2025 मारुति विक्टोरिस : तस्वीरों के जरिए जानिए इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास

मारुति विक्टोरिस एसयूवी की एक्सटीरियर डिजाइन काफी एलिगेंट है और इसमें कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं

मारुति विक्टोरिस भारत में शोकेस हो चुकी है। इसे मारुति के एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। इसमें स्लीक एक्सटीरियर और मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन के साथ कई आकर्षक फीचर दिए गए हैं। यह गाड़ी मारुति ग्रैंड विटारा वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हम मारुति विक्टोरिस एसयूवी की इंटीरियर से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं, अब हम आपके लिए इसकी एक्सटीरियर से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास :-

आगे की डिजाइन

इस एसयूवी कार की आगे की डिजाइन काफी स्लीक है और यूरोपियन कारों जैसी है। आगे की तरफ इसमें चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया गया है जो फोक्सवैगन टिग्वान आर लाइन से इंस्पायर्ड लगता है। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट दी गई है जिसे ब्लैक हाउसिंग में पोजिशन किया गया है और इसके ऊपर की तरफ डीआरएल्स को अलग-अलग सेगमेंट में बांटा हुआ है जिससे इस एसयूवी कार को आकर्षक लुक मिलता है।

इसमें फ्रंट बंपर पर नीचे की तरफ दोनों साइड पर एलईडी फॉग लैंप्स पोजिशन किए गए हैं जिसके बीच में एयर डैम दिया गया है जिस पर ब्लैक कलर फिनिश मिलती है।

बंपर के निचले हिस्से को इसमें ब्लैक कलर शेड में दिया गया है और अतिरिक्त कॉन्ट्रास्ट के लिए इसमें फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा के जैसे स्क्वायर व्हील आर्क के साथ चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसकी डिजाइन काफी आकर्षक है।

इस गाड़ी में आउटसाइड रियरव्यू मिरर, ए, बी और सी पिलर पर ब्लैक कलर फिनिश दी गई है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, सिल्वर फ्लश-टाइप रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना दिया गया है।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें चौड़ा एलईडी लाइट बार दिया गया है, लेकिन डिजाइन को फंकी रखने के लिए इसमें बार को डीआरएल्स की तरह स्मॉल सेगमेंट में बांटा हुआ है। इसमें लाइट बार पर टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

इसमें टेलगेट पर रूफ-माउंटेड ब्लैक स्पॉइलर, सुजुकी लोगो और सेंटर पर विक्टोरिस बैजिंग भी दी गई है।

पीछे वाले बंपर पर इसमें क्लैडिंग, रिफ्लेक्टर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट दी गई है जो इसे मिनिमल लुक देती है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

कलर ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस सात कलर ऑप्शन में आएगी, जिसमें से तीन कलर के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ मिलेगी।

इटरनल ब्लू (ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध)

स्प्लेंडिड सिल्वर (ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध)

सिजलिंग रेड (ब्लूइश ब्लैक रूफ के साथ उपलब्ध)

मिस्टिक ग्रीन

ब्लूइश ब्लैक

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल + सीएनजी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) / ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 122 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ई-सीवीटी^ 5-स्पीड एमटी माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी)), 19.07 किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्ल्यूडी = फ्रंट-व्हील-ड्राइव; एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील-ड्राइव

संभावित कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 9.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) तक जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।