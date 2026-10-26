टाटा हैरियर ईवी से महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक तक: दिवाली रोड ट्रिप के लिए 50 लाख रुपये से कम कीमत में लंबी रेंज वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार

दिवाली का त्योहार घर लौटने, परिवार से मिलने और अक्सर लंबी रोड ट्रिप पर निकलने का मौका होता है। इलेक्ट्रिक कार के साथ यह सफर काफी सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तुलना में इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। लेकिन जब आप परिवार के साथ हाईवे पर होते हैं, तो बचत के साथ-साथ कार की रेंज भी उतनी ही मायने रखती है। किसी को भी बीच रास्ते चार्जिंग की चिंता में सफर का मजा किरकिरा करना पसंद नहीं।

इसलिए, हम आपके लिए 50 लाख रुपये से कम कीमत वाली उन 5 इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट लेकर आए हैं, जो 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर करती हैं। ये कारें न सिर्फ आपके सफर को किफायती बनाती हैं, बल्कि लंबी दूरी तय करने की आजादी भी देती हैं। ध्यान दें कि इस लिस्ट में बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और रेंज कंपनियों द्वारा क्लेम की गई हैं।

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक

इस लिस्ट में सबसे ऊपर है महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक, जो 708 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ आती है। यह रेंज इसे लंबी रोड ट्रिप्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। इसमें एक बड़ा 79 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है, जो इस लंबी रेंज का आधार है। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह पीछे नहीं है, इसकी मोटर 286 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के नाते यह टॉर्क तुरंत मिलता है, जिससे ओवरटेकिंग बेहद आसान हो जाती है।

इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक है, जो सड़क पर सबका ध्यान खींचता है। केबिन के अंदर, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप एक मॉडर्न और हाई-टेक फील देता है। लंबे सफर में आपके मनोरंजन के लिए इसमें 16-स्पीकर हरमन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिलता है। इतनी लंबी रेंज का मतलब है कि आप मुंबई से गोवा जैसे सफर बिना बार-बार चार्जिंग के लिए रुके पूरा कर सकते हैं। इसकी कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप लॉन्च एडिशन के लिए 26.95 लाख रुपये तक जाती है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस

लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा का एक और बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, एक्सईवी 9एस है। यह कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल है और लोकप्रिय एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन है। यह कार 679 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है, जिसके लिए इसमें भी 79 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रैक्टिकैलिटी है। यह इस सेगमेंट में 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।

अगर आप दोस्तों या परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको ज्यादा लोगों या ज्यादा सामान के लिए जगह चाहिए, तो एक्सईवी 9एस दोनों जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। इसकी कीमत 20.65 लाख रुपये से शुरू होकर 30.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाती है।

टाटा सिएरा ईवी

टाटा सिएरा अब इलेक्ट्रिक अवतार में आ गई है। टाटा सिएरा ईवी अपने आइकॉनिक डिजाइन एलिमेंट्स जैसे कि बड़ी अल्पाइन विंडोज और बॉक्सी सिल्हूट को बरकरार रखती है, लेकिन इसे एक मॉडर्न और मैच्योर डिजाइन लैंग्वेज के साथ पेश किया गया है। यह कार उन लोगों को आकर्षित करेगी जो स्टाइल और विरासत का एक अनूठा मिश्रण चाहते हैं।

यह 665 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज ऑफर करती है, जिसे 75 केडब्ल्यूएच के बैटरी पैक से पावर मिलती है। यह लंबी रेंज सुनिश्चित करती है कि आप दोस्तों के साथ किसी पुरानी पसंदीदा जगह की ट्रिप पर बिना रेंज की चिंता किए निकल सकते हैं। इसका बड़ा और हवादार केबिन सफर को और भी आरामदायक बना देता है। टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये से 26.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

बीवाईडी सील

अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो, तो बीवाईडी सील आपके लिए है। यह इस लिस्ट की अकेली इलेक्ट्रिक सेडान है और बाकी एसयूवी कार से बिल्कुल अलग अनुभव देती है। इसका प्रीमियम वेरिएंट 650 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है, और इसमें 82.5 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक लगा है, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा है। इसकी मोटर 313 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क देती है, जो इसे एक स्पोर्ट्स-कार जैसा एहसास देता है।

केबिन के अंदर, इसका मिनिमलिस्ट डिजाइन और डैशबोर्ड, डोर पैनल्स पर इस्तेमाल हुए सॉफ्ट-टच मटीरियल्स एक प्रीमियम फील देते हैं। सीटें भी बेहद आरामदायक हैं। 50 लाख रुपये के बजट में एक स्पोर्टी और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों के लिए यह एक शानदार विकल्प है। यह आपके सफर को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव बना देगी। बीवाईडी सील की कीमत 41.50 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसके प्रीमियम वेरिएंट के लिए है, और टॉप मॉडल के लिए 53.65 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा हैरियर ईवी

टाटा हैरियर ईवी 627 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ आती है, जिसे 75 केडब्ल्यूएच के बैटरी पैक से पावर मिलती है। यह कार ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आती है, जो 238 पीएस की पावर और 504 एनएम का जबरदस्त टॉर्क पैदा करता है। यह परफॉर्मेंस आंकड़े इसे हर तरह के रास्तों के लिए सक्षम बनाते हैं।

हैरियर ईवी एक बेहतरीन फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसका केबिन और बूट स्पेस बड़ा है और यह ढेर सारे फीचर्स से लैस है जो लंबे सफर को आरामदायक बनाते हैं। एक और बड़ा फायदा टाटा का बड़ा फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क है, जो शहरों और हाईवे पर आसानी से उपलब्ध है। इससे लंबी रोड ट्रिप प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी कीमत 21.79 लाख रुपये से 30.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।