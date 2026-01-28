2026 रेनो डस्टर एसयूवी कार में मिलेंगे ये टॉप 10 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

नई टेक्नोलॉजी से लेकर कंफर्ट अपग्रेड तक, 2026 रेनो डस्टर में ये सब कुछ मिलेगा

2026 रेनो डस्टर से पर्दा उठ गया है। न्यू जनरेशन मॉडल में कई ऐसे फीचर हैं जिससे यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेड से लेकर कंफर्ट फोकस फीचर तक, यहां नई रेनो डस्टर के टॉप 10 फीचर की लिस्ट है:

पैनोरमिक सनरूफ

पैनोरमिक सनरूफ डस्टर में एक नया फीचर है। यह छत के एक बड़े हिस्से को कवर करता है और केबिन में काफी रोशनी आने देता है, जिससे केबिन खुला-खुला और ज्यादा स्पेशियस लगता है। पैनोरमिक सनरूफ पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर को ज्यादा प्रीमियम फील भी देता है।

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

2026 डस्टर में 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह गूगल ओएस पर चलता है और ज्यादा मॉडर्न अनुभव के लिए इसमें बिल्ट-इन एप मिलते हैं। यह सिस्टम व्हीकल अपडेट और लोकेशन ट्रेकिंग जैसे कनेक्टेड कार फीचर भी सपोर्ट करता है, जबकि बड़ी स्क्रीन से नेविगेशन और मीडिया को इस्तेमाल करना आसान है।

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

रेनो डस्टर 2026 मॉडल में पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। पुराने सेटअप की तुलना में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में जरूरी जानकारी दिखती है, जिसमें नेविगेशन और सेफ्टी अलर्ट शामिल है, जिससे ड्राइवर सड़क से ध्यान हटाए बिना एक नजर में जरूरी जानकारी देख सकता है।

आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

रेनो ने 2026 डस्टर में आगे वाली पंक्ति में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली और वेंटिलेटेड सीटें दी है। यह फीचर सुविधा बढ़ाता है, जबकि वेंटिलेशन गर्म मौसम में उपयोगी होता है और लंबी ड्राइव में ज्यादा आरामदायक होता है।

पावर्ड टेलगेट

नई रेनो डस्टर गाड़ी में आपको एक पावर्ड टेलगेट फीचर भी मिलता है। इससे आप एक बटन दबाकर गाड़ी का बूट खोल या बंद कर सकते हैं, इससे जब आपके हाथों में सामान हो तो गाड़ी में सामान लोड करना या उतारना आसान हो जाता है।

लेवल-2 एडीएएस

डस्टर में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग जैसे फीचर शामिल हैं। ये सिस्टम ड्राइवर की थकान कम करने और खासकर हाईवे पर अतिरिक्त सेफ्टी लेयर्ड के लिए डिजाइन किया गया है।

ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

रेनो डस्टर न्यू मॉडल में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर दिया गया है, जो ड्राइवर और आगे वाले पैसेंजर को अलग-अलग टेंपरेचर सेट करने की सुविधा देता है। पुरानी डस्टर में मैनुअल एसी दी गई थी, वहीं नया सिस्टम ज्यादा मॉडर्न और इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधाजनक लगता है।

एम्बिएंट लाइटिंग

2026 रेनो डस्टर में 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो केबिन के माहौल को बेहतर करती है। सॉफ्ट लाइटिंग से केबिन में प्रीमियम टच मिलता है और ड्राइवर के लिए अंदर विजिबिलिटी बेहतर होती है।

360 डिग्री कैमरा

2026 डस्टर का दूसरा उपयोगी सेफ्टी फीचर 360 डिग्री कैमरा है। यह गाड़ी के चारों ओर के एरिया का पूरा व्यू देता है, जिससे डस्टर के एसयूवी साइज को देखते हुए पार्किंग और तंग या भीड़-भाड़ वाले एरिया में गाड़ी चलाना ज्यादा आसान हो जाता है।

वायरलेस फोन चार्जर

इस लिस्ट का आखिरी और सबसे जरूरी फीचर वायरलेस फोन चार्जिंग पेड है, इस फीचर के चलते आपको स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल साथ रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इससे केबिन साफ रखने में मदद मिलती है और यह भी पक्का हो जाता है कि आपका फोन चार्ज रहे।

इन फीचर अपडेट के चलते नई रेनो डस्टर पहले से काफी बेहतर हो गई है और मॉडर्न कॉम्पैक्ट एसयूवी कार वाली उम्मीदों पर खरा उतरती है। कंफर्ट फोकस फीचर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि रेनो लॉन्च से पहले डस्टर को एक ज्यादा बेहतर गाड़ी के तौर पर पेश कर रही है। अगर आप इसकी बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पहले वाली रिपोर्ट देख सकते हैं।

लॉन्च के बाद 2026 रेनो डस्टर कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से रहेगा।