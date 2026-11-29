published on नवंबर 29, 2026 12:07 ist

last updated on Nov 29, 2026 12:07 IST

published on Nov 29, 2026 12:07 IST

भारत की पसंदीदा एमपीवी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च हो गया है। इनोवा हाईक्रॉस चार वेरिएंट: जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स में उपलब्ध है, जिनके साथ पेट्रोल और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, सभी वेरिएंट्स की अपनी खूबियां और खामियां हैं, जबकि इनोवा हाईक्रॉस जीएक्स वेरिएंट सबसे अच्छी वैल्यू देता है और यह इकलौता वेरिएंट है जिसमें पेट्रोल पावरट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है।

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के जीएक्स वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, आइए जानते हैं आगे :-

कीमत

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) पेट्रोल जीएक्स 7-सीटर 19.59 लाख रुपये पेट्रोल जीएक्स 8-सीटर 19.64 लाख रुपये फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड जीएक्स 7-सीटर 23.99 लाख रुपये फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड जीएक्स 8-सीटर 24.04 लाख रुपये

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जीएक्स वेरिएंट की कीमत 19.59 लाख रुपये से 24.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यदि आप 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में अपग्रेड करते हैं तो आपको पेट्रोल और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च करने होंगे।

ध्यान दें कि हाईक्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन की कीमत नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट से 4.4 लाख रुपये ज्यादा है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की पूरी कीमत 19.59 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी पूरी प्राइस लिस्ट।

एक्सटीरियर

अगर आप टोयोटा की गाड़ियों के बारे में अपडेटेड रहते हैं, तो आप तुरंत इनोवा हाइक्रॉस और हाइलक्स के बीच की समानताएं पहचान पाएंगे। हालांकि, इसकी डिज़ाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं, फिर भी इसे पुराने वर्ज़न से अलग दिखाने के लिए एक नया फ्रंट लुक दिया गया है।

आगे की तरफ इसमें सबसे पहले नज़र इसकी बड़ी, हेक्सागनल पैटर्न वाली नई ग्रिल पर जाती है। यह कार को पहले से ज़्यादा मस्कुलर और दमदार लुक देती है। बंपर को भी नया डिज़ाइन दिया गया है और अब इसमें नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं, जिसमें डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) इंटीग्रेटेड हैं। यह फ्रंट लुक को एक मॉडर्न और प्रीमियम टच देता है। हालांकि, जीएक्स वेरिएंट में एलईडी फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं, जो कि इसके वीएक्स और जेडएक्स वेरिएंट में मिलते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो जीएक्स वेरिएंट में 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अगर आपको डोर हैंडल्स, डोर बेल्ट और बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स पर क्रोम गार्निश चाहिए, तो आपको टॉप वेरिएंट जेडएक्स के लिए अपना बजट बढ़ाना होगा। हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की बाकी साइड प्रोफाइल प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के जैसी ही है।

पीछे की तरफ इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं। दोनों टेललैंप्स को जोड़ने वाली ब्लैक ट्रिम दी गई है, जिस पर पहले क्रोम फिनिश मिलती थी। हाईक्रॉस जीएक्स वेरिएंट में रैपअराउंड एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, जिनका आकार तो पुराने वर्ज़न जैसा ही है, लेकिन इनमें नई डिटेलिंग दी गई है। हाई-माउंटेड एलईडी स्टॉप लाइट और रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं, जो सेफ्टी और स्टाइल दोनों को बढ़ाते हैं।

कलर ऑप्शन

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स 5 कलर विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और सुपर व्हाइट शामिल हैं। ये सभी कलर ऑप्शन सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।

इंटीरियर

जीएक्स वेरिएंट का केबिन बेस जी वेरिएंट की तरह पूरी तरह से ब्लैक थीम पर आधारित है। इसमें सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड पर कुछ छोटे-मोटे बदलाव जरूर दिखते हैं, लेकिन इसका डिज़ाइन काफी शानदार है और यह एक प्रीमियम एहसास देता है। इसके अलावा इसमें एक मॉडर्न सेंट्रल कंसोल और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी दिए गए हैं।

सेकंड रो की बात करें तो यहां आपको ब्लोअर कंट्रोल के साथ अलग से रियर एसी वेंट मिलते हैं, जो इनोवा ब्रांड की एक खास पहचान है। 7-सीटर वर्जन में दूसरी रो के लिए कैप्टन सीटें दी गई हैं, जिनमें स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन, कप-होल्डर के साथ एक कोलेप्सिबल ट्रे और अलग-अलग रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं। वहीं, 8-सीटर वर्ज़न में दूसरी रो के लिए एक पारंपरिक बेंच सीट दी गई है जिसमें स्लाइड, रिक्लाइन और टम्बल फंक्शन मिलते हैं। तीसरी रो में भी अलग से एसी वेंट्स दिए गए हैं और यहां प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले कोई दूसरा बदलाव नहीं किया गया है।

फीचर

अगर आप फीचर्स के साथ थोड़ा समझौता करने को तैयार हैं तो इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स शायद आपके लिए सही वेरिएंट रहेगा। इसमें सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि 7-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 7-इंच की सेमी-डिजिटल स्क्रीन, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तीनों रो में यूएसबी टाइप-सी चार्जर, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप।





यदि आपको अपनी गाड़ी में 12.3-इंच का नया इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.3-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स चाहिए, तो आपको वीएक्स या जेडएक्स वेरिएंट्स को लेने के बारे में सोचना चाहिए।





सेफ्टी

इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स वेरिएंट बेस वेरिएंट जी के मुकाबले सेफ्टी के मामले में एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा और इमरजेंसी एसओएस फीचर दिया गया है।



इसके अलावा इसमें बेस वेरिएंट वाले सभी सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, एबीएस के साथ ईबीडी, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) शामिल हैं।





पहले की तरह ही, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर केवल टॉप वीएक्स या जेडएक्स वेरिएंट्स में ही मिलते हैं। प्री-फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई थी, उम्मीद है कि इसके फेसलिफ्ट मॉडल को भी यही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

पावट्रेन

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट का जीएक्स इकलौता वेरिएंट है जिसमें पेट्रोल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यूनिट मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-



टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स पावरट्रेन इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल पावर 173 पीएस 200 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (पेट्रोल), 206 एनएम (ई-मोटर) ट्रांसमिशन सीवीटी ई-सीवीटी ड्राइवट्रेन एफडब्ल्यूडी एफडब्ल्यूडी



सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी, एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइव

यहां देखें इनोवा हाईक्रॉस के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

मुकाबला

इसका मुकाबला मारुति इनविक्टो, किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, मारुति अर्टिगा और मारुति एक्सएल6 से है।

कारदेखो का क्या है कहना..

कुछ कारें हमेशा से लोगों की पसंदीदा चॉइस बनी रहती हैं, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, इनोवा हाइक्रॉस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फेसलिफ्ट वर्जन के जरिए टोयोटा ने अपने भरोसेमंद इंजन के साथ कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गई है। हालांकि, जीएक्स वेरिएंट के पेट्रोल वर्जन का लुक लगभग पुराने मॉडल जैसा ही है, जो इस वेरिएंट की एक कमी कही जा सकती है।



जो खरीदार अपने बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना एक आरामदायक और बेहतरीन अनुभव चाहते हैं, और जो गाड़ी में दिए गए सभी जरूरी फीचर्स से खुश हैं, उनके लिए इनोवा हाइक्रॉस जीएक्स एक बहुत ही समझदारी भरा विकल्प है।



लेकिन, अगर आप एक ऐसा केबिन चाहते हैं जो ज्यादा प्रीमियम लगे, और जिसमें 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, 12.3-इंच की स्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स भी मिलें, तो हमारी सलाह होगी कि आप इसका वीएक्स या जेडएक्स वेरिएंट चुनें।







