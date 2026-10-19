2026 हुंडई बेयोन एसयूवी डीलरशिप पर पहुंची: तस्वीरों में देखें इसका डिजाइन, इंटीरियर और फीचर, जल्द लॉन्च होगी

नई हुंडई बेयोन एसयूवी अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। एक लीक हुए वीडियो से इस कार की रियल-लाइफ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इसके एक्सटीरियर डिजाइन, रोड प्रेजेंस और केबिन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। हुंडई इस एसयूवी को अपनी लाइनअप में वेन्यू और आने वाली नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा के बीच पोजिशन करेगी।

हुंडई बेयोन डीलरशिप पर दिखी: क्या नजर आया?

डिजाइन

लीक हुई तस्वीरों से यह साफ है कि हुंडई बेयोन का डिजाइन कंपनी की नई ग्लोबल 'सेंसुअस स्पोर्टीनेस' फिलॉसफी पर आधारित है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। सामने से देखने पर, इसका फेश काफी आकर्षक और व्यस्त लगता है। सबसे पहले ध्यान खींचते हैं इसके पतले, उल्टे "एल-शेप" वाले एलईडी डीआरएल, जो एक ग्लॉस ब्लैक पट्टी के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। मेन एलईडी हेडलैंप्स को बंपर में नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है, जो आजकल की एसयूवी कार में एक ट्रेंड बन चुका है। बंपर का डिजाइन काफी बिजी है, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स और भारी-भरकम क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। नीचे दी गई सिल्वर स्किड प्लेट न सिर्फ इसे एक रग्ड लुक देती है, बल्कि इसकी रोड प्रेजेंस को भी काफी बढ़ाती है।

साइड से देखने पर बेयोन का क्रॉसओवर वाला कैरेक्टर ज्यादा साफ नजर आता है। इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनका डिजाइन काफी स्टाइलिश है। मोटी व्हील-आर्च क्लैडिंग इसके एसयूवी वाले लुक को और मजबूत करती है। इसकी विंडशील्ड ढलान वाली है और विंडोलाइन भी पारंपरिक एसयूवी कार से अलग है। यह डिजाइन इसे क्रेटा से अलग करता है, जिसका लुक ज्यादा सीधा और पारंपरिक एसयूवी जैसा है।

पीछे का डिजाइन भी फ्रंट थीम फॉलो करता है। यहां भी पतली एलईडी टेललाइट्स हैं जो एक ग्लॉस ब्लैक पट्टी से जुड़ी हुई हैं। बंपर पर भारी क्लैडिंग और एक बड़ी सिल्वर एप्लीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक मस्कुलर लुक देता है। रूफ पर लगा शार्क-फिन एंटीना और सफ़ेद इंसर्ट वाला स्पॉइलर इसके स्पोर्टी एहसास को और बढ़ाते हैं।

इंटीरियर

बेयोन का केबिन पहली नजर में ही प्रीमियम और हवादार लगता है। इसमें डुअल-टोन सफ़ेद और काले रंग की फिनिश है, जो केबिन को एक खुला-खुला एहसास देती है। डैशबोर्ड का डिजाइन मॉडर्न और ड्राइवर-फोकस्ड है। डैशबोर्ड का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप है। इसमें एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। स्टीयरिंग व्हील 4-स्पोक है, जिस पर हुंडई का "मोर्स-कोड" लोगो है, जैसा हमने वेन्यू में भी देखा है। सेंट्रल कंसोल पर एक ड्राइव मोड बटन भी साफ दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें कस्टमाइजेबल ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। सेंट्रल एसी वेंट्स को डैशबोर्ड में थोड़ा नीचे की तरफ लगाया गया है और उनके बीच में क्लाइमेट कंट्रोल के स्विच दिए गए हैं। केबिन के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए, इसमें नीले रंग की एम्बिएंट लाइटिंग और जगह-जगह सिल्वर इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

लीक हुई जानकारी और कंपनी के पहले के खुलासों के आधार पर, इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे।

कम्फर्ट और कन्वीनियंस : 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और आगे वेंटिलेटेड सीट।

प्रीमियम फीचर्स : इस सेगमेंट के सबसे पसंदीदा फीचर्स में से एक, पैनोरमिक सनरूफ भी इसमें मिलेगा। साथ ही, बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए बोस का साउंड सिस्टम भी दिया जाएगा।

कनेक्टिविटी: इसमें जेनरेटिव एआई वाली कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी, जो कई स्मार्ट फीचर्स को इनेबल करेगी।

सेफ्टी के मामले में भी बेयोन काफी एडवांस होगी। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया जाएगा। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। उम्मीद है कि इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी शामिल होंगे।

पावरट्रेन

इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा। यह वही इंजन है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी कारों में भी अपनी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / सीवीटी

यह पावरट्रेन शहर की ड्राइविंग और हाईवे पर आरामदायक क्रूजिंग के लिए एक संतुलित परफॉर्मेंस प्रदान करता है।

लॉन्च, कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन को भारत में 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इसकी संभावित कीमत 10 लाख रुपये से 17.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी थी। भारतीय बाजार में बेयोन का मुकाबला किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, मारुति विक्टोरिस, निसान टेक्टॉन, टाटा सिएरा और सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स जैसी कारों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

2015 में क्रेटा के लॉन्च के बाद से हुंडई ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर राज किया है। क्रेटा ने इस सेगमेंट को न सिर्फ पॉपुलर बनाया, बल्कि सफलता के नए पैमाने भी तय किए। अब जब क्रेटा अगले साल की शुरुआत में अपनी तीसरी पीढ़ी में प्रवेश करने वाली है, तो बेयोन का आना हुंडई की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। कंपनी बेयोन के जरिए इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। इसका ऑफिशियल रिवील काफी रोमांचक था, लेकिन अब लॉन्च से ठीक पहले डीलरशिप पर इसकी मौजूदगी ने ग्राहकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और लंबी फीचर लिस्ट इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। अब देखना यह होगा कि क्या बेयोन भी क्रेटा जैसी सफलता की कहानी दोहरा पाएगी। आप नई हुंडई बेयोन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।

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