रेगुलर 5-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से ज्यादा लंबी, ऊंची और प्रेक्टिकल कार है।

मॉडल वाई एल प्रीमियम कार की कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है और इसे स्टैंडर्ड रियर-व्हील-ड्राइव और लॉन्ग रेंज वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है। यह 6-सीटर लेआउट और डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप में आती है और इसकी सर्टिफाइड रेंज 681 किलोमीटर है। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी जानकारी :-

टेस्ला मॉडल वाई एल स्टैंडर्ड मॉडल वाई से कितनी अलग है?

इनमें सबसे बड़ा अंतर साइज का है। मॉडल वाई एल प्रीमियम कार :

179 मिलीमीटर लंबी

44 मिलीमीटर ऊंची

व्हीलबेस का साइज 150 मिलीमीटर है

ज्यादा लंबाई की वजह से टेस्ला इसमें तीसरी रो पर सीटें जोड़ पाई है। स्टैंडर्ड मॉडल (5-सीटर लेआउट) के मुकाबले मॉडल वाई एल प्रीमियम 6-सीटर कॉन्फिगरेशन (2+2+2) में आती है।

इस गाड़ी के पीछे वाला हिस्सा बड़ा है क्योंकि इसकी रूफलाइन लंबी है और पीछे का क्वार्टर ग्लास एरिया भी बड़ा है।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : एक्सटीरियर

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम कार पहली झलक में स्टैंडर्ड वर्जन जैसी दिखती है, लेकिन इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं।

आगे की तरफ इसमें टेस्ला की सिग्नेचर क्लीन डिजाइन, चौड़ा एलईडी लाइटबार, स्मूद और क्लोज़्ड ऑफ फ्रंट दिया गया है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों की तरह इसमें चीजों को मिनिमल रखा गया है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बड़ा ग्लासहाउस दिया गया है और इसका साइज भी काफी बड़ा है। राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 19-इंच एरो स्टाइल अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड टेललैंप सेटअप के साथ बड़ा ब्लैक आउट डकटेल स्पॉइलर दिया गया है।

मॉडल वाई एल प्रीमियम में रेगुलर मॉडल वाई की तरह छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : इंटीरियर और फीचर

टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम का केबिन लेआउट काफी हद तक स्टैंडर्ड मॉडल वाई जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त रो मिलती है जो प्रेक्टिकेलिटी को बेहतर बनाती है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम मिनिमल है और इस पर बड़ा 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कार में सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस इलेक्ट्रिक कार में कोई ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें ड्राइविंग से जुड़ी सभी जानकारी सीधे सेंट्रल स्क्रीन पर नजर आती है।

सबसे बड़ा अपडेट इसमें नए सीटिंग लेआउट का किया गया है। स्टैंडर्ड मॉडल वाई (5-सीट कॉन्फिगरेशन) के मुकाबले मॉडल वाई एल प्रीमियम कार में 2+2+2 सेटअप में 6-सीटर लेआउट दिया गया है।

इसमें सेकंड रो पर कैप्टेन सीटें दी गई हैं जो एसयूवी कार को प्रीमियम अहसास देती है और पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए एकदम आरामदायक साबित होती है। टेस्ला ने इसमें तीसरी रो के पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स, कप होल्डर, और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिए हैं।

लंबे व्हीलबेस और ऊंची रूफलाइन की वजह से इसका केबिन स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले ज्यादा हवादार लगता है। इसमें पीछे की तरफ बड़ी विंडो दी गई है जो इसे काफी स्पेशियस लुक देती है।

टेस्ला ने केबिन को फिर से डिजाइन किया है और इसमें यह सभी बदलाव किए गए हैं:

इनसाइड रियरव्यू मिरर की नई पोजिशनिंग

ऊंची रियर विंडो

टेक्सचर्ड डैशबोर्ड फिनिश

तीसरी रो की सीटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग सिस्टम

इस गाड़ी में सभी सीटें उठी होने पर 420 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जिसे पीछे वाली सीटें फोल्ड करने पर 1,076 लीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है।

यह एक फीचर लोडेड कार है जिसमें वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर मिलते हैं, साथ ही इसमें कई प्रीमियम फीचर भी दिए गए हैं जिनमें शामिल हैं :-

16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

8-इंच रियर डिस्प्ले

पैनोरमिक ग्लास रूफ

वायरलेस फोन चार्जिंग

वेंटिलेशन और हीटिंग वाली पावर्ड फ़्रंट सीटें

हीटेड सेकंड रो सीटें

सबवूफर के साथ 18-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

पावर्ड एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

एक दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला ने इसके केबिन से ज्यादातर फिजिकल बटन हटा दिए हैं और इसमें मिनिमल अप्रोच अपनाई है।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम गाड़ी में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम मोटर की संख्या 2 ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव पावर आउटपुट 514 पीएस (अनुमानित) टॉर्क 590 एनएम (अनुमानित) सर्टिफाइड रेंज (डब्लुएलटीपोई) 681 किलोमीटर 0-100 किमी/घंटे 5 सेकंड टॉप स्पीड 201 किमी/ घंटे

टेस्ला का कहना है कि मॉडल वाई एल प्रीमियम कार सुपरचार्जर के जरिए 15 मिनट में चार्ज होकर 288 किलोमीटर तक की रेंज देती है। यह एसयूवी कार 250 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग और 11 किलोवाट एसी चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।

स्टैंडर्ड एसयूवी के मुकाबले ज्यादा बड़ी और भारी होने के बावजूद मॉडल वाई एल प्रीमियम कार लॉन्ग-रेंज मॉडल वाई से 20 किलोमीटर की ज्यादा रेंज देती है।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : सेफ्टी

कई सारे एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग

लेन कीप असिस्ट

लेन डिपार्चर वार्निंग

इस एसयूवी कार में टेस्ला के एडीएएस सूट के साथ कई सारे एक्सटीरियर कैमरा भी दिए गए हैं। टेस्ला इंडिया इस गाड़ी में फुल सेल्फ ड्राइविंग केपेबिलिटी (एफएसडी) ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर देगी, हालांकि भारत में इसके लिए अभी भी रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : कीमत और डिलीवरी

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम की कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

जो इसे :

बेस मॉडल वाई आरडब्लूडी से 2.10 लाख रुपये महंगी कार बनाती है।

लॉन्ग रेंज आरडब्लूडी वर्जन से यह 5.9 लाख रुपये सस्ती कार है।

मॉडल वाई एल की बुकिंग फिलहाल जारी है, जबकि इसकी डिलीवरी जून 2026 से शुरू होगी।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : मुकाबला

वर्तमान में टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मौजूद नहीं है। हालांकि, ग्राहक किआ ईवी6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस, वोल्वो ईसी40 और बीवाईडी सिलायन 7 जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।

टेस्ला मॉडल वाई एल प्रीमियम : क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए?

यदि आप स्टैंडर्ड टेस्ला मॉडल वाई को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रेक्टिकेलिटी और सीटिंग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आपके लिए मॉडल वाई एल प्रीमियम ज्यादा बेहतर कार साबित होगी।

इसमें तीसरी रो पर अतिरिक्त सीटें, कैप्टेन चेयर सेटअप, और बड़ा केबिन दिया गया है जो इसे बड़ी फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन बनाता है। लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग क्षमता इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है। हालांकि, इसका मिनिमल केबिन और टचस्क्रीन-हेवी कंट्रोल शायद हर किसी को पसंद ना आए। लेकिन, अगर आपको ये चीजें ठीक लगती हैं, तो मॉडल वाई एल प्रीमियम आपके लिए भारतीय इलेक्ट्रिक मार्किट में बिकने वाली सबसे ज्यादा यूनीक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है।