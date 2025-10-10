सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    लॉन्च से पहले स्कोडा ऑक्टाविया आरएस का पूरा स्टॉक बिका: 17 अक्टूबर को भारत में पेश होगी, जानिए आखिर क्यों इतनी खास है ये परफॉर्मेंस सेडान कार

    प्रकाशित: अक्टूबर 10, 2025 05:02 pm । सोनू

    35 Views
    • Write a कमेंट

    भारत के लिए स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की 100 यूनिट आवंटित की गई है और अब इसकी सभी यूनिट बिक गई है

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा इंडिया ने पुष्टि की है कि 6 अक्टूबर को बुकिंग शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर उसकी अपकमिंग स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की सभी 100 यूनिट बिक गई है। भारत में इस परफॉर्मेंस सेडान कार को 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। हमारे कार बाजार में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा, और इसकी डिलीवरी 6 नवंबर से मिलना शुरू होगी।

    स्पोर्टी डिजाइन

    2025 Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस काफी स्पोर्टी दिखती है। इसमें स्कोडा की जानी-पहचानी स्टाइल जैसे बटरफ्लाई ग्रिल, ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, वी आकार की एलईडी डीआरएल, और पतले रैपअराउंड एलईडी टेल लैंप्स मौजूद हैं।

    2025 Skoda Octavia RS

    आरएस मॉडल को ‘आरएस’ बैजिंग, अग्रेसिव स्टाइल बंपर, और एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच अलॉय व्हील के साथ अलग लुक दिया गया है। इसके अलावा, बाहर की तरफ ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल इसे और ज्यादा अग्रेसिव लुक देते हैं। जाहिर है, इसका डिजाइन ऐसा है जो साफ-सुथरा और स्पोर्टी दिखता है।

    2025 Skoda Octavia RS

    ऑक्टाविया आरएस में पांच आकर्षक कलर दिए गए हैं, जिनमें माम्बा ग्रीन का स्टॉक सबसे पहले खत्म हुआ, इसके बाद वेलवेट रेड, रेस ब्लू, मैजिक ब्लैक, और कैंडी व्हाइट का स्टॉक खत्म हुआ। यहां आप ऑक्टाविया आरएस के कलर के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

    स्पोर्टी और प्रीमियम केबिन

    2025 Skoda Octavia RS

    नई ऑक्टाविया आरएस कार में ब्लैक केबिन के साथ रेड स्टिचिंग और एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें फ्लैट-बॉटम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ‘स्कोडा’ ब्रांडिंग, स्पोर्ट सीटें, और मैटालिक पेडल्स दिए गए हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस फोकस पहचान को और निखारते हैं। इसमें पीछे बड़ी सीट और 600 लीटर बूट स्पेस भी दिया गया है, जो इसे एक व्यावहारिक परफॉर्मेंस सेडान कार बनाता है।

    2025 ऑक्टाविया आरएस की फीचर लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें एक 13-इंच फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ट्रिपल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मसाज फंक्शन के साथ आगे हीटेड और पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, और 12-स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर शामिल है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए ऑक्टाविया आरएस में कई एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: जीएसटी दरों में कटौती के बाद स्कोडा कारों की नई कीमतें : स्कोडा कायलाक और स्कोडा कोडिएक पर करें सबसे ज्यादा बचत, स्कोडा स्लाविया और कुशाक भी हुई सस्ती

    इंजन

    आइए जानते हैं ऑक्टाविया आरएस वास्तव में किस लिए जानी जाती है। इसमें एक टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    370 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)

    6.4 सेकंड

    टॉप स्पीड

    250 किलोमीटर प्रति घंटा

    ऑक्टाविया आरएस में कुछ परफॉर्मेंस अपग्रेड भी किए गए हैं। इसमें ज्यादा मजबूत सस्पेंशन रिंग, बेहतर ब्रेक और तेज रिस्पॉन्स वाला स्टीयरिंग दिया गया है जो आपकी ड्राइविंग को और भी रोमांचक बना देंगे। इसके अलावा, इसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिफरेंशियल दिया गया है, जो पहियों को बेहतर ग्रिप के साथ ज्यादा पावर देता है, जिससे कार कोनों पर से तेजी से निकल पाती है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत करीब 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई जैसी परफॉर्मेंस हैचबैक कार से रहेगा। इसके अलावा इसे मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे और ऑडी ए4 के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकेगा।

    was this article helpful ?

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    लॉन्च से पहले स्कोडा ऑक्टाविया आरएस का पूरा स्टॉक बिका: 17 अक्टूबर को भारत में पेश होगी, जानिए आखिर क्यों इतनी खास है ये परफॉर्मेंस सेडान कार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है