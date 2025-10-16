2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 11:22 am । स्तुति

नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस स्पोर्टी सेडान कार की सभी 100 यूनिट्स बिक चुकी हैं

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में कल लॉन्च होने जा रही है। यह परफॉरमेंस ओरिएंटेड सेडान भारत में ऑक्टाविया नेमप्लेट के साथ फिर से वापसी करने वाली है। भारत में इसकी कुछ यूनिट्स ही उतारी जाएंगी, जिसमें से सभी यूनिट्स अब तक बिक चुकी है। नई ऑक्टाविया आरएस में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर डिजाइन

2025 ऑक्टाविया आरएस गाड़ी में इसके स्पोर्टी लुक को मैच करने वाले सभी डिजाइन एलिमेंट्स मौजूद हैं। आगे की तरफ इसमें स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है जिस पर ब्लैक फिनिश मिलती है, साथ ही इसमें ट्विन-पॉड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, इन्वर्टेड वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, एयर डैम के लिए हनीकॉम्ब पैटर्न और स्पोर्टी बंपर के कॉर्नर पर पतले एयर स्लिट दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें स्टाइलिश एरोडायनामिक डिजाइन 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ दिए गए हैं। स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें ब्लैक आउट ओआरवीएम्स हाउसिंग और विंडो बेल्टलाइन भी दी गई है। यह गाड़ी थोड़ी नीची है जिससे इसे अच्छा स्टेंस मिलता है।

पीछे की तरफ इसमें ब्लैक फिनिशिंग वाला बूट लिप स्पॉइलर, रैपअराउंड एलईडी टेललाइट, डुअल एग्ज़हॉस्ट टिप (हर साइड पर एक) और ब्लैक शेड में 'स्कोडा' और 'ऑक्टाविया' बैजिंग दी गई है। साइड पर इसमें 'आरएस' मॉनिकर भी दिया गया है जो बताता है कि यह इस सेडान कार का स्पोर्टी वर्जन है।

यह भी पढ़ें : दिवाली स्पेशल : 2025 में लॉन्च हुई इन सभी मास-मार्केट कारों में मिल रहा है मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

केबिन हाइलाइट

स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ डैशबोर्ड और सीटों पर रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें स्पोर्टी बकेट लेदरेट सीटों के साथ कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग और हेडरेस्ट के नीचे की तरफ 'आरएस' बैजिंग दी गई है। केबिन के अंदर इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ 'आरएस' बैजिंग दी गई है।

कौनसे दिए गए हैं फीचर?

2025 ऑक्टाविया आरएस भारतीय वर्जन एक फीचर लोडेड कार होगी जिसमें ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर मिलेंगे।

सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के फीचर, इंजन और कलर से जुड़ी जानकारी आई सामने, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च

इंजन ऑप्शन

नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस कार में केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 265 पीएस टॉर्क 370 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी^ एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 6.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे

*डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इस गाड़ी की डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इस परफॉरमेंस ओरिएंटेड सेडान कार को मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे और ऑडी ए4 के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा।

यदि आप जीएसटी दरों में कटौती का फायदा उठाने के लिए कोई दूसरी स्कोडा कार चुनना चाहते हैं तो यहां सभी स्कोडा कारों की वेरिएंट-वाइज कीमतें देख सकते हैं। अगर आप इस दिवाली कोई नई कार खरीदना चाहते हैं तो यहां आप 10 कारों की लिस्ट देख सकते हैं जिन पर सबसे कम वेटिंग पीरियड चल रहा है।