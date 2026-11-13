जेनेसिस जीवी90 का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल: हुंडई का लग्जरी कार ब्रांड बड़ी जर्मन कंपनियों को देगा टक्कर

हुंडई के लग्जरी कार ब्रांड जेनेसिस ने भारत में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी जीवी90 का डिजाइन पेटेंट दाखिल किया है, जो इस ब्रांड के भारतीय बाजार में आगमन का सबसे बड़ा संकेत है। यह कदम जर्मन कंपनियों के दबदबे वाले भारतीय लग्जरी कार सेगमेंट में एक नए खिलाड़ी के उतरने की तैयारी को दिखाता है। जेनेसिस की भारत में एंट्री इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हो सकती है।

पेटेंट से क्या पता चलता है?

पेटेंट में दाखिल की गईं तस्वीरें जेनेसिस जीवी90 जैसी ही हैं, जो पहले से विदेश में बिक रही है। जीवी90 जेनेसिस की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक फुल-साइज एसयूवी है। इसलिए, जीवी90 का साइज बड़ा और उभरा हुआ है, जिसमें कुछ ब्लिंग है जो इसे सबसे अलग और खास बनाती है।

सामने की तरफ, इसका डिजाइन जेनेसिस की पहचान बन चुकी स्टाइलिंग को दिखाता है। इसमें एलईडी डीआरएल (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) की दो समानांतर लाइनें हैं, जो ब्रांड की पुरानी कार के उल्टे त्रिकोण वाले फ्रंट ग्रिल की थीम को आगे बढ़ाती हैं। मेन हेडलैम्प्स को इन्हीं डीआरएल के डिजाइन में बड़ी खूबसूरती से छिपाया गया है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के नाते, इसके ऊपरी फेश को पूरी तरह से बंद रखा गया है, जबकि निचले बंपर में एक बड़ा डायमंड-शेप का क्रोम ग्रिल दिया गया है।

साइड से देखने पर, जीवी90 का सिल्हूट किसी शाही गाड़ी जैसा लगता है, जो एक फ्लैगशिप लग्जरी एसयूवी से अपेक्षित है। फ्रंट फेंडर से शुरू होने वाली समानांतर रेखाएं साइड प्रोफाइल में भी जारी रहती हैं, जो इसके डिजाइन को एक फ्लो देती हैं। इसमें पॉप-आउट डोर हैंडल्स और खिड़कियों के चारों ओर क्रोम फिनिशिंग दी गई है। हालांकि, इसका सबसे खास फीचर इसके रियर-हिंग्ड डोर हैं, जिन्हें "सुसाइड डोर्स" भी कहा जाता है। इसके अलावा, यह पारंपरिक बी-पिलर को भी हटा देता है जो आमतौर पर आगे और पीछे के दरवाजों को अलग करता है।

पीछे की तरफ भी एलईडी टेल-लैम्प्स में दो समानांतर रेखाओं वाला डिजाइन जारी रहता है, जो गाड़ी को एक मॉडर्न और पहचानने योग्य लुक देता है। पिछली विंडो का आकार काफी असामान्य है, यह टेलगेट जितनी चौड़ी होने के बजाय, एक रेट्रो अंदाज का कॉम्पैक्ट डिजाइन अपनाती है। कुल मिलाकर, रियर प्रोफाइल काफी मिनिमलिस्टिक है, जिसमें बंपर पर हल्के क्रोम टच दिए गए हैं।

पेटेंट में केबिन की तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मॉडल के आधार पर उम्मीद है कि इसमें रेट्रो-मॉडर्न थीम वाला इंटीरियर होगा। डैशबोर्ड पर 23.6-इंच की एक बड़ी रिट्रैक्टेबल स्क्रीन, रेट्रो-थीम वाले स्विच और एक एनालॉग घड़ी जैसे फीचर्स इसे खास बना सकते हैं।

संभावित पावरट्रेन

जीवी90 में 123.5 केडब्ल्यूएच की बैटरी लगी है, जो दोनों एक्सल पर दो मोटर को पावर देती है। ड्राइवट्रेन की खासियतें इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 123.5 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 सर्टिफाइड रेंज (कोरिया एनर्जी एजेंसी के अनुसार) 500 किलोमीटर पावर 666 पीएस टॉर्क 800 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

जेनेसिस जीवी90 350 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी सिर्फ 22 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।

संभावित कीमत और मुकाबला

जेनेसिस जब भारत में अपनी शुरुआत करेगी, तो इसका लक्ष्य लग्जरी कार बाजार के सबसे ऊंचे सेगमेंट पर होगा। जेनेसिस जीवी90 को एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर पोजिशन किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत भी प्रीमियम होगी। उम्मीद है कि 2027 में लॉन्च होने पर भारत में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से ज्यादा होगी। इस कीमत पर, यह सीधे तौर पर दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स को टक्कर देगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला आगामी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक, लोटस इलेट्रे, पोर्श कैयेन इलेक्ट्रिक और मर्सिडीज-मेबैक ईक्यूएस एसयूवी से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

जेनेसिस का भारत आना आने वाले महीनों में होने वाले कुछ चुनिंदा बड़े लॉन्च में से एक है। यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार, खासकर लग्जरी सेगमेंट में, निश्चित रूप से हलचल पैदा करेगा। रेंज रोवर और मेबैक जैसी एसयूवी कार, जो इस सेगमेंट में "डिफ़ॉल्ट" चॉइस मानी जाती हैं, के बीच जेनेसिस जीवी90 अपने अनोखे डिजाइन, अतिरिक्त "ब्लिंग" और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ एक नए विकल्प के रूप में उभरेगी। वैश्विक स्तर पर, जेनेसिस ब्रांड अपनी गाड़ियों में प्रतिस्पर्धी कीमत पर शानदार लग्जरी और फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। अगर कंपनी भारत में भी यही रणनीति अपनाती है, तो यह कई ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती ब्रांड इमेज बनाने की होगी। मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, लैंड रोवर और पोर्श जैसे जर्मन और ब्रिटिश ब्रांड्स ने सालों की मेहनत से भारतीय ग्राहकों के मन में एक मजबूत जगह बनाई है। हुंडई के लग्जरी ब्रांड के तौर पर जेनेसिस को यह साबित करना होगा कि वह इन ब्रांड्स के बराबर या उनसे बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय लग्जरी कार खरीदार, जो ब्रांड की विरासत को बहुत महत्व देते हैं, जेनेसिस को इस भीड़ में कैसे देखते हैं और अपनाते हैं। जीवी90 का पेटेंट इस नई पारी की एक रोमांचक शुरुआत है।