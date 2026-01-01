सभी
    2026 रेनो डस्टर vs टोयोटा हाइराइडर vs टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs मारुति विक्टोरिस vs स्कोडा कुशाक vs फोक्सवैगन टाइगन : साइज कंपेरिजन

    प्रकाशित: जनवरी 28, 2026 06:54 pm । स्तुति

    Renault Duster vs Rivals

    2026 रेनो डस्टर भारत में अपने तीसरे जनरेशन अवतार में शोकेस हो गई है। इस एसयूवी कार की डिजाइन अपने पुराने वर्जन के मुकाबले एकदम नई है। इसकी स्टाइलिंग अब ज्यादा मॉडर्न लगती है, लेकिन डस्टर अभी भी बॉक्सी लेआउट और ऑफ-रोड प्रोपोर्शन में आती है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार टाटा सिएरा और नई किआ सेल्टोस का साइज पहले से बढ़ गया है, ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि साइज के मामले में नई डस्टर कार अपने प्रतिद्व्न्दियों को कहां तक टक्कर दे पाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    साइज कंपेरिजन  

     

    2026 रेनो डस्टर 

    किआ सेल्टोस

    टाटा सिएरा 

    हुंडई क्रेटा 

    होंडा एलिवेट 

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस 

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर

    स्कोडा कुशाक/ फोक्सवैगन टाइगन 

    एमजी एस्टर 

    लंबाई 

    4346 मिलीमीटर 

    4460 मिलीमीटर 

    4340 मिलीमीटर 

    4330 मिलीमीटर 

    4312 मिलीमीटर 

    4360 मिलीमीटर 

    4345 मिलीमीटर  / 4365 मिलीमीटर  

    4225 मिलीमीटर / 4221 मिलीमीटर 

    4323 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1815 मिलीमीटर 

    1830 मिलीमीटर 

    1841 मिलीमीटर 

    1790 मिलीमीटर 

    1790 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर 

    1760 मिलीमीटर 

    1809 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1703 मिलीमीटर 

    1635 मिलीमीटर 

    1715 मिलीमीटर  

    1635 मिलीमीटर 

    1650 मिलीमीटर 

    1655 मिलीमीटर 

    1645 मिलीमीटर 

    1612 मिलीमीटर 

    1650 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2657 मिलीमीटर 

    2690 मिलीमीटर 

    2730 मिलीमीटर 

    2610 मिलीमीटर 

    2650 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    2651 मिलीमीटर 

    2585 मिलीमीटर 

    बूटस्पेस 

    518 लीटर 

    447 लीटर  

    622 लीटर  

    433 लीटर 

    458 लीटर 

    446 लीटर 

    373 लीटर 

    385 लीटर 

    488 लीटर 

    2026 Renault Duster

    • यह टाटा सिएरा को छोड़कर बाकी सभी कारों से ज्यादा ऊंची है। 

    • इसके व्हीलबेस का साइज किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा को छोड़कर बाकी सभी कारों से ज्यादा है। टाटा सिएरा के व्हीलबेस का साइज सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

    • 2026 रेनो डस्टर में सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट स्पेस (रूफ तक मापने पर 700 लीटर, पार्सल ट्रे तक मापने पर 518 लीटर) में से एक मिलती है। इसकी लगेज केपेसिटी टाटा सिएरा से 102 लीटर कम है। 

    2026 Renault Duster

    हमारी राय :

    नई रेनो डस्टर का साइज मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में अच्छा है। इस गाड़ी में एक फैमिली के रोजाना इस्तेमाल के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। 

    2026 रेनो डस्टर : फीचर 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    इस एसयूवी कार में ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, कप और फोन होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। नई रेनो डस्टर कार में यह फीचर पहली बार दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और फुल एडीएएस सूट (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2026 रेनो डस्टर : इंजन ऑप्शन 

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    पावर

    100  पीएस

    160 पीएस

    सामने आनी बाकी

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    सामने आनी बाकी

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    8-स्पीड डीएचटी^

    *डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के इंजन स्पेसिफिकेशन से दिवाली 2026 में पर्दा उठेगा। 

    2026 रेनो डस्टर : संभावित कीमत 

    नई रेनो डस्टर को भारत में मार्च 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में नई डस्टर के साइज के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

