स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज वेरिएंट: क्या टॉप वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने सही हैं?

हाल ही में स्कोडा ने अपनी स्लाविया सेडान को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। यह गाड़ी कुल छह वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आती है। प्रेस्टीज स्लाविया लाइनअप का टॉप वेरिएंट है, जिसे स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो के बीच में पोजिशन किया गया है। प्रेस्टीज वेरिएंट की सबसे खास बात यह है कि यह स्लाविया का इकलौता ऐसा वेरिएंट है जो सभी इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद अनुसार पावरट्रेन चुनने में मदद मिलती है। चलिए, प्रेस्टीज वेरिएंट की हर एक डिटेल पर करीब से नजर डालते हैं :-

कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1-लीटर प्रेस्टीज एमटी 15.89 लाख रुपये 1-लीटर प्रेस्टीज एटी 16.89 लाख रुपये 1.5-लीटर प्रेस्टीज डीएसजी 18.59 लाख रुपये

कीमत के मोर्चे पर प्रेस्टीज वेरिएंट स्पोर्टलाइन वेरिएंट से लगभग 1.55 लाख रुपये महंगा है। ज्यादा कीमत पर इसमें कई लग्ज़री फीचर्स, बेहतर इंटीरियर और सबसे पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई इंजन मिलता है, जो स्पोर्टलाइन में उपलब्ध नहीं है। वहीं, अगर आप 1.5-लीटर इंजन के साथ ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहते हैं, तो मोंटे कार्लो वेरिएंट सिर्फ 25,000 ज़्यादा कीमत पर एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। स्लाविया की कीमत 10 लाख से शुरू होकर 18.84 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : एक्सटीरियर

प्रेस्टीज वेरिएंट का डिज़ाइन लग्ज़री और एलिगेंस पर फोकस करता है, यह स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स की तरह स्पोर्टी नहीं दिखता। इसमें कई सारे क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। सामने की तरफ इसमें नई डिज़ाइन की ग्रिल दी गई है जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, साथ ही इसमें नए ऑल-एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो रात में बेहतरीन विजिबिलिटी देते हैं। इसमें फॉलो-मी-होम फंक्शन भी मिलता है, जो कार लॉक करने के बाद कुछ देर तक हेडलैंप्स को ऑन रखता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 16-इंच के नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनका डिज़ाइन सिर्फ इसी वेरिएंट के लिए खास रखा गया है। इसमें एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स दिए गए हैं और खिड़कियों के चारों ओर एक मोटी क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो इसके प्रीमियम कैरेक्टर को और निखारती है।

पीछे की तरफ आपको क्रिस्टलाइन डिज़ाइन वाले ऑल-एलईडी टेललैंप्स मिलते हैं जिनमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। दोनों टेललैंप्स को टेलगेट पर फॉक्स कार्बन फाइबर ट्रिम से जोड़ा गया है, जो इसे एक मॉडर्न टच देती है। बंपर को भी नया डिज़ाइन दिया गया है और इस पर अब एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है। कुल मिलाकर, इसका एक्सटीरियर उन लोगों को काफी पसंद आएगा जो एक सोफिस्टिकेटेड और क्लासी सेडान चाहते हैं।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : इंटीरियर

एक्सटीरियर की तरह ही प्रेस्टीज वेरिएंट के केबिन का फोकस भी लग्ज़री और कंफर्ट पर है। केबिन में डुअल-टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह काफी हवादार और बड़ा महसूस होता है। डैशबोर्ड और दरवाजों पर ग्लॉस ब्लैक और क्रोम एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं।

केबिन के अंदर आपको प्रीमियम लेदरेट सीटें मिलती हैं। इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड्स पर भी लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर लोअर वेरिएंट्स में फैब्रिक मिलता है। इसमें लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब दिया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम फील देता है। केबिन के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग और नई फुटवेल लाइटिंग दी गई है। हालांकि, इसमें स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो की तरह एल्युमिनियम पैडल नहीं मिलते हैं।

पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कप होल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट और 60:40 स्प्लिट फंक्शन वाली रियर सीटें मिलती हैं। आगे की तरफ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स भी है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की मदद से आप आसानी से एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजिशन पा सकते हैं।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : फीचर

फीचर्स के मामले में प्रेस्टीज वेरिएंट काफी लोडेड है। इसमें वो सभी मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जिनकी आप इस प्राइस पॉइंट पर उम्मीद करते हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें गूगल एआई असिस्टेंट भी है। साउंड के लिए 8-स्पीकर वाला सिस्टम दिया गया है। कंफर्ट के लिहाज से इसमें एक सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए 4 यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिए गए हैं। कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। ड्राइवर के लिए बड़ा और प्रीमियम 10.25-इंच का फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो काफी सारी जानकारी दिखाता है। आगे की दोनों सीटें पावर्ड होने के साथ-साथ वेंटिलेटेड भी हैं, जो गर्मियों के दिनों में काफी काम की साबित होती है। इसमें पीछे वाली सीट पर मसाज फंक्शन भी दिया गया है।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : सेफ्टी

स्कोडा अपनी कारों की मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, और स्लाविया भी इससे कोई अलग नहीं है। प्रेस्टीज वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आइएसओफिक्स माउंट और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

प्रेस्टीज वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है, जिसे फेसलिफ्ट स्लाविया के साथ शामिल किया गया था।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कीमत पर स्लाविया की कई प्रतिद्व्न्दी गाड़ियों में एडीएएस मिलता है, मगर स्लाविया में इस फीचर की कमी रखी गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी नहीं दिया गया है।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : इंजन ऑप्शन

स्लावीय प्रेस्टीज वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन : 1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 8-स्पीड ऑटोमेटिक और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल-क्लच ऑटोमैटिक

स्कोडा के टीएसआई इंजन अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और इन्हें चलाना काफी मजेदार होता है। 1.0-लीटर इंजन शहर और हाईवे दोनों पर पर्याप्त पावर देता है। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ इसमें नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जुड़ गया है, जिससे पुराने मॉडल के मुकाबले इसकी माइलेज बेहतर हो गई है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस बड़े इंजन में 2-सिलेंडर मोड टेक्नोलॉजी भी है, जो कम लोड पर (जैसे हाईवे पर क्रूज़ करते समय) दो सिलेंडर बंद कर देती है, जिससे माइलेज बढ़ाने में मदद मिलती है।

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज : मुकाबला

इसका मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी, और फोक्सवैगन वर्टस से है।

कारदेखो का क्या है कहना

स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज एक बहुत ही खास कस्टमर बेस को टारगेट करता है। यह उन खरीदारों के लिए है जो स्लाविया का सबसे प्रीमियम और लग्ज़री वर्जन चाहते हैं, लेकिन जिन्हें मोंटे कार्लो जैसा स्पोर्टी और डार्क थीम वाला लुक पसंद नहीं है। यह एक क्लासी, फीचर-लोडेड और आरामदायक सेडान है जो परफॉर्मेंस के मामले में बिलकुल भी निराश नहीं करती। स्पोर्टलाइन के मुकाबले 1.55 लाख रुपये ज़्यादा कीमत पर आपको इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, 360-डिग्री कैमरा, लेदरेट इंटीरियर और 1.5-लीटर इंजन का विकल्प मिल जाता है। अगर यह सभी फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं, तो यह कीमत बिलकुल जायज लगती है। हालांकि, अगर आपको इन अतिरिक्त फीचर्स या 150 पीएस की पावर की ज़रूरत नहीं है, तो सिग्नेचर वेरिएंट आपके लिए एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो सकता है। अगर आप परफॉर्मेंस के शौक़ीन हैं और एक स्पोर्टी लुक चाहते हैं, तो सिर्फ 25,000 रुपये ज्यादा खर्च करके मोंटे कार्लो वेरिएंट लेना एक समझदारी भरा फैसला होगा।

आप स्पोर्टलाइन के मुकाबले प्रेस्टीज वेरिएंट को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।