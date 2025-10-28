2025 टाटा सिएरा की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, 25 नवंबर को होगी पेश

प्रकाशित: अक्टूबर 28, 2025 04:07 pm । स्तुति

टाटा सिएरा में कई आइकॉनिक डिजाइन एलिमेंट दिए जाएंगे जिसमें अपडेटेड अल्पाइन विंडो से लेकर हाल ही में नजर आए पतले एलईडी लाइटिंग एलिमेंट शामिल होंगे

टाटा सिएरा को भारत में 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी को सबसे पहले आईसीई वर्जन (पेट्रोल/डीजल) में पेश किया जाएगा और फिर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन उतारा जाएगा। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और अपकमिंग रेनो डस्टर जैसी पॉपुलर एसयूवी कार से रहेगा। यहां देखें टाटा सिएरा की डिजाइन, इंटीरियर, फीचर और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी :-

टाटा सिएरा से जुड़ी जानकारी

ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस हुई टाटा सिएरा कार का लुक काफी बोल्ड है और इसमें कई सारे आइकॉनिक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें चौड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और स्प्लिट एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल्स दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैली हुई है। इसका फ्रंट बंपर काफी चौड़ा है और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसकी शेप ओरिजनल मॉडल की तरह बॉक्सी है। जबकि, पीछे की तरफ इसमें 'अल्पाइन विंडो' डिजाइन मिलती है जो इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है और इसमें पूरे ग्लास की बजाए ब्लैक आउट सी-पिलर दिया गया है जो इसे काफी मॉडर्न लुक देता है। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स जैसे अतिरिक्त डिजाइन एलिमेंट भी दिए गए हैं।

नई टाटा सिएरा में पीछे की तरफ पतले कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो पूरे टेलगेट पर फैले हुए हैं। इसमें स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर और चौड़ा रियर बंपर भी दिया गया है, जो स्पाय शॉट में रैप हुआ नजर आया है।

इस गाड़ी का केबिन एडवांस टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर से भरपूर हो सकता है। हम टाटा सिएरा के कॉन्सेप्ट मॉडल और कई सारे स्पाय शॉट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप देख चुके हैं। इसका केबिन काफी स्पेशियस और हवादार हो सकता है और इसमें कई प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुमान है कि इसमें टाटा की दूसरी एसयूवी कारों की तरह पैनोरमिक सनरूफ, वेन्टीलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन ऑप्शन

सिएरा एसयूवी में टाटा का नया 1.5-लीटर टी-जीडीआई पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6--स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन, और होंडा एलिवेट से रहेगा।