2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट के केबिन से उठा पर्दा: फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन, नई अपहोल्स्ट्री, पीछे एसी वेंट्स, और 360 डिग्री कैमरा की हुई पुष्टि!

प्रकाशित: मई 25, 2026 02:31 pm । सोनू

टाटा टियागो ईवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में 28 मई 2026 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कंपनी ने इसके केबिन से पर्दा उठा दिया है। इस हैचबैक कार में अब ज्यादा शार्प डिजाइन, नया केबिन और ज्यादा अपमार्केट फील मिलता है। हमें नई टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार के बारे में अब तक जो कुछ पता चला है, वो सब यहां दिया गया है:

केबिन

न्यू टाटा टियागो ईवी का केबिन पहले से ज्यादा मॉडर्न और ईवी-स्पेसिफिक लगता है, लेकिन इसने अपने सिंपल और प्रैक्टिकल स्वभाव को बनाए रखा है, जिससे इसका इस्तेमाल करना आसान है।

टाटा ने ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे थीम को बरकरार रखा है, लेकिन इसका ओवरऑल लुक अब ज्यादा साफ, सॉफ्ट और ज्यादा प्रीमियम लगता है।

इसमें अब साफ-सुथरे होरिजोंटल लेआउट के साथ पूरे केबिन की चौड़ाई तक लेयर्ड टेक्सचर फैला हुआ है, जबकि डैशबोर्ड के ऊपर फैब्रिक रैपिंग दी गई है, जो प्रीमियम टच देती है।

डैशबोर्ड के ऊपर दो फ्री-स्टेंडिंग डिस्प्ले लगी है, जिनमें एक 10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक सेपरेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

इसमें जाना-पहचाना टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर स्टैंडर्ड टाटा बैजिंग के बजाय चमकीला टाटा.ईवी लोगो दिया गया है।

टाटा ने इसमें फिजिकल एसी कंट्रोल्स देने का फैसला बरकरार रखा है जो हमें काफी अच्छा लगा। सबकुछ टचस्क्रीन पर शिफ्ट करने के बजाए, टियागो ईवी में क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए टेक्टिकल बटन और रोटरी नोब दिए गए हैं।

फ्लोटिंग-स्टाइल लेआउट से केबिन में सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जबकि नीचे वाले पोर्शन में इंटीग्रेटेड वायरलेस चार्जिंग ट्रे दी गई है और चार्जिंग पोर्ट्स केबिन डिजाइन में अच्छे से मिले हुए हैं।

एक खास बदलाव के तौर पर इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। मौजूदा टियागो ईवी के टॉप मॉडल्स में लेदरेट सीटें दी गई हैं, वहीं फेसलिफ्ट मॉडल में हल्के रंग की ड्यूल-टोन फैब्रिक सीटें दी गई हैं। हालांकि कुछ लोगों को लेदरेट फिनिश की कमी खल सकती है, वहीं नया फैब्रिक वास्तव में केबिन को खुलाखुला और गर्मियों में ज्यादा आरामदायक बनाता है।

पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी फायदा होता है। फेसलिफ्ट मॉडल में पीछे एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स जोड़े गए हैं, ये दोनों चीजें पहले नहीं दी गई थी।

अब छोटी-छोटी बातें भी ज्यादा उभरकर सामने आ रही हैं, जैसे कि नए विंडो स्विच, डैशबोर्ड पर टेक्सचर इनसर्ट, सॉफ्ट केबिन टोन्स और डैशबोर्ड पर इंटीग्रेटेड स्क्रीन।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के एक्सटीरियर से पर्दा उठा था, जिसमें हमें इसके आगे के डिजाइन की साफ झलक दिखी थी।

टियागो ईवी न्यू मॉडल आगे से पहले से ज्यादा साफ-सुथरी और ज्यादा मॉडर्न दिखती है।

स्टैंडर्ड पेट्रोल टियागो की तुलना में, ईवी में बॉडी-कलर क्लॉज्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जिससे ये सुव्यवस्थित और फ्यूचरिस्टिक लगती है।

नए एलईडी हेडलैंप्स पहले से ज्यादा पतले हैं और अब इनमें आइब्रो-शेप के डीआरएल दिए गए हैं, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक और शार्प लुक देते हैं।

टाटा ने इसमें बंपर भी नया दिया है, जिसमें वर्टिकल स्टाइल एलिमेंट्स और कोनों पर एंगुलर इनसर्टर दिया है, जिससे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आती है।

कुल मिलाकर, टियागो ईवी आगे से काफी शानदार है, जिसकी उम्मीद एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार से की जाती है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर टियागो ईवी छोटी कार लगती है, जिससे इसे भीड़-भाड़ वाले शहर में चलाना आसान है।

टाटा ने इसके लुक को नया बनाने के लिए इसमें कई विजुअल अपडेट किए हैं:

नई डिजाइन के अलॉय व्हील

चारों ओर ब्लैक व्हील आर्क

ग्लॉस-ब्लैक ओआरवीएम

शार्क-फिन एंटीना

दरवाजों पर ‘टाटा.ईवी’ ब्रांडिंग

यह बलाव अलग-अलग देखने पर छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन ये साथ मिलकर टियागो ईवी को पहले से ज्यादा मॉडर्न और थोड़ा बहुत क्रॉसओवर जैसा लुक देते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे वाले हिस्से को भी काफी हद तक अपडेट किया गया है।

नई टियागो ईवी में नई डिजाइन के एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जिनमें वर्टिकल लाइट एलिमेंट्स हैं।

टेललैंप्स की पूरी चौड़ाई तक एक मोटी ग्लॉस-ब्लैक स्ट्रिप है जो दोनों टेल लैंप्स से आपस में कनेक्टेड है।

हालांकि ये स्ट्रिप चमकीली नहीं है, लेकिन यह इसे पीछे से साफ और चौड़ा लुक देती है।

पीछे वाले बंपर का डिजाइन भी अपडेट किया गया है, इसे थोड़ा स्पोर्टी टच दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को पुराने मॉडल से ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है।

फीचर

टाटा पंच ईवी 2026 मॉडल पहले से ज्यादा फीचर से भरपूर लगती है और एक किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक कार से ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करती है।

फेसलिफ्ट टियागो के केबिन की तरह, टियागो ईवी में भी वैसे ही फीचर मिलेंगे। इसके जिन फीचर की पुष्टि हो चुकी है, वो इस प्रकार हैं:

10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

फ्री-स्टेंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

वायरलेस फोन चार्जिंग ट्रे

पीछे एसी वेंट्स

यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स

पुश बटन स्टार्ट

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल

ऑटोमैटिक हेडलाइटें और वाइपर

टीपीएमएस

ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम

सबसे बड़ी बात ये है कि इससे यह पुष्टि हो गई है कि नई टियागो ईवी में एक 360 डिग्री कैमरा लगा होगा, जिससे यह इस फीचर वाली भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार में से एक बन जाएगी।

सुरक्षा के लिए टियागो ईवी में ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स माउंट मिलना जारी रह सकते हैं, इसके अलावा टाटा इसमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड भी दे सकती है। सच कहें तो, अगर फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है तो हमें यह देखकर कोई हैरानी नहीं होगी।

बैटरी पैक और रेंज

टाटा ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि फेसलिफट टियागो ईवी में कोई मैकेनिकल अपडेट किए जाएंगे या नहीं, लेकिन मौजूदा मॉडल वाले बैटरी पैक विकल्प मिलना जारी रह सकते हैं।

वर्तमान स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी 19.2केडब्ल्यूएच 24केडब्ल्यूएच आउटपुट 61 पीएस / 110 एनएम 75 पीएस / 114 एनएम रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 223 किलोमीटर 293 किलोमीटर चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर) 58 मिनट 58 मिनट

टाटा मोटर्स न्यू मॉडल की बैटरी क्षमता को अपडेट कर सकती है, या चार्जिंग परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती है, या हाल ही में अपडेट हुई टाटा पंच ईवी वाला बड़ा बैटरी पैक दे सकती है। थोड़ी ज्यादा रेंज या फास्ट चार्जिंग स्पीड टियागो ईवी को उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बना सकती है, जो रोजाना गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं।

लॉन्च तारीख और कंपेरिजन

नई टाटा टियागो ईवी का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा।

भारत में इसे 28 मई को लॉन्च किया जाएगा, इसी के साथ आईसीई पावर्ड 2026 टाटा टियागो भी लॉन्च होगी।