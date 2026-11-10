2026 स्कोडा स्लाविया स्पोर्टलाइन वेरिएंट: एक स्पोर्टी अनुभव या सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट?

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक है। यह गाड़ी छह वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आती है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट इसका मिड-वेरिएंट है, जिसे सिग्नेचर वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो सिग्नेचर वेरिएंट से ज़्यादा स्टाइलिश और अग्रेसिव लुक चाहते हैं, लेकिन टॉप-एंड प्रेस्टीज या मोंटे कार्लो वेरिएंट तक अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहते। अब सवाल यह उठता है कि सिग्नेचर वेरिएंट के मुकाबले 40,000 अतिरिक्त कीमत पर क्या यह स्पोर्टी पैकेज सिर्फ कॉस्मेटिक बदलावों तक सीमित है या फिर इसमें कुछ ठोस वैल्यू भी है? आइए जानते हैं आगे :-

कीमत

वेरिएंट एमटी एटी स्पोर्टलाइन 14.34 लाख रुपये 15.34 लाख रुपये

*सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं

नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमत 10 लाख रुपये से 18.84 लाख रुपये के बीच है। इस सेडान कार के स्पोर्टलाइन मैनुअल वेरिएंट की कीमत 14.34 लाख रुपये से 15.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस लिहाज से यह सिग्नेचर वेरिएंट से 40,000 रुपये ज्यादा महंगा है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट उन खरीदारों के लिए है जो बेस मॉडल के मुकाबले कुछ खास चाहते हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट्स के प्रीमियम फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीटें या ज़्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते। यह वेरिएंट सीधे तौर पर उन लोगों को आकर्षित करता है जिनके लिए कार का लुक और रोड प्रजेंस प्राथमिकता रखती है।

डिजाइन

स्लाविया स्पोर्टलाइन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन है। आगे की तरफ इसमें एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी फॉग लैंप्स और अपडेटेड ग्रिल दी गई है। स्कोडा ने यहां क्रोम की जगह ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया है, जिससे कार को एक स्टेल्थी और अग्रेसिव लुक मिलता है। जबकि, टॉप-स्पेक मोंटे कार्लो एडिशन में ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ रेड एक्सेंट भी मिलते हैं, जो इसे और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें एक और बड़ा बदलाव अलॉय व्हील्स में हुआ हैं। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 16-इंच के ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कार के ओवरऑल डार्क थीम को कॉम्प्लिमेंट करते हैं, जबकि क्लासिक प्लस और सिग्नेचर वेरिएंट्स में सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वहीं, टॉप-स्पेक प्रेस्टीज वेरिएंट में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ब्लैक व्हील्स ने हमेशा से ही परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कारों की पहचान बनाई है, और स्लाविया पर यह ट्रीटमेंट काफी आकर्षक लगता है।

इसमें स्पोर्टी ट्रीटमेंट पीछे भी देखने को मिलता है। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में पीछे की तरफ कई ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें टेलगेट पर स्पोर्टलाइन बैजिंग भी मिलती है। इस वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप, एलईडी फॉग लैंप, पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, आकर्षक एलईडी टेललाइट्स, शार्क-फिन एंटीना और बूट लिप स्पॉइलर दिया गया है।

इंटीरियर

कार का स्पोर्टी कैरेक्टर एक्सटीरियर से होते हुए केबिन के अंदर भी जारी रहता है। स्लाविया स्पोर्टलाइन में ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है, जिसमें ब्लैक डैशबोर्ड, ब्लैक डोर पैनल्स और एक ब्लैक रूफलाइनर शामिल है। यह केबिन को एक ड्राइवर-फोकस्ड फील देता है। इसमें सीटों, सेंटर आर्मरेस्ट और डोर पैड्स पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। यहां लेदरेट का ऑप्शन नहीं मिलता और यह फीचर प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो जैसे टॉप वेरिएंट्स के लिए ही रिजर्व रखा गया है। हालांकि, इसमें लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, एम्बिएंट लाइटिंग, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की सुविधा दी गई है। इंटीरियर में नया एडिशन एल्युमिनियम पैडल्स का किया गया है, जो इसके केबिन में स्पोर्टी टच जोड़ते हैं।

प्रैक्टिकलिटी का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, स्लाइडिंग फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट सीटबैक पॉकेट और कूल्ड ग्लवबॉक्स दिया गया है। हालांकि, इसमें कई काम आने वाले फीचर्स की कमी रखी गई है।





इसका केबिन एक स्पोर्टी एहसास देता है और उन लोगों को खास तौर पर पसंद आता है जो कुछ अलग और अनोखा चाहते हैं। केबिन के अंदर काफी जगह है, लेकिन ब्लैक इंटीरियर होने की वजह से यह असल में जितनी बड़ी है, उतनी बड़ी नहीं दिखती।





फीचर

सिग्नेचर ट्रिम से स्लाविया काफी फीचर लोडेड लगने लगती है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, गूगल एआई असिस्टेंट, सिंगल-पेन सनरूफ, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, चारों पावर विंडो, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस फोन चार्जर, चार यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 8-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स, ऑटोमैटिक और फॉलो-मी-होम हेडलैंप्स और ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन विंडो जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

हालांकि, इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मसाजिंग रियर सीट, और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स की कमी रखी गई है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सेफ्टी हमेशा से स्कोडा की प्राथमिकता रही है, और स्लाविया स्पोर्टलाइन इस मामले में कोई समझौता नहीं करती। इसमें 6 एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ईडीएल (इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक), ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। स्पोर्टलाइन वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स। इस वेरिएंट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड 360-डिग्री कैमरा का जुड़ना है। यह फीचर सिग्नेचर वेरिएंट में नहीं मिलता है और यह पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाने को बेहद आसान और सुरक्षित बनाता है।

इंजन ऑप्शन

स्कोडा स्लाविया स्पोर्टलाइन को सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें स्कोडा का आजमाया हुआ 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल (टीएसआई) इंजन मिलता है। यह इंजन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। जबकि, ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन केवल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट के साथ मिलता है। इसे डीएसजी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

यहां देखें स्लाविया स्पोर्टलाइन वेरिएंट के साथ मिलने वाले इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

मुकाबला

स्कोडा स्लाविया का मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फोक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

स्कोडा स्लाविया स्पोर्टलाइन उन खरीदारों के लिए एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है जो अपनी सेडान से सिर्फ एलिगेंस ही नहीं, बल्कि एक स्पोर्टी कैरेक्टर भी चाहते हैं। सही कलर के साथ इसका ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट इसे सड़क पर एक दमदार उपस्थिति देता है। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें सिग्नेचर वेरिएंट का लुक थोड़ा सादा लगता है, लेकिन वह मोंटे कार्लो के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते। सबसे खास बात यह है कि स्पोर्टलाइन वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है, जो सिग्नेचर वेरिएंट के मुकाबले इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है।

अगर लुक्स आपकी प्राथमिकता नहीं है तो सिग्नेचर वेरिएंट ज्यादा बेहतर वैल्यू देता है। वहीं, जो लोग ज्यादा आराम और परफॉरमेंस चाहते हैं, उन्हें प्रेस्टीज वेरिएंट पर जरूर विचार करना चाहिए। क्या आप सिग्नेचर की बजाए स्पोर्टलाइन को चुनना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।