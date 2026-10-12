2026 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी का टीजर जारी: एलईडी हेडलाइट और पैनोरमिक सनरूफ का हुआ खुलासा

Published On अक्टूबर 12, 2026 16:27 ist

last updated on Oct 12, 2026 16:27 IST

published on Oct 12, 2026 16:27 IST

महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय सबकॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ के सीएनजी वेरिएंट का टीजर जारी किया है, जिससे इसके कुछ प्रमुख फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि हो गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के बीच, भारतीय ग्राहक सीएनजी और हाइब्रिड जैसी ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, और महिंद्रा इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी द्वारा जारी किए गए नए टीजर से पता चलता है कि एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी में प्रीमियम फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। यहां इस सीएनजी एसयूवी कार के बारे में सब कुछ है जो अब तक सामने आया है:

टीजर में क्या दिखा?

महिंद्रा ने जो टीजर जारी किया है, उसमें एक लाल रंग की एक्सयूवी 3एक्सओ दिखाई गई है, जो इसके रेवएक्स अवतार में है। इस टीजर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कंपनी सीएनजी वेरिएंट में फीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। इसमें आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देते हैं। सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी है।

यह महिंद्रा का दूसरा प्रोडक्ट होगा जो फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट के साथ आएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या महिंद्रा इसमें टाटा की तरह डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि ज्यादा बूट स्पेस मिल सके।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ पहले से ही एक फीचर-लोडेड एसयूवी कार है, और उम्मीद है कि सीएनजी वेरिएंट में भी यही सब मिलेगा। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

सेफ्टी की बात करें तो एक्सयूवी 3एक्सओ को हाल ही में भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। इसके भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के बारे में यहां पढ़ें। सीएनजी वेरिएंट में भी सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट मिलने की उम्मीद है, जिसमें शामिल हैं:

6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए)

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

पीछे पार्किंग सेंसर

360-डिग्री कैमरा

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

संभावित पावरट्रेन

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ फिलहाल तीन इंजन विकल्प के साथ आती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी में से एक बनाते हैं।

मॉडल महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 112 पीएस 130 पीएस 117 पीएस टॉर्क 200 एनएम 230 एनएम 300 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

सीएनजी वेरिएंट 1.2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होने की उम्मीद है। पेट्रोल मोड में यह इंजन 112 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। सीएनजी मोड में पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि महिंद्रा बूट स्पेस की समस्या को हल करने के लिए अंडरबॉडी सिलेंडर टैंक का इस्तेमाल करेगी, जैसा कि पहले के टीजर्स में संकेत दिया गया था। हालांकि, यह देखना बाकी है कि यह मारुति ब्रेजा एस-सीएनजी जैसा सिंगल अंडरबॉडी टैंक होगा या टाटा की तरह ड्यूल-सिलेंडर सेटअप।

संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी को 15 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है,। सीएनजी वेरिएंट अपने संबंधित पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 50,000 रुपये से एक लाख रुपये तक महंगा हो सकता है।

एक्सयूवी 3एक्सओ का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रॉन्क्स, टाटा पंच, किआ सोनेट, रेनो काइगर, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टोयोटा टाइजर और किआ सिरोस से है।

कारदेखो का क्या है कहना

एक्सयूवी 3एक्सओ पहले से ही अपने डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के कारण खरीदारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। सीएनजी किट के जुड़ने से यह उन ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक पैकेज बन जाएगी जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और एक किफायती विकल्प चाहते हैं। सीएनजी के साथ, ग्राहकों के पास कुल चार पावरट्रेन विकल्प (दो टर्बो-पेट्रोल, एक डीजल और एक सीएनजी) होंगे, जो हर तरह की जरूरत को पूरा करेंगे। हालांकि, सफलता की कुंजी बूट स्पेस मैनेजमेंट में छिपी है। एक्सयूवी 3एक्सओ की सबसे बड़ी कमजोरी इसका छोटा बूट है, और एक पारंपरिक सीएनजी सिलेंडर इसे लगभग बेकार कर देगा। अगर महिंद्रा एक स्मार्ट डुअल-सिलेंडर या अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड अंडरबॉडी टैंक सेटअप देती है, तो एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी अपने सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित हो सकती है।