मारुति विक्टोरिस vs किआ सेल्टोस: जानिए कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है बेहतर

प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 04:14 pm । सोनू

Write a कमेंट

मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस दोनों में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, दोनों अलग-अलग ड्राइविंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग इंजन विकल्प के साथ आती है

मारुति विक्टोरिस भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई पेशकश है। हालांकि इसकी कीमत की घोषणा होनी अभी बाकी है, जबकि मारुति इस एसयूवी कार के सभी फीचर और स्पेसिफिकेशन का खुलासा पहले ही कर चुकी है। नई विक्टोरिस फीचर और स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर अपनी प्रतिद्वंदी किआ सेल्टोस को कहां तक टक्कर देगी, जानेंगे आगे:

साइज

मारुति विक्टोरिस किआ सेल्टोस अंतर लंबाई 4360 मिलीमीटर 4365 मिलीमीटर (-) 5 मिलीमीटर चौड़ाई 1795 मिलीमीटर 1800 मिलीमीटर (-) 5 मिलीमीटर ऊंचाई 1655 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर + 10 मिलीमीटर व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2610 मिलीमीटर (-) 10 मिलीमीटर

किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस से 5 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और ज्यादा चौड़ी है। हालांकि सेल्टोस का व्हीलबेस भी मारुति एसयूवी कार से 10 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है।

वहीं विक्टोरिस सेल्टोस कार से 10 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है।

सेल्टोस का बूट स्पेस 433 लीटर है, जबकि मारुति ने अपनी एसयूवी कार के बूट स्पेस की जानकारी साझा नहीं की है।

मारुति विक्टोरिस में सीएनजी पावरट्रेन का विकल्प भी दिया गया है। इसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जिससे बूट स्पेस पर असर नहीं पड़ता है।

इंजन

स्पेसिफिकेशन मारुति विक्टोरिस किआ सेल्टोस इंजन 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर इंजन+सीएनजी विकल्प 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम 121.5 एनएम 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

आईएमटी - बिना क्लच पेडल के मैनुअल ट्रांसमिशन

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स की तुलना में सेल्टोस विक्टोरिस से 12 पीएस और 5 एनएम ज्यादा पावरफुल है।

ध्यान रहे कि मारुति विक्टोरिस माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, जबकि सेल्टोस में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड एमटी और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

इसके अलावा, मारुति ने विक्टोरिस में एक 116पीएस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी दिया गया है, जो करीब सेल्टोस के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जितना पावरफुल है। हालांकि, विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का माइलेज 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है, जो काफी अच्छा है।

अगर आप परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं तो किआ सेल्टोस में एक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जो 160 पीएस की पावर देता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड आईएमटी और 7-स्पीड डीसीटी का विकल्प मिलता है।

किआ मोटर्स ने सेल्टोस में 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस और 250 एनएम) का विकल्प भी दिया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

मारुति विक्टोरिस के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव का विकल्प भी रखा गया है। वहीं सेल्टोस केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में आती है।

फीचर

फीचर मारुति विक्टोरिस किआ सेल्टोस एक्सटीरियर फ़ॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

पिक्सल-टाइप कनेक्टेड एलईडी डीआरएल

एलईडी फ़ॉग लाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स

डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स

रूफ़ रेल्स

आगे और पीछे सिल्वर स्किड प्लेट्स

रूफ़-माउंटेड स्पॉइलर

शार्क-फ़िन एंटीना फॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

एलईडी डीआरएल

एलईडी फ़ॉग लाइट्स

कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स

18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

रूफ रेल्स

आगे और पीछे सिल्वर स्किड प्लेट्स

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

शार्क-फिन एंटीना केबिन ब्लैक और आईवरी डुअल-टोन केबिन थीम

ब्लैक और आईवरी लेदरेट सीटें

लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग

आगे फुटवेल लाइटिंग

सनग्लास होल्डर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

कप होल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट डुअल-टोन केबिन थीम (चुने गए वेरिएंट के आधार पर)

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

एम्बिएंट लाइटिंग

मेटालिक पैडल

सनग्लास होल्डर

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

पीछे की सीटों के लिए सनब्लाइंड

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट कंफर्ट 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

पावर्ड टेलगेट

पैनोरमिक सनरूफ

कूलिंग पैड के साथ वायरलेस फ़ोन चार्जर

आगे टाइप ए और टाइप सी यूएसबी पोर्ट

पिछले पैसेंजर के लिए टाइप सी यूएसबी पोर्ट

हेड-अप डिस्प्ले

एयर प्यूरीफायर

इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम

क्रूज़ कंट्रोल

मल्टी-ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल, स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड)

मल्टी-टेरेन मोड - स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो (केवल एडब्ल्यूडी)

पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक)

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

डुअल-ज़ोन एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

पैनोरमिक सनरूफ

कूलिंग पैड के साथ वायरलेस फ़ोन चार्जर

आगे और पीछे के यात्रियों के लिए टाइप-सी यूएसबी पोर्ट

आगे की पंक्ति के लिए टाइप-ए यूएसबी पोर्ट

हेड-अप डिस्प्ले

एयर प्यूरीफायर

इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन

रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम

क्रूज़ कंट्रोल

मल्टी-ड्राइव मोड - इको, नॉर्मल, स्पोर्ट

मल्टी-टेरेन मोड - सेंड, मड, स्नो

पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक)

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

डुअल कैमरा के साथ डैशकैम इंफोटेनमेंट 10.1 इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

सबवूफर के साथ 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम

डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम

एलेक्सा कनेक्टिविटी

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 10.25-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सेफ्टी 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

360-डिग्री कैमरा

ईबीडी के साथ एबीएस

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल डिसेंट कंट्रोल (एडब्ल्यूडी)

पीछे डिफॉगर

पीछे वाइपर और वॉशर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक)

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

लेवल 2 एडीएएस

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

360-डिग्री कैमरा

ईबीडी के साथ एबीएस

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

हिल-होल्ड असिस्ट

पीछे डिफॉगर

पीछे वाइपर और वॉशर

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल ऑटोमैटिक)

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

लेवल 2 एडीएएस

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस दोनों में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, सेल्टोस अपने इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप की बदौलत अंदर से ज्यादा शानदार दिखती है।

दोनों एसयूवी में एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर ब्रांड साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और मल्टी-ड्राइव व मल्टी-टेरेन मोड जैसे फीचर दिए गए हैं।

हालांकि, सेल्टोस में पीछे वाली सीटों के लिए सनब्लाइंड, ड्यूल-जोन एसी, रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, और ड्यूल कैमरा के साथ एक डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। ये सभी फीचर मारुति विक्टोरिस में उपलब्ध नहीं है।

हालांकि दोनों एसयूवी कार में ब्रांडेड 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है, विक्टोरिस में एक सबवुफर और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम का एडवांटेज भी है, जो सेल्टोस की तुलना में ज्यादा अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देता है।

सुरक्षा की बात करें तो, दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है।

अगर आप विक्टोरिस का ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट चुनते हैं तो आपको इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, जो सेल्टोस में उपलब्ध नहीं है।

कीमत

मारुति विक्टोरिस किआ सेल्टोस 9.75 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (संभावित) 11.19 लाख रुपये से 20.56 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

मारुति विक्टोरिस के बेस मॉडल और टॉप मॉडल दोनों की कीमत किआ सेल्टोस सेल्टोस से कम हो सकती है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि मारुति विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी को एरिना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा।

कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

यह स्पष्ट है कि मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस दोनों ही फीचर और स्पेसिफिकेशन के मामले में एक-दूसरे से बराबरी पर है। दोनों एसयूवी में सभी खूबियां हैं, जैसे दो डिजिटल स्क्रीन, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, और लेवल 2 एडीएएस। हालांकि, सेल्टोस अभी भी पीछे विंडो सनशेड, ड्यूल-जोन एसी, और रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ स्मार्ट-की जैसे अधिक प्रीमियम और कंफर्ट फीचर के साथ आगे है।

दोनों एसयूवी अलग-अलग ड्राइविंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग इंजन विकल्प के साथ आती है। विक्टोरिस में माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि सेल्टोस में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। सेल्टोस के विपरीत, विक्टोरिस में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है। अगर आप परफॉर्मेंस और ज्यादा फीचर वाली डीजल एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो सेल्टोस बेहतर विकल्प है। हालांकि, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और ज्यादा माइलेज वाली एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो मारुति विक्टोरिस निश्चित रूप से इंतजार करने लायक है।