नई टाटा एरिस को चलाने के बाद पता चली ये 5 बातें, खरीदने से पहले आप भी डालें एक नजर

टाटा मोटर्स ने नई सब-4 मीटर सेडान एरिस को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे टिगोर की जगह पेश किया गया है। इसका मकसद अपनी अनोखी और प्रीमियम स्टाइलिंग, कई सारे फीचर्स और अलग-अलग तरह के पावरट्रेन ऑप्शन के साथ बाजार में पहले से मौजूद प्रतिद्व्न्दियों को कड़ी टक्कर देना है। इन सभी खूबियों की वजह से सेगमेंट के कई खरीदारों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। हाल ही में हमें नई टाटा एरिस सेडान को ड्राइव करने का मौका मिला, जिससे हमें इसकी खूबियां और खामियां पता चल सकी। ड्राइव के बाद सामने आई 5 मुख्य बातें यहां बताई गई हैं :-

शानदार एक्सटीरियर

केबिन के अंदर जाने से पहले ही यह सेडान कार अपने मॉडर्न, अनोखे और शानदार एक्सटीरियर के साथ पहली ही नजर में सभी को आकर्षित करती है। इसमें कई दिलचस्प स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कूपे जैसी रूफलाइन, रंग बदलने वाला 'डंडेली ड्रिजल' शेड (जो यहां दिखाया गया है) और यूनीक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स। यह गाड़ी पूरी तरह से प्रीमियम दिखती है और अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले बिलकुल अलग नजर आती है जो इसके सामने काफी साधारण लगते हैं।

मॉडर्न केबिन

टाटा एरिस के केबिन में चारों तरफ इस्तेमाल हुआ मटीरियल सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। इसका डैशबोर्ड टियागो जैसा है, लेकिन हल्के बेज और सफेद कलर की थीम की वजह से इसका पूरा केबिन हैचबैक के मुकाबले ज़्यादा खुला-खुला लगता है। इसमें दरवाज़ों पर सॉफ्ट-टच पैडिंग, सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और कई जगहों पर फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो केबिन एक्सपीरिएंस और भी बेहतर बनाते हैं।

एरिस की केबिन क्वालिटी ही इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है, बल्कि इसमें कई शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का शानदार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

जगह और स्पेस

इसका केबिन देखने और महसूस करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। आगे वाली सीटों की बात करें तो यह दिखने में तो शानदार लगती हैं, लेकिन इसमें पर्याप्त सपोर्ट की कमी है जिससे लंबे सफर में थकान महसूस हो सकती है। केबिन के अंदर इसमें जगह की थोड़ी कम लगती है, और पीछे वाली सीट पर तीन लोगों के बैठने पर बीच वाले पैसेंजर को थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा इसमें कई छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसे और भी बेहतर किया जा सकता था, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल नॉब्स जो थोड़े ढीले लगते हैं और इनमें मजबूती का अहसास नहीं होता।

अच्छी राइड क्वालिटी

टाटा की गाड़ी होने के नाते, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एरिस की राइड क्वालिटी बेहद शानदार है। यह गाड़ी स्थिरता, कंट्रोल और आराम के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाती है। कम स्पीड पर यह आरामदायक राइड देती है जिससे इसमें बैठे लोग अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं, और तेज स्पीड पर भी यह वर्टिकल और हॉरिजोंटल मूवमेंट को कंट्रोल में रखती है।

ठीक-ठाक परफॉर्मेंस

नई टाटा एरिस गाड़ी में वही जाना-पहचाना 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से टाटा की कई एंट्री-लेवल कारों में इस्तेमाल हो रहा है। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि यह आज के दौर में भी काम का बना रहे। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार नहीं है और यह गाड़ी आराम से चलाने पर ही सबसे अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, तो हो सकता है कि आप इसकी बजाए अमेज और डिजायर जैसी जापानी कारों पर भी नजर डालें।

कारदेखो का क्या है कहना…

नई टाटा एरिस अब तक एक बेहतरीन पैकेज साबित हुई है। एक तरफ इसमें स्टाइल है और यह इतनी फैशनेबल है कि दूसरी गाड़ियों से अलग दिखती है। इसकी कीमत के हिसाब से वैल्यू भी काफी अच्छी है, और इसका इंटीरियर और फीचर्स इसे इसकी कीमत से कहीं ज़्यादा प्रीमियम महसूस कराते हैं। हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं, अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसे चलाने में बहुत मजा आए तो यह आपके लिए नहीं है। फिर भी, हमें लगता है कि कीमत के हिसाब से यह एक बढ़िया विकल्प है।



नई टाटा एरिस को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।