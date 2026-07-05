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    टाटा सिएरा ईवी vs एमजी विंडसर: कौनसी इलेक्ट्रिक कार है एक सही चॉइस? जानिए यहां

    टाटा सिएरा ईवी का मुक़ाबला इसी साइज़ की एमजी विंडसर ईवी से है। कागज़ पर इन दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से कौन बाज़ी मारती है? आइए जानते हैं।

    प्रकाशित: जुलाई 05, 2026 12:10 pm । भानु

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    Sierra EV Vs Windsor EV

    पांच साल से ज़्यादा समय पहले घोषणा होने के बाद, टाटा सिएरा ईवी को आखिरकार बाज़ार में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी ई विटारा जैसी गाड़ियों के सीधे मुक़ाबले के लिए पेश किया गया है। अपनी कीमत और पोज़िशनिंग को देखते हुए, सिएरा ईवी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक, एमजी विंडसर ईवी को भी टक्कर देती है। इस स्टोरी में, हमने टाटा सिएरा ईवी और एमजी विंडसर ईवी को अलग अलग मोर्चों पर कंपेय​र किया है ताकि यह देखा जा सके कि कौनसी गाड़ी बेहतर है, कम से कम कागज़ पर तो ज़रूर:

    .टाटा सिएरा ईवी बनाम एमजी विंडसर ईवी: साइज

    साइज

    टाटा सिएरा ईवी

    एमजी विंडसर ईवी

    अंतर

    लंबाई

    4,340 मिमी

    4,295 मिमी

    + 45 मिमी

    चौड़ाई

    1,841 मिमी

    1,850 मिमी

    (- 9 मिमी)

    ऊंचाई

    1,750 मिमी

    1,677 मिमी

    + 73 मिमी

    व्हीलबेस

    2,730 मिमी

    2,700 मिमी

    + 30 मिमी
    • टाटा सिएरा ईवी, एमजी विंडसर ईवी से हर मामले में बड़ी है, सिवाय कुल चौड़ाई के, जहां यह मामूली 9 मिलीमीटर कम चौड़ी है।

    Tata Sierra EV Front
    MG Windsor EV Front

    • इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी ज़्यादा लंबाई, ऊंचाई और व्हीलबेस से मिलता है; इन सभी वजहों से सिएरा ईवी के केबिन के अंदर थोड़ी ज़्यादा जगह मिलने की उम्मीद है।

    Tata Sierra EV Side
    MG Windsor EV Side

    टाटा सिएरा ईवी vs एमजी विंडसर ईवी: कलर विकल्प

    टाटा सिएरा ईवी

    एमजी विंडसर ईवी

    ऋषिकेश रैपिड्स

    सेलाडॉन ब्लू

    नैनीताल नाइट

    ऑरोरा सिल्वर

    प्रिस्टीन व्हाइट

    पर्ल व्हाइट

    प्योर ग्रे

    टरकॉइज ग्रीन

    बंगाल रूग

    ग्लेज रेड

    कूर्ग क्लाउड

    स्टारी ब्लैक

    अंडमान एडवेंचर

    • जहां एमजी अपनी इलेक्ट्रिक कार को छह कलर में पेश करती है, वहीं सिएरा ईवी कुल सात अनोखे कलर्स में उपलब्ध है।
    • हालांकि, यहां मौजूद दोनों ऑल-इलेक्ट्रिक कारों में से किसी में भी डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट का विकल्प नहीं मिलता है।
    • टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट में उपलब्ध कलर्स की पूरी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार सबसे अच्छा कलर चुन सकें।

    टाटा सिएरा ईवी बनाम एमजी विंडसर ईवी: फीचर्स

    फीचर्स

    टाटा सिएरा ईवी

    एमजी विंडसर ईवी

    ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    ✅ (फॉलो-मी-होम और कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ)

    एलईडी डीआरएल

    एलईडी पोजिशनिंग लैंप

    फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर

    व्हील्स

    19 इंच के एयरोडायनैमिकली रूप से डिज़ाइन किए गए डुअल-टोन अलॉय व्हील

    18 इंच के एयरोडायनैमिकली रूप से डिज़ाइन किए गए डुअल-टोन अलॉय व्हील

    फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    एलईडी टेल लाइट्स

    रियर फॉग लैंप

    ✅ (एलईडी)

    रूफ रेल

    अपहोल्स्ट्री

    आर्टिफिशियल लेदर

    लेदर

    टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल

    60:40 अनुपात में स्प्ल्टि होने वाली फोल्डिंग रियर सीटें

    रिक्लाइनिंंग रियर सीट्स

    ✅  (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ)

    ✅ (135 डिग्री तक रिक्लाइनेबल सुविधा के साथ)

    सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो

    ग्लवबॉक्स कूलिंग

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    कप होल्डर के साथ पीछे की ओर बीच में आर्मरेस्ट

    यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    टाइप-सी (2 आगे और 2 पीछे)

    1 टाइप-ए, 1 टाइप-सी (आगे) और 1 टाइप-सी (पीछे)

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25 इंच

    8.8 इंच

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (ड्युअल जोन)

    पीएम2.5 एयर फ़िल्टर

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    सनरूफ़

    पैनोरमिक

    स्थिर कांच की छत

    एंबिएंट लाइटिंग सेटअप

    ✅ (256 रंगों के साथ)

    पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    ✅ (6-तरफ़ा ड्राइवर और 4-तरफ़ा सह-ड्राइवर)

    ✅ (6-तरफ़ा)

    पावर्ड टेलगेट

    ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    12.3 इंच की टचस्क्रीन

    15.6 इंच की टचस्क्रीन

    को पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

    12.3 इंच

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    साउंड सिस्टम

    12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम

    9 (जिसमें 4 ट्वीटर और एक सबवूफर शामिल हैं)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    एयरबैग्स

    6

    6

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    हिल-होल्ड असिस्ट

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    360-डिग्री कैमरा

    कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    पार्किंग सेंसर

    आगे और पीछे

    केवल पीछे

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    चारों डिस्क ब्रेक

    रेन सेंसिंग वाइपर

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम)

    ✅ (लेवल-2)

    ✅ (लेवल-2)
    • टाटा और एमजी, दोनों ने अपनी ईवी में कई मॉडर्न फ़ीचर्स दिए हैं, जिनमें ऑल-LED लाइटिंग, बड़ी टचस्क्रीन, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड तौर पर) और लेवल-2 एडीएएस शामिल है। 

    MG Windsor EV Interior

    • इसके अलावा, सिएरा ईवी के अपने फ़ायदे भी हैं, जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स, को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर्स।

    Tata Sierra EV Co-driver Display

    • वहीं, एमजी विंडसर ईवी में 135-डिग्री तक रिक्लाइनेबल सीटें, 256-कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और 15.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

    • सही फ़ैसला लेने के लिए आप टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट्स के फ़ीचर्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

    टाटा सिएरा ईवी vs एमजी विंडसर ईवी: इलेक्ट्रिक पावरट्रेन

         

    विनिर्देश

    टाटा सिएरा ईवी

    एमजी विंडसर ईवी

    बैटरी पैक

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    38 केडब्ल्यूएच

    52.9 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    1

    1

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)

    136 पीएस

    136 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    200 एनएम

    200 एनएम

    दावाकृत रेंज (एमआईडीसी भाग 1 + भाग 2)

    565 किमी

    665 किमी

    624 किमी

    332 किमी (एमआईडीसी भाग I+II)

    449 किमी (एमआईडीसी भाग I+II)

    ड्राइवट्रेन*

    आरडब्ल्यूडी

    आरडब्ल्यूडी

    एडब्ल्यूडी

    एफडब्ल्यूडी

    एफडब्ल्यूडी

    *आरडब्ल्यूडी - रियर-व्हील ड्राइव, ए डी - ऑल-व्हील ड्राइव, एफडब्ल्यूडी- फ्रंट-व्हील ड्राइव

    • दोनों इलेक्ट्रिक कारों में दो बैटरी पैक विकल्प दिए गए हैं, हालांकि सिएरा ईवी में बैटरी पैक की कैपेसिटी ज्यादा है।
    • टाटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) सेटअप का विकल्प भी मिलता है, जबकि विंडसर ईवी केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्ल्यूडी) में उपलब्ध है।

    Tata Sierra EV QWD Logo

    • इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की कैपे​सिटी की बात करें तो, सिएरा ईवी दोनों ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन सेटअप में बेहतर परफॉर्म करती है।
    • सिएरा ईवी की दावा की गई रेंज एमजी विंडसर ईवी से ज्यादा है, जो संभावित ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर सकती है।
    • आप अपनी जरूतों के अनुरूप सही पावरट्रेन सेटअप चुनने के लिए टाटा सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन विकल्पों की जानकारी भी देख सकते हैं।

    टाटा सिएरा ईवी vs एमजी विंडसर ईवी: कीमत

    नमूना

    टाटा सिएरा ईवी

    एमजी विंडसर ईवी

    कीमत (बीएएएस सहित)

    9.99 लाख रुपये से 13.60 लाख रुपये तक + बैटरी किराये का शुल्क

    कीमत (बीएएएस के बिना)

    18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये तक (इंट्रोडक्ट्री)

    14.10 लाख रुपये से 18.60 लाख रुपये तक
    • टाटा सिएरा ईवी की तुलना में एमजी विंडसर ईवी की शुरुआती कीमत काफी कम है, जो 4.69 लाख रुपये तक है।
    • टॉप-एंड मॉडल की बात करें तो, दोनों ईवी के संबंधित वेरिएंट्स की कीमत में लगभग 7.5 लाख रुपये का अंतर है।
    • इन दोनों में से सिर्फ एमजी विंडसर ईवी ही 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (बीएएएस) ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये से 13.39 लाख रुपये के बीच हो जाती है (इसमें बैटरी रेंटल फ़ीस भी शामिल है)।

    कारदेखो ओपिनियन…

    टाटा सिएरा ईवी, भारतीय ब्रांड की सबसे मॉर्डन ऑल-इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और दमदार इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिए गए हैं। एडब्ल्यूडी सेटअप, 500 km से ज़्यादा की रेंज और शानदार फीचर्स वाला केबिन, कई संभावित ईवी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काफी हैं।

    Tata Sierra EV
    MG Windsor EV

    दूसरी ओर, एमजी विंडसर ईवी ने भी अपनी काबिलियत साबित की है और कई बार महीने की बिक्री में सबसे ऊपर रही है। ऐसा इसकी खासियतों की वजह से है, जैसे कि कुछ एक्सक्लूसिव प्रीमियम फीचर्स, दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का ऑप्शन और बीएएएस का ऑप्शन। इन दोनों में से कोई भी चुनें, आप गलत नहीं होंगे।

    अन्य विकल्प

    अगर सिएरा ईवी और विंडसर ईवी आपकी शॉर्टलिस्ट में हैं, तो यहां कुछ और इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं जिन पर गौर करना चाहिए:

    • हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: यह ढेर सारे फ़ीचर्स और हुंडई की विश्वसनीयता के साथ एक जाना-पहचाना एसयूवी पैकेज है।
    • मारुति ई विटारा: मारुति की पहली ईवी में शानदार रेंज का दावा किया गया है, साथ ही इसमें कई तरह के फ़ीचर्स और बेहतरीन सेफ़्टी पैकेज भी मिलता है।
    • विनफास्ट वीएफ7: यह अपनी साफ़-सुथरी और मॉडर्न स्टाइलिंग और शानदार फ़िट-एंड-फ़िनिश के कारण अलग पहचान बनाती है, और इसमें दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं।
    • विनफास्ट वीएफ6: वीएफ7 से छोटी वीएफ6 के मुकाबले कम साइज़ और कम कीमत में भी प्रीमियम केबिन का अनुभव मिलेगा।
    • टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला: इसमें शानदार स्टाइलिंग, प्रीमियम केबिन, स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कई बेहतरीन फीचर्स वाला पैकेज मिलता है।
    • एमजी जेडएस ईवी: इसमें प्रीमियम केबिन, बेहतरीन फीचर्स की लिस्ट और रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है। सिएरा ईवी और जेडएस ईवी के बीच हमारी डिटेल्ड कंपेरिजन से आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में से किसी एक को चुनने में आसानी होगी।
    • महिंद्रा बीई6: अपनी फ़्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग से सबका ध्यान खींचती है, साथ ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, शानदार रियल-वर्ल्ड रेंज और इस सेगमेंट में सबसे अच्छे इंफ़ोटेनमेंट एक्सपीरियंस में से एक देती है। हमने इन दोनों की तुलना की है ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही गाड़ी चुन सकें।
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