2026 होंडा एलिवेट vs निसान टेक्टॉन : कौनसी मिड-साइज एसयूवी आपके लिए रहेगी बेहतर?

published on नवंबर 09, 2026 13:24 ist

Nov 09, 2026 13:24 IST

last updated on Nov 09, 2026 13:24 IST

Nov 09, 2026 13:24 IST

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कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में निसान ने अपनी बिल्कुल नई टेक्टॉन एसयूवी को पेश करके एक मजबूत दावेदारी पेश की है। इस गाड़ी का सीधा मुकाबला होंडा एलिवेट से है। रेनो डस्टर पर आधारित निसान टेक्टॉन अपने साथ ढेर सारे नए फीचर्स और सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन लेकर आई है, जबकि होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट अपने भरोसेमंद इंजन, आरामदायक राइड क्वालिटी और होंडा की विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आपको इनमें से कौनसी गाड़ी अपने घर लेकर आनी चाहिए? आइये जानते हैं आगे :-

कीमत

मॉडल होंडा एलिवेट निसान टेक्टॉन कीमत (एक्स-शोरूम) 11.80 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

एंट्री लेवल वेरिएंट्स की बात करें तो निसान टेक्टॉन का बेस वेरिएंट एलिवेट से 1.31 लाख रुपये सस्ता है। यह एक बड़ा अंतर है जो बजट के प्रति सचेत ग्राहकों को निसान की ओर खींच सकता है। जबकि, दोनों एसयूवी के टॉप-एंड वेरिएंट की कीमतें लगभग एक जैसी हैं। टेक्टॉन के टॉप मॉडल की कीमत 18.59 लाख रुपये है, जबकि एलिवेट का टॉप वेरिएंट 18.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर आता है। इसका मतलब है कि फुल लोडेड कार खरीदने वालों के लिए कीमत का यह अंतर ना के बराबर है और फैसला पूरी तरह से फीचर्स, पावर और ब्रांड वैल्यू पर निर्भर करेगा।

होंडा एलिवेट छह वेरिएंट्स में आती है, जिसमें केवल एक पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर/बॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। जबकि, निसान टेक्टॉन में भी चुनने के लिए छह वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इसके साथ दो अलग-अलग टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं।

डाइमेंशन

पैरामीटर होंडा एलिवेट निसान टेक्टॉन अंतर लंबाई 4312 मिलीमीटर 4349 मिलीमीटर (-37 मिलीमीटर) चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1815 मिलीमीटर (-25 मिलीमीटर) ऊंचाई 1650 मिलीमीटर 1674 मिलीमीटर (-24 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2650 मिलीमीटर 2657 मिलीमीटर (-7 मिलीमीटर) बूट स्पेस 458 लीटर 518 लीटर (-60 लीटर)

साइज के मोर्चे पर निसान टेक्टॉन लगभग हर मामले में होंडा एलिवेट से बड़ी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और व्हीलबेस का साइज एलिवेट से ज्यादा है। एलिवेट के मुकाबले निसान टेक्टॉन में 60 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस भी मिलती है। यह उन परिवारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं और जिन्हें ज्यादा सामान रखने की जगह चाहिए होती है। हालांकि, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ यूजर रिपोर्ट्स के अनुसार, होंडा एलिवेट में पीछे वाली सीट पर बेहतर नीरूम स्पेस मिलती है। यह होंडा के स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट को दिखाता है।

कलर ऑप्शन

होंडा एलिवेट निसान टेक्टॉन प्लेटिनम व्हाइट पर्ल पर्ल व्हाइट ३स्ड लुनार सिल्वर मेटेलिक ब्लेड सिल्वर मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक मूनबो ग्रे रेडिएंट रेड मेटेलिक ग्लेयर गार्नेट रेड ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल इंडिगो ब्लू क्रिस्टल ब्लैक पर्ल ओनिक्स ब्लैक नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल -

कलर के मामले में दोनों एसयूवी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई विकल्प देती हैं। होंडा एलिवेट कुल 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जो इसे एक क्लासिक और सोबर लुक देते हैं। हालांकि, इसका एक ख़ास आकर्षण इसका टॉप जेडएक्स प्लस ब्लैक वेरिएंट है, जिसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर कलर और कई स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। यह ऑल-ब्लैक लुक उन ग्राहकों को बहुत पसंद आ सकता है जो एक स्पोर्टी और दमदार रोड प्रजेंस चाहते हैं। वहीं, निसान टेक्टॉन कुल 6 कलर विकल्प में आती है, लेकिन इसका अंदाज ज्यादा मॉडर्न है। इसके ऑनिक्स ब्लैक को छोड़कर बाकी सभी पांच कलर के साथ डुअल-टोन का विकल्प भी मिलता है, जो इसे एक स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर होंडा एलिवेट निसान टेक्टॉन एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स शार्क फिन एंटीना ✅ ✅ इन्फोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7-इंच (सेमी-डिजिटल) 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8 स्पीकर 6-स्पीकर अरकामिस पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ केबिन थीम ड्यूल-टोन आइवरी और ब्लैक ट्राई-टोन बेज, बर्गंडी और रोज गोल्ड वेंटीलेटेड सीट्स ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे) हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ (8-वे इलेक्ट्रिक) ✅ (6-वे इलेक्ट्रिक) को-ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट ✅ (4-वे इलेक्ट्रिक) ✅ (6-वे इलेक्ट्रिक) लंबर एडजस्टमेंट ❌ ✅ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ कूल्ड आर्मरेस्ट स्टोरेज ❌ ✅ (केवल डीसीटी) पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ पैडल शिफ्टर्स ✅ (केवल सीवीटी) ✅ (केवल डीसीटी) कनेक्टेड कार टेक ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ सनरूफ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैनोरमिक ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-ज़ोन) ✅ (ड्यूल-ज़ोन) रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर्स ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग ✅ (ऑरेंज) ✅ (48-कलर) कीलेस एंट्री ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 लेवल-2 एडीएएस ✅ ✅ ड्राइव मोड ❌ ✅ पार्किंग सेंसर्स आगे और पीछे आगे और पीछे पार्किंग कैमरा ✅ (360-डिग्री) ✅ (360-डिग्री) ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ❌ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ (केवल सीवीटी) ✅ ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ (केवल सीवीटी) ✅ (ऑटो-होल्ड केवल डीसीटी) ऑटो-डिम्मिंग आईआरवीएम ✅ ✅ आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅

फीचर्स के मामले में निसान टेक्टॉन और होंडा एलिवेट के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों गाड़ियों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 6 एयरबैग जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

निसान टेक्टॉन का केबिन ट्राई-टोन कलर इंटीरियर थीम के साथ ज्यादा प्रीमियम दिखता है। एलिवेट के मुकाबले इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट और फ्रंट सीटों के लिए लंबर एडजस्टमेंट जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं। जबकि, होंडा एलिवेट में टेक्टॉन के मुकाबले रियर वेंटिलेटेड सीट और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स का एडवांटेज मिलता है।

निसान टेक्टॉन में कई सारे ड्राइविंग मोड, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और टीपीएमएस भी मिलता है।

कुल मिलाकर, निसान टेक्टॉन में कहीं ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जबकि होंडा एलिवेट आधुनिक उपकरणों के मामले में पीछे रह जाती है। एलीवेट में मौजूद कुछ हाई-टेक फीचर्स को छोड़ दें, तो इसमें भी लगभग वैसा ही फीचर पैकेज मिल जाता है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है।

इंजन ऑप्शन

इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवी कार बिल्कुल अलग है। होंडा एलिवेट एक सीधे-सरल और भरोसेमंद रास्ते पर चलती है, जबकि निसान टेक्टॉन ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प और ज़बरदस्त पावर देती है। एलिवेट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल और सीवीटी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि निसान टेक्टॉन में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1-लीटर टर्बो पेट्रोल और बड़ा 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि बड़े इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस भी मिलती है।

यहां देखें इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल होंडा एलिवेट निसान टेक्टॉन इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 4 3 4 पावर 121 पीएस 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 145 एनएम 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6- स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड एमटी 6- स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन; सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक); डीसीटी- डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

निसान टेक्टॉन में टर्बो पेट्रोल इंजन का मिलना इसके मुख्य फायदों में से एक है, जो इसे उत्साही ड्राइवरों के लिए आकर्षक विकल्प बनाता है। एलिवेट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन टेक्टॉन के बेस 1-लीटर इंजन के मुकाबले ज्यादा पावर देता है।

अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आपको टेक्टॉन के इंजन विकल्पों को चुनना चाहिए। इसका 1-लीटर टर्बो इंजन उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें बेहतर माइलेज और रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस चाहिए, जबकि 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन उन लोगों को टारगेट करता है जिन्हें ड्राइविंग का मज़ा लेना है और जो एक रोमांचक परफॉर्मेंस चाहते हैं। वहीं, एलिवेट का 1.5-लीटर इंजन पिछले दो दशकों से अपनी काबिलियत साबित कर चुका है और काफी भरोसेमंद माना जाता है। यह इंजन अपनी विश्वसनीयता, रिफाइनमेंट और आरामदायक शहरी ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। तेज रफ्तार में चलाने पर इसके स्पोर्टी स्वभाव की वजह से भी ड्राइविंग के शौकीन लोग इसे काफी पसंद करते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

निसान टेक्टॉन और होंडा एलिवेट के बीच का चुनाव पूरी तरह से खरीदार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दोनों गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में मजबूत हैं, लेकिन वह अलग-अलग तरह के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं।

निसान टेक्टन उन खरीदारों के लिए है जो एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड और पावरफुल एसयूवी चाहते हैं। अपने बड़े साइज़, बड़े बूट स्पेस, पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स और सेगमेंट के सबसे पॉपुलर 163 पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, यह निश्चित रूप से उन लोगों को आकर्षित करेगी जो बेहतरीन रोमांचक ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं। इसकी आक्रामक शुरुआती कीमत इसे और भी आकर्षक विकल्प बनाती है।

होंडा एलिवेट उन ग्राहकों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है जो विश्वसनीयता और कंफर्ट को प्राथमिकता देते हैं। इसका 1.5-लीटर इंजन सालों से परखा हुआ है और अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसका सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहरी ट्रैफिक में एक बेहद आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देता है। पीछे की सीटों पर वेंटिलेशन और बेहतर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स कंफर्ट को महत्व देने वाले परिवारों को पसंद आएंगे। एलिवेट एक सुरक्षित, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल विकल्प है, भले ही यह फीचर्स या पावर के मामले में टेक्टॉन जितनी आकर्षक ना लगे।

आप इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

आप यह ऑप्शंस भी देख सकते हैं

होंडा एलिवेट और निसान टेक्टॉन के अलावा आप रेनो डस्टर, टाटा कर्व, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स और एमजी एस्टर जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।