कहा जाता है कि रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के तनाव से दूर होने के लिए एक मज़ेदार कार, एक अच्छी सड़क और अच्छे साथियों का साथ ही काफी होता है। अगर आप कार के शौकीन हैं, तो यह बात और भी मायने रखती है। इसलिए, जब मुझे पता चला कि मैं तमिलनाडु और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में 'महिंद्रा एडवेंचर' की 'ब्लू ओडिसी ड्राइव' पर जाने वाला हूं, तो मेरा तुरंत जवाब था - "बिल्कुल, हां, जरूर!" आप में से कई लोगों को यह शायद एक आम ड्राइव जैसा लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्यों इसे सुनकर मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई।

पिछले लगभग 15 सालों से महिंद्रा एडवेंचर के इवेंट्स में शामिल होना, हमारे जैसे कार शौकीनों के लिए हमेशा से ही एक बहुत ही खास अनुभव रहा है। एक दोस्त ने मुझसे कहा, "यह तो एक ज़बरदस्त पार्टी की तरह है!" मुझे इस बात का भी बेसब्री से इंतज़ार था कि मैं महिंद्रा की बेहतरीन कारों को अलग-अलग तरह के रास्तों और इलाकों में चलाऊंगा। इतनी सारी तारीफें सुनने के बाद, ज़ाहिर है कि मैं खुद इस अनुभव को एक्सपीरिएंस करने के लिए बहुत उत्साहित था।

पहला दिन: आराम, रिलैक्स और तैयारी

जैसे ही मैं मैसूर के एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी नज़र सबसे पहले थार रॉक्स पर पड़ी। मतलब, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए इससे बेहतर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट और क्या हो सकता है? लेकिन मुझे तब तक यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है, अगले कुछ दिनों तक हम इन्हीं कारों को बारिश में, धूप में, पक्की सड़कों पर, बिना सड़क वाले रास्तों पर और हर तरह के हालात में चलाएंगे।

हमारा पहला दिन काफी शांत रहा, जिसमें मैसूर पैलेस की एक छोटी सी विजिट ही दिन का मुख्य आकर्षण थी। लंबा वीकेंड होने के कारण वहां भारी भीड़ थी, लेकिन सच कहें तो पैलेस की भव्यता और शानदार नज़ारों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने पैलेस के परिसर में घूमकर इसकी खूबसूरती का आनंद लिया और इसके इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प और अनोखे तथ्यों के बारे में जाना। दिन के अंत में, हमने एक छोटी सी ब्रीफिंग की और शांति से रात का खाना खाया, जिसके बाद हम आगे की लंबी ड्राइव के लिए तैयार होने लगे।

दूसरा दिन: सफर की शुरुआत

इस हफ्ते का हमारा रूट था: मैसूरु - ऊटी - कूर्ग - बेंगलुरु। मैसूरु से ऊटी के रास्ते में खराब सड़कें, घुमावदार मोड़ और घाट शामिल थी। मैं अपनी एसयूवी को परखने के लिए काफी उत्साहित था। भरपेट नाश्ता करने के बाद, हम ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकल पड़े। 11 'थार रॉक्स' गाड़ियों को एक के पीछे एक गेट से बाहर निकलते देखना वाकई एक शानदार नज़ारा था।

गाड़ियों में म्यूजिक बज रहा था और रेडियो पर खूब बातचीत हो रही थी, जिससे समय बहुत जल्दी बीत गया। जैसे ही हम कर्नाटक-तमिलनाडु बॉर्डर पर बांदीपुर नेशनल पार्क और मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व के पास पहुंचे, सड़कें काफी बेहतर हो गईं। गाड़ी का सस्पेंशन इतना बेहतरीन था कि खराब सड़कों से चिकनी डामर वाली सड़कों पर आते ही यह खुद को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता था। जैसे ही हम प्रोटेक्टेड एरिया में पहुंचे, हमें अपनी स्पीड कम करने और घने जंगलों के बीच से गुजरती सड़कों पर जंगली जानवरों को देखने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई।

ड्राइविंग टिप : जंगल या सेंक्चुरी में हमेशा धीरे चलें। वन्यजीवों को आगे निकलने का पहला अधिकार है; इसलिए उनसे उचित दूरी बनाए रखें और उनके आने-जाने में कम से कम रुकावट डालें।

जैसे-जैसे हम पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़े, ट्रैफिक कम हो गया और आगे हमें एकदम बढ़िया सड़कें मिलीं। इस रास्ते पर मैंने खूब मज़ा किया। पहाड़ी की चोटी पर स्थित हमारे 'क्लब महिंद्रा' रिज़ॉर्ट से नज़ारे बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। रात के खाने के दौरान मैंने जिस किसी से भी बात की, उसने यही कहा कि इतनी लंबी ड्राइव के बावजूद उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई।

तीसरा दिन: हिरण और डिटॉक्स

अगले दिन, हम जंगल सफारी के लिए वापस मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व गए। कुछ लोगों ने उस दिन आराम करने का फैसला किया, इसलिए हमने गाड़ियां आपस में बांट लीं और मुझे पीछे की सीट पर बैठने का मौका मिल गया। दूसरे दिन की तरह ही सफर तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन 'टाइगर सफारी' काफी निराशाजनक रही क्योंकि वहां बस एक-दो हाथी और हिरणों का एक झुंड ही देखने को मिला।





हालांकि, यहां मुझे लगा कि थार रॉक्स थोड़ी पीछे रह गई है। यह कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसे खास तौर पर पीछे बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, और यह बात यहां साफ दिखी। पीछे की सीट पर जांघों को मिलने वाला सपोर्ट कम था और गाड़ी में काफी उछाल महसूस हो रहा था। अच्छी बात यह है कि महिंद्रा इस समस्या को दूर करने के लिए काम कर रही है।









इसके बाद हमने एक चाय के बागान में समय बिताया, जहां हमने चाय बनाने की बारीकियों को समझा। वैसे तो मुझे अपनी 'कटिंग चाय' ही सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ घंटों के लिए थोड़ा 'सोफिस्टिकेटेड' बनने का अनुभव काफी अच्छा रहा।





दिन 4: तीन राज्यों की कहानी

अगले दिन, हम ऊटी से अपनी अगली मंज़िल कूर्ग के मडिकेरी के लिए निकल पड़े। यह पूरे सफर का सबसे लंबा ड्राइव था, जिसमें तीन राज्यों से गुज़रते हुए बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। मौसम बेहतर हो रहा था, धूप निकल आई थी, खिड़कियां नीचे थीं और पैनोरमिक सनरूफ खुला था, जिससे यह सफर बहुत ही शानदार बन गया।

जब हम तमिलनाडु की पहाड़ियों से नीचे उतरकर केरल की गर्म और उमस भरी जगह पर पहुंचे, तो हाइवे के किनारे बसे छोटे-छोटे कस्बों में एकदम चिकनी सड़कें और बहुत ही शानदार हालत में खड़ी पुरानी कारें सबका ध्यान खींच रही थीं। वैसे तो केरल को 'गॉड्स ओन कंट्री' कहा जाता है, लेकिन एक ही दिन में इतनी बेहतरीन मॉडिफाइड गाड़ियां देखकर तो यही लगता है कि यह 'मॉडस ओन कंट्री' है।

दोपहर के खाने में हमें केरल की स्वादिष्ट चिकन करी और गरमा-गरम परोठे खाने को मिले। पिछले कुछ दिनों से हम जो आम बुफे का खाना खा रहे थे, उसके मुकाबले यह एक बहुत ही बढ़िया था। जैसे ही हम फिर से कर्नाटक की ओर बढ़े, बारिश शुरू हो गई, जिससे हमें गर्मी से राहत मिली। हालांकि, सड़कें बिल्कुल अलग थीं, यहां लगभग दस किलोमीटर तक बड़े-बड़े गड्ढे थे, जो हमें बता रहे थे कि हम कर्नाटक में प्रवेश कर चुके हैं।

इस दिन का समापन 'क्लब महिंद्रा' की एक और प्रॉपर्टी में शानदार स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद हमने रात का खाना खाया और अगले दिन के प्लान को लेकर हम सभी बहुत उत्साहित थे।

पांचवा 5: थार रॉक्सस्टार

मेरे लिए सबसे बेसब्री से इंतज़ार किया जाने वाला दिन आ गया था, क्योंकि आज हम इस एसयूवी को उसके असली 'ऑफ-रोड' कैरेक्टर में ले जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले, हम एक लोकल कॉफी प्लांटेशन में गए। वहां हमें कॉफी के फल से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक सब कुछ विस्तार से दिखाया गया, और अंत में हमनें ताज़ा कॉफी का मज़ा भी लिया। यहां पहली बार थार रॉक्स की 4x4 क्षमता का पता चला, जब हम घने जंगल के बीच बने संकरे रास्तों से गुज़रे। हाल ही में हुई बारिश की वजह से वहां काफी कीचड़ हो गया था, जिससे हमें एक तरह से ट्रेलर मिल गया कि आगे क्या होने वाला है।

लंच करने के बाद, हम महिंद्रा एडवेंचर का ऑफ-रोड कोर्स के लिए आगे बढ़े। मैंने गाड़ी तो काफी चलाई थी, लेकिन ऑफ-रोडिंग का अनुभव कम था, इसलिए मुझे बहुत कुछ सीखना था। साथ में अनुभवी गाइड होने की वजह से, चिंता की कोई बात नहीं थी। यहीं पर थार रॉक्स ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। जो रुकावटें नामुमकिन लग रही थीं, उन्हें थार रॉक्स ने बिना किसी परेशानी के पार कर लिया। इसकी लग्ज़री सुविधाओं को देखकर यह मत समझिएगा कि यह थार नहीं रही, रॉक्स पूरी तरह से एक असली थार ही है!

सबसे पहले हम क्रॉस-एक्सल पिट से गुज़रे, ये इतने गहरे और तिरछे गड्ढे थे कि कार ऊपर-नीचे हिलने लगी और कई पहिए हवा में आ गए! सुनने में यह डरावना लग सकता है, लेकिन 4एल मोड ऑन होने पर रॉक्स बिना ऐसेलेरेट किए ही आसानी से आगे बढ़ गई!

इसके बाद बारी आई एक खड़ी ढलान की, एक ऐसी चुनौती जहां ब्रेक पर मज़बूत पकड़ और स्टीयरिंग व्हील का बिल्कुल सीधा होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि मुझे अब तक अनुभव हो चुका था, इसे पार करना बहुत आसान था, फिर भी यह एक रोमांचक अनुभव रहा। अंत में, जंगल से बाहर निकलने का समय आ गया। 4एच मोड में गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आया। कार पूरी तरह कीचड़ और दलदल से सन गई थी और हम सूर्यास्त से ठीक पहले पक्की सड़क पर आ गए।

इसके बाद एक शानदार डिनर हुआ जहां हमने अपनी यादें ताज़ा कीं, नए दोस्त बनाए। अगले दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट तक की ड्राइव बोरिंग थी, जो पिछले पांच दिनों के रोमांच से बिल्कुल अलग थी। सबसे अहम बात यह थी कि हमें उन गाड़ियों की चाबियां वापस करनी थीं, जो ऐसी ड्राइव के लिए एकदम बेहतरीन साथी साबित हुई थीं।

अंतिम विचार…

कुछ महीनों की काम की थकान के बाद, मेरे जैसे उत्साही इंसान को एक लंबी और खूबसूरत ड्राइव की सख्त जरूरत थी, और महिंद्रा ने इसे बखूबी पूरा किया। बेहतरीन तालमेल और प्लानिंग से लेकर, काफिले में गाड़ी चलाने के शानदार अनुभव और थार रॉक्स की बेहतरीन परफॉरमेंस तक, ब्लू ओडिसी ड्राइव के इस सफर ने सच में मेरा जोश बढ़ा दिया।

जहां तक खुद गाड़ी की बात है, तो इस रोड-ट्रिप के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इस गाड़ी से एक खास जुड़ाव हो गया है। हालांकि, पीछे की तरफ बैठने पर यह थोड़ी बाउंसी लगती है, इसके कप-होल्डर किसी काम के नहीं हैं, और इसमें सामान रखने की जगह और बेहतर हो सकती थी। यह अब तक की सबसे 'फैमिली-फ्रेंडली' थार जरूर है, लेकिन इसे सबसे अच्छी 'फैमिली-फ्रेंडली' एसयूवी नहीं कहा जा सकता। फिर भी, अगर आपको लंबी दूरी का सफर पसंद हैं, तो इससे बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो।