टाटा सिएरा ईवी vs एमजी विंडसर: कौनसी इलेक्ट्रिक कार है एक सही चॉइस? जानिए यहां

फीचर्स टाटा सिएरा ईवी एमजी विंडसर ईवी

ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ ✅ (फॉलो-मी-होम और कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ)

एलईडी डीआरएल ✅ ✅

एलईडी पोजिशनिंग लैंप ✅ ✅

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप ✅ ❌

ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर ✅ ✅

व्हील्स 19 इंच के एयरोडायनैमिकली रूप से डिज़ाइन किए गए डुअल-टोन अलॉय व्हील 18 इंच के एयरोडायनैमिकली रूप से डिज़ाइन किए गए डुअल-टोन अलॉय व्हील

फ्लश-टाइप डोर हैंडल ✅ ❌

एलईडी टेल लाइट्स ✅ ✅

रियर फॉग लैंप ✅ ✅ (एलईडी)

रूफ रेल ✅ ✅

अपहोल्स्ट्री आर्टिफिशियल लेदर लेदर

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅

कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅

60:40 अनुपात में स्प्ल्टि होने वाली फोल्डिंग रियर सीटें ✅ ✅

रिक्लाइनिंंग रियर सीट्स ✅ (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ) ✅ (135 डिग्री तक रिक्लाइनेबल सुविधा के साथ)

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅

सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो ✅ ✅

ग्लवबॉक्स कूलिंग ✅ ❌

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

कप होल्डर के साथ पीछे की ओर बीच में आर्मरेस्ट ✅ ✅

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप-सी (2 आगे और 2 पीछे) 1 टाइप-ए, 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25 इंच 8.8 इंच

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅

रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (ड्युअल जोन) ✅

पीएम2.5 एयर फ़िल्टर ✅ ✅

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅

सनरूफ़ पैनोरमिक स्थिर कांच की छत

एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅ (256 रंगों के साथ)

पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ (6-तरफ़ा ड्राइवर और 4-तरफ़ा सह-ड्राइवर) ✅ (6-तरफ़ा)

पावर्ड टेलगेट ❌ ✅

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3 इंच की टचस्क्रीन 15.6 इंच की टचस्क्रीन

को पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन 12.3 इंच ❌

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅

साउंड सिस्टम 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम 9 (जिसमें 4 ट्वीटर और एक सबवूफर शामिल हैं)

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल ✅ ✅

एयरबैग्स 6 6

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅

सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅

हिल-होल्ड असिस्ट ✅ ✅

हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅

360-डिग्री कैमरा ✅ ✅

कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम ✅ ❌

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅

पार्किंग सेंसर आगे और पीछे केवल पीछे

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

चारों डिस्क ब्रेक ✅ ✅

रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅