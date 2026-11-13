भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 का ऐलान: 4 से 9 फरवरी तक लगेगा गाड़ियों का महाकुंभ, जानिए 2027 ऑटो एक्सपो के बारे में सब कुछ

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Nov 13, 2026 13:32 IST

last updated on Nov 13, 2026 13:32 IST

Nov 13, 2026 13:22 IST

published on Nov 13, 2026 13:22 IST

भारत के सबसे बड़े ऑटो शो की वापसी हो रही है, और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होने का वादा करता है। सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर (सियाम), मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 की तारीखों, वेन्यू और टिकट की कीमत की घोषणा कर दी गई है। यह इवेंट 4 से 9 फरवरी 2027 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जो कार प्रेमियों और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा।

ऑटो एक्सपो - द मोटर शो 2027: तारीख और वेन्यू

इस बार ऑटो एक्सपो का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह वेन्यू अपनी वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के लिए जाना जाता है और जी20 समिट जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर चुका है। यह शो 4 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। हालांकि, सभी दिन आम जनता के लिए नहीं खुले होंगे। शुरुआती दो दिन मीडिया और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए आरक्षित हैं। आम जनता के लिए दरवाजे 6 फरवरी से खुलेंगे।

यहां शो का पूरा शेड्यूल और टिकट की जानकारी दी गई है:

तारीख प्रवेश समय टिकट की कीमत 4 फरवरी 2027 मीडिया और इंडस्ट्री - लागू नहीं 5 फरवरी 2027 मीडिया और इंडस्ट्री - लागू नहीं 6 फरवरी 2027 आम जनता सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 300 रुपये प्रति व्यक्ति 7 फरवरी 2027 आम जनता सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 300 रुपये प्रति व्यक्ति 8 फरवरी 2027 आम जनता सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 200 रुपये प्रति व्यक्ति 9 फरवरी 2027 आम जनता सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 200 रुपये प्रति व्यक्ति

ऑटो एक्सपो - द मोटर शो 2027: कौन-कौनसी कंपनियां होंगी शामिल?

2027 ऑटो एक्सपो में कई बड़े और नए ब्रांड्स के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है, और यह लिस्ट 2025 के मुकाबले पहले ही लंबी हो चुकी है। अब तक जिन कंपनियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, इनमें शामिल हैं:

मारुति सुजुकी

हुंडई

टाटा मोटर्स

महिंद्रा

किआ

टोयोटा

होंडा

रेनो

एमजी

बीएमडब्ल्यू

मर्सिडीज-बेंज

बीवाईडी

विनफास्ट

अशोक लेलैंड

एथर

यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अंतिम सूची नहीं है। जैसे-जैसे इवेंट की तारीख नजदीक आएगी, उम्मीद है कि और भी कई कंपनियां इस लिस्ट में जुड़ेंगी।

ऑटो एक्सपो - द मोटर शो 2027: विजिटर रजिस्ट्रेशन और टिकट की कीमत

पिछले एडिशन के विपरीत, जहां प्रवेश निःशुल्क था, इस बार आयोजकों ने एक न्यूनतम टिकट शुल्क रखा है। वीकेंड (शनिवार और रविवार) के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि वीकडेज (सोमवार और मंगलवार) के लिए यह 200 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। जो लोग इस शो में जाना चाहते हैं, उनके लिए विजिटर रजिस्ट्रेशन जल्द ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होंगे।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 के अन्य शो

ऑटो एक्सपो के अलावा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 में इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो, एयर मोबिलिटी एक्सपो और भारत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शो जैसे कई दूसरे शो भी होंगे। इनमें से कुछ इवेंट्स नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि एग्जीबिशन सेंटर में होंगे और इनकी अलग से जानकारी होगी, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

लंबे समय से, ऑटो एक्सपो शौकीनों और इंडस्ट्री के लोगों के लिए ओईएम की लेटेस्ट और सबसे अच्छी चीजों को करीब से देखने और समझने का मौका रहा है। चाहे कॉन्सेप्ट कारें हों, मौजूदा लाइनअप हों या भविष्य की टेक्नोलॉजी का प्रीव्यू, इस मोटर शो में सब कुछ है, और अगर पिछले एडिशन को देखें, तो इस साल का इवेंट सच में बहुत बड़ा होगा और यह तय करेगा कि अगले कुछ सालों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी। अगर आप ऑटो एक्सपो 2027 में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा सुझाव है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें और टिकट मिलते ही रजिस्टर कर लें।