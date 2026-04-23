सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर Vs स्पोर्टलाइन : दोनों मिड-वेरिएंट, लेकिन अलग-अलग पहचान

    क्या ज्यादा बैलेंस्ड सिग्नेचर वेरिएंट के मुकाबले स्पोर्टलाइन वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना वाजिब है? चलिए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 10:36 am । स्तुति

    110 Views
    • Write a कमेंट

    Skoda Kushaq Facelift

    हाल ही में 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को नई डिजाइन, अपडेटेड इंटीरियर, कई सारे नए फीचर और मॉडिफाइड वेरिएंट लाइनअप के साथ लॉन्च किया गया है। यह एसयूवी कार कई सारे वेरिएंट में आती है, जो अलग-अलग तरह के खरीदारों को आकर्षित करते हैं। 

    इसका लोअर मिड-रेंज सिग्नेचर वेरिएंट एक फीचर लोडेड पैकेज है जिसमें कई प्रीमियम टच मिलते हैं, जबकि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ज्यादा आकर्षक स्पोर्टी डिजाइन थीम मिलती है। सिग्नेचर वेरिएंट वैल्यू देने पर फोकस करता है, जबकि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं जो इसे एक खास लुक देते हैं। 

    क्या आपको इसका सिंपल सिग्नेचर वेरिएंट चुनना चाहिए या फिर ज्यादा स्पोर्टी स्पोर्टलाइन वेरिएंट लेना चाहिए? चलिए जानते हैं आगे :- 

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : कीमत 

    वेरिएंट 

    कुशाक सिग्नेचर 

    कुशाक स्पोर्टलाइन 

    अंतर 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 

    14.59 लाख रुपये 

    14.74 लाख रुपये 

    15,000 रुपये 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एटी 

    15.59 लाख रुपये 

    15.74 लाख रुपये 

    15,000 रुपये 

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं। 

    सिग्नेचर वेरिएंट के मुकाबले स्पोर्टलाइन वेरिएंट की कीमत लगभग 15,000 रुपये ज्यादा है। अगर आप 15 लाख रुपये से ज़्यादा ऑन-रोड कीमत वाली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट के बीच अंतर लगभग एक लाख रुपये का है। 

    अब सवाल यह उठता है कि ज्यादा कीमत पर स्पोर्टलाइन में क्या कुछ खास मिलता है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : एक्सटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन इनकी स्टाइलिंग अप्रोच एक दूसरे से बिलकुल अलग है। 

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    Skoda Kushaq Sportline

    आगे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स, डीआरएल्स, और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स दिए गए हैं। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट लगे हुए हैं, जबकि सिग्नेचर वेरिएंट में हल्के सिल्वर एक्सेंट के साथ ज्यादा कन्वेंशनल लुक मिलता है। सिग्नेचर वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जिस पर स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ग्रिल पर फैली हुई इल्युमिनेटिंग लाइट स्ट्रिप भी दी गई है, जिससे इसका फ्रंट लुक और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट के बीच अंतर साफ तौर पर नजर आता है। सिग्नेचर वेरिएंट में राइडिंग के लिए 17-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और इसमें सिल्वर रूफ रेल्स भी दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। 

    Skoda Kushaq Sportline

    जबकि, स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक रूफ रेल्स, और ग्लॉस ब्लैक बी और सी पिलर दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर डार्क क्रोम एक्सेंट भी दिए गए हैं। 

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    Skoda Kushaq Sportline

    इन दोनों वेरिएंट में पीछे की तरफ सिक्वेन्शियल इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और इल्युमिनेटेड स्कोडा लोगो दिया गया है। जहां स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक रियर डिफ्यूजर दिया गया है, वहीं सिग्नेचर वेरिएंट में सिल्वर फिनिश मिलती है। इन दोनों वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में स्पोर्टलाइन बैजिंग के साथ टीएसआई लेटरिंग दी गई है। 

    स्पोर्टी Vs क्लीन :

    अगर आपको एक शानदार डिजाइन ज्यादा पसंद है, तो सिग्नेचर वेरिएंट आपके लिए एकदम फिट बैठेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी एसयूवी कार ज्यादा दमदार दिखे तो स्पोर्टलाइन वेरिएंट को चुनना बेहतर विकल्प होगा। 

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : इंटीरियर

    इन दोनों वेरिएंट के इंटीरियर में भी काफी फर्क नजर आता है, क्योंकि इनमें अलग-अलग कलर थीम दी गई है। 

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    Skoda Kushaq Sportline

    सिग्नेचर वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम के साथ सिल्वर ट्रिम दी गई है, जो इसके केबिन को ज्यादा हवादार और प्रीमियम लुक देती है। जबकि, स्पोर्टलाइन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक केबिन के साथ ग्रे इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी वाइब देते हैं। इन दोनों वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक जैसी ब्लैक और ग्रेज (ग्रे और बेज) कलर स्कीम दी गई है।

    स्पोर्टलाइन में स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल्स दिए गए हैं, जबकि सिग्नेचर वेरिएंट में रेगुलर पैडल्स मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, मगर इनमें लेदरेट सीटों की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलती हैं।

    इन दोनों वेरिएंट में 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीटें, पार्सल ट्रे, कपहोल्डर्स के साथ रियर आर्मरेस्ट, और सामान रखने के लिए अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। 

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : फीचर

    यह दोनों वेरिएंट फीचर लोडेड हैं, और इनमें एक दूसरे से काफी मिलते-जुलते फीचर दिए गए हैं।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    Skoda Kushaq Sportline

    नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार के सिग्नेचर और स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ), 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (रियर एसी वेंट्स के साथ), वायरलेस फोन चार्जर और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    इन दोनों वेरिएंट में एआई असिस्टेंट, कूल्ड ग्लवबॉक्स, 6 स्पीकर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    इनमें वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट, रियर सीटों के लिए मसाज फ़ंक्शन, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर की कमी है। 

    यहां देखें स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    कोई लाभ नहीं : 

    यहां कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स में लगभग एक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुनने का फैसला फीचर की बजाए डिजाइन और केबिन एक्सपीरिएंस पर ज्यादा निर्भर करेगा। 

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : सेफ्टी 

    इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर शामिल हैं।  

    कुशाक फेसलिफ्ट न्यू मॉडल में सिग्नेचर वेरिएंट से ही सभी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    नोट :

    नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में एडीएएस फीचर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर की कमी है, जो कि इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में मिलते हैं।

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर vs स्पोर्टलाइन : इंजन ऑप्शन 

    सिग्नेचर और स्पोर्टलाइन वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर

    115 पीएस 

    टॉर्क

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया) 

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    इस एसयूवी कार में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (150 पीएस) का ऑप्शन केवल टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो के साथ दिया गया है। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    कुशाक एसयूवी कार के सिग्नेचर और स्पोर्टलाइन वेरिएंट फीचर लिस्ट और इंजन ऑप्शन के मामले में एक दूसरे से काफी हद तक मिलते-जुलते हैं। इन्हें चुनने और ना चुनने का फैसला फीचर लिस्ट की बजाए डिजाइन और केबिन एक्सपीरिएंस पर ज्यादा निर्भर करता है।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    सिग्नेचर वेरिएंट ज्यादा सोबर और आकर्षक लगता है, यह उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो ज्यादा प्रीमियम और कम अग्रेसिव दिखने वाली एसयूवी कार चाहते हैं। जबकि, स्पोर्टलाइन वेरिएंट अपनी ब्लैक आउट स्टाइलिंग, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, डार्क इंटीरियर थीम और एल्युमिनियम पैडल्स के साथ ज्यादा यूथफुल और यूनीक लगती है। ज्यादा कीमत पर इसमें काफी कुछ खास मिलता है जिसकी कई खरीदार सराहना करेंगे।

    Skoda Kushaq Sportline

    आसान शब्दों में कहें तो यदि आपको एलिगेंस और वैल्यू ज्यादा पसंद है तो सिग्नेचर वेरिएंट को चुनना ज्यादा बेहतर होगा। वहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुशाक बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक स्पोर्टी लुक के साथ सबसे अलग दिखे, तो स्पोर्टलाइन वेरिएंट को खरीदना बेहतर होगा। क्या आप स्पोर्टलाइन वेरिएंट का लुक देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें। 

    आप कौनसा वेरिएंट चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    स्कोडा कुशाक पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर Vs स्पोर्टलाइन : दोनों मिड-वेरिएंट, लेकिन अलग-अलग पहचान
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है