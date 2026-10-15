2026 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी लॉन्च, कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू

Published On अक्टूबर 15, 2026 16:58 ist

Oct 15, 2026 16:58 IST

last updated on Oct 15, 2026 16:58 IST

Oct 15, 2026 13:12 IST

published on Oct 15, 2026 13:12 IST

महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी को लॉन्च किया है, यह इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार का सीएनजी वर्जन है। इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल-सीएनजी इंजन दिया गया है। महिंद्रा का दावा है कि यह 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। इसमें अंडरफ्लोर ट्विन-सिलेंडर सेटअप है, जो सीएनजी कार होने के बावजूद 270 लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस सुनिश्चित करता है।

कीमत और वेरिएंट

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी को चार वेरिएंट्स में पेश किया गया है, ताकि अलग-अलग बजट और जरूरतों वाले ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 12.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स ऐज 9.99 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ऐज ऑप्शनल 10.79 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एएक्स5 11.19 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ रेवएक्स ए 12.27 लाख रुपये

इसका टॉप रेवएक्स ए उन सभी मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है जो इसके स्टैंडर्ड पेट्रोल वर्जन में मिलते हैं, जिससे यह सीएनजी सेगमेंट में एक प्रीमियम पेशकश बन जाती है।

क्या है नया?

एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका पावरट्रेन और सीएनजी टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इंटीग्रेशन है, जो इसे बाजार में मौजूद अन्य सीएनजी एसयूवी कार से अलग करता है।

टर्बोचार्ज्ड सीएनजी इंजन

यह उन गिनी-चुनी सीएनजी एसयूवी कार में से एक है जिसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है। 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सीएनजी मोड में 111 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसे फिलहाल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। महिंद्रा के अनुसार, यह सेटअप 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह निराश नहीं करती, कंपनी का दावा है कि यह 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.9 सेकंड में और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 11.8 सेकंड में पकड़ सकती है।

स्पेसिफिकेशन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल-सीएनजी पावर 111 पीएस टॉर्क 200 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी सर्टिफाइड माइलेज 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

प्रैक्टिकल सीएनजी सेटअप और बूट

महिंद्रा ने इसमें एक अंडरफ्लोर ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी में दो छोटे सिलेंडर बूट फ्लोर के नीचे फिट किए जाते हैं, जिससे एक फ्लैट लोडिंग फ्लोर मिलता है। इसका नतीजा यह है कि आपको 270 लीटर का उपयोगी बूट स्पेस मिलता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और छोटे ट्रिप्स के लिए काफी है। डुअल-सिलेंडर सेटअप का एक और फायदा यह है कि बूट फ्लोर लोडिंग लिप के बराबर समतल रहता है, जिससे भारी सामान रखना और निकालना आसान हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेगुलर एक्सयूवी 3एक्सओ का बूट स्पेस पहले से ही सेगमेंट में छोटा माना जाता है, इसलिए सीएनजी वेरिएंट का बूट स्पेस भी औसत ही रहता है।

अन्य खास बातें

ड्राइवर को बेहतर जानकारी देने के लिए, इसमें एक रियल-टाइम फ्यूल-एफिशिएंसी डिस्प्ले दिया गया है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों मोड के लिए काम करता है। यह फीचर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर दिखता है, जिससे ड्राइवर अपनी ड्राइविंग स्टाइल को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज कर सकता है।

फीचर्स और सेफ्टी

एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी के टॉप वेरिएंट में फीचर्स की कोई कमी नहीं है। यह उन खरीदारों को भी संतुष्ट करेगी जो एक मॉडर्न और आरामदायक केबिन चाहते हैं।

प्रीमियम फीचर्स: इसमें 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। अन्य फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, और वायरलेस फोन चार्जिंग शामिल हैं।

कंफर्ट और कन्वीनियंस: एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री और गो, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसी सुविधाएं ड्राइविंग को और भी आसान बनाती हैं।

सेफ्टी के मामले में भी एक्सयूवी 3एक्सओ कोई समझौता नहीं करती। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं:

6 एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा

सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

बाकी पावरट्रेन ऑप्शंस

सीएनजी वेरिएंट के अलावा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ तीन और पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध है।

इंजन 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2 लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल 1.5 लीटर डीजल पावर 112 पीएस 130 पीएस 117 पीएस टॉर्क 200 एनएम 230 एनएम 300 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

जो लोग ज्यादा पावर चाहते हैं, उनके लिए 1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन (130 पीएस/230 एनएम) एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं, जिन्हें ज्यादा टॉर्क और हाईवे पर लंबी दूरी तय करनी है, वे 1.5-लीटर डीजल इंजन (117 पीएस/300 एनएम) चुन सकते हैं। इन सभी इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर और एएमटी) दोनों गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं।

इनसे है मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी सीएनजी का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रॉन्क्स और टाटा पंच से है, जो फैक्ट्री-फ़िट सीएनजी ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। इसका मुकाबला किआ सोनेट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टोयोटा टाइजर और किआ सिरोस से भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी उन खरीदारों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो सीएनजी कार से ज्यादा बचत की उम्मीद करते हैं। इसका टर्बोचार्ज्ड इंजन एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव का वादा करता है, जो आमतौर पर सीएनजी कार में नहीं मिलता। वहीं, डुअल-सिलेंडर सेटअप और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया बूट फ्लोर इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है।

हालांकि, इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसका बूट स्पेस अपेक्षाकृत छोटा है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का न होना उन खरीदारों को निराश कर सकता है जो शहर के ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं।

9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर, यह उन लोगों के लिए विचार करने लायक है जिनकी प्राथमिकता परफॉर्मेंस, मॉडर्न फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा चाहिए, तो बाजार में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर, यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक पैकेज है जो एक टर्बोचार्ज्ड एसयूवी के मिजाज के साथ सीएनजी का विकल्प चाहते हैं।

क्या महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी देखने लायक है? हमें कमेंट्स में बताएं।