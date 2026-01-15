2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट: किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स? जानिए यहां
प्रकाशित: जनवरी 15, 2026 05:41 pm । याशीन
-
- Write a कमेंट
टाटा ने अपडेटेड पंच को 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 6 वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस एस। अगर आप नई पंच खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हर वेरिएंट के फीचर्स की पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है।
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
इस कीमत पर स्मार्ट का बेस वेरिएंट बेहतरीन फीचर्स से लैस है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, मैनुअल एयरबैग और ड्राइव मोड्स शामिल हैं। छह एयरबैग, टीपीएमएस, ईएससी और हिल-होल्ड असिस्टेंस इसे एक मजबूत सेफ्टी पैकेज प्रदान करते हैं।
बेस स्मार्ट वेरिएंट अपनी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी तरह से फीचर्स से भरा है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, मैनुअल एयरबैग और ड्राइव मोड्स मिलते हैं। छह एयरबैग, टीपीएमएस, ईएससी और हिल-होल्ड असिस्ट इसे एक दमदार सेफ्टी पैकेज मिलता है।
इसमें टचस्क्रीन या ऑडियो सिस्टम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको कार की कीमत से कम से कम 20-30,000 रुपये अधिक खर्च करने होंगे।
हम टाटा की इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने बेस वेरिएंट से ही एलईडी हेडलाइट्स, एक बेहतर टीपीएमएस और कीलेस एंट्री की सुविधा दी है।
2026 टाटा पंच प्योर
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
|
बेस मॉडल की तुलना में 90,000 रुपये के प्रीमियम के बावजूद, अगर आपका बजट सीमित है तो हम खरीदारों को इस वेरिएंट की सलाह देंगे।
2026 टाटा पंच प्योर प्लस
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
नए 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स कैमरा और बेहतर इंटीरियर सुविधाओं के कारण इस वेरिएंट से ही से पंच मॉर्डन लगने लगती है, हालांकि, इसमें एक कमी यह है कि एक्सटीरियर को काफी कम अपग्रेड किया गया है और अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं, जिससे इसकी ओवरऑल अपील थोड़ा कम हो जाती है।
इसमें दिया गया 8 इंच का डिस्प्ले पिछले मॉडल में लगे 7 इंच के डिस्प्ले की जगह लेता है।
सनरूफ पसंद करने वालों के लिए टाटा प्योर प्लस एस वेरिएंट में ये फीचर भी दिया गया है, जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। इसके साथ ही, आपको रूफ रेल्स, ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और रियर व को-ड्राइवर के लिए फोल्डिंग ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं।
2026 टाटा पंच एडवेंचर
ध्यान रहे कि इस वेरिएंट में प्योर प्लस की तुलना में नीचे बताए गए कुछ अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं, जो प्योर प्लस एस में नहीं दिए गए हैं।
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
एडवेंचर वेरिएंट में कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं जो आमतौर पर टॉप-वेरिएंट में मिलते हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर शामिल है।
कुल मिलाकर, एडवेंचर वेरिएंट कंफर्ट और सुविधा वाले फीचर्स के अच्छे संतुलन के साथ एक अच्छा मिड-वेरिएंट साबित होता है।
एडवेंचर वेरिएंट के साथ, आपको एडवेंचर एस सब-वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें सनरूफ, रूफ रेल और को-ड्राइवर की तरफ ग्रैब हैंडल शामिल हैं।
2026 टाटा पंच अकम्प्लिश्ड
ध्यान रहे कि इस वेरिएंट में एडवेंचर की तुलना में नीचे बताए गए अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं, जो एडवेंचर एस में नहीे दिए गए हैं।
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
यह वेरिएंट स्टाइल और कंफर्ट के बीच अच्छा संतुलन बनाता है, इसमें एलईडी डीआरएल, अलॉय व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, एक बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन और कूल्ड ग्लवबॉक्स और पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
यदि आपको सनरूफ न होने से कोई आपत्ति नहीं है, तो यह वेरिएंट आपके लिए बढ़िया रहेगा।
2026 टाटा पंच अकम्प्लिश्ड प्लस एस
|
एक्सटीरियर
|
इंटीरियर
|
कंफर्ट
|
इंफोटेनमेंट
|
सेफ्टी
|
|
|
|
|
पंच के सबसे एडवांस्ड वेरिएंट में सनरूफ, डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। कुल मिलाकर, पंच के टॉप- वेरिएंट की फीचर्स लिस्ट इसकी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है।
अगर आप बेहतरीन और टॉप-लेवल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो इसे चुनें।
टाटा पंच में तीन इंजन के विकल्प दिए गए हैं और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी विकल्प हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं हैं। इंजन कॉम्बिनेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये लिंक देखें।
कंपेरिजन
टाटा पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति इग्निस, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।
यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस