2026 हुंडई बेयोन Vs हुंडई क्रेटा: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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published on अक्टूबर 27, 2026 16:21 ist

Oct 27, 2026 16:21 IST

last updated on Oct 27, 2026 16:21 IST

Oct 27, 2026 16:21 IST

published on Oct 27, 2026 16:21 IST

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हुंडई ने अपनी एसयूवी लाइनअप में एक नया मॉडल बेयोन शामिल किया है, जिसे क्रेटा के ठीक नीचे पोजीशन किया गया है। दोनों गाड़ियों में काफी कुछ एक जैसा है, जिसमें एक भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और कई मॉडर्न फीचर्स शामिल हैं। लेकिन, इनके बीच कुछ ऐसे अहम फर्क भी हैं जो आपके खरीदने के फैसले को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक तरफ बेयोन अपनी अनोखी स्टाइल और अलग इंटीरियर डिजाइन के साथ आती है, तो दूसरी तरफ क्रेटा ज्यादा इंजन ऑप्शन (टर्बो-पेट्रोल और डीजल) और कुछ अतिरिक्त कम्फर्ट फीचर्स के साथ एक लोकप्रिय कार है। चलिए, इन दोनों एसयूवी कार की कीमत, साइज, फीचर्स और पावरट्रेन के आधार पर विस्तार से तुलना करते हैं।

कीमत

मॉडल हुंडई बेयोन हुंडई क्रेटा कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से 18 लाख रुपये 10.91 लाख रुपये से 20.46 लाख रुपये

बेयोन की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो क्रेटा के बेस मॉडल से 91,000 रुपये कम है। यह उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो क्रेटा की प्राइस रेंज में आए बिना एक फीचर से भरपूर हुंडई एसयूवी कार चाहते हैं।

टॉप मॉडल की बात करें तो बेयोन की कीमत क्रेटा से 2.46 लाख रुपये कम है। हालांकि, क्रेटा की ज्यादा प्राइस रेंज में इसके एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन भी शामिल हैं, जिसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल यूनिट शामिल हैं।

आखिरी फैसला इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बेयोन के किस वेरिएंट पर नजर रख रहे हैं। फैसला करने से पहले आप क्रेटा पर डिस्काउंट और ऑफर्स भी देख सकते हैं।

साइज

मॉडल हुंडई बेयोन हुंडई क्रेटा अंतर लंबाई 4245 मिलीमीटर 4330 मिलीमीटर (- 85 मिलीमीटर) चौड़ाई 1810 1790 मिलीमीटर + 20 मिलीमीटर ऊंचाई 1570 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर (- 65 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर 2610 मिलीमीटर (- 10 मिलीमीटर)

पहली नजर में क्रेटा एक बड़ी एसयूवी कार लगती है, और आंकड़े भी यही बताते हैं। यह बेयोन से ज्यादा लंबी और ऊंची है, और इसका व्हीलबेस भी थोड़ा लंबा है।

बेयोन लंबाई और ऊंचाई में छोटी होने के बावजूद, क्रेटा से 20 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। बेयोन का 2,600 मिलीमीटर का व्हीलबेस क्रेटा से सिर्फ 10 मिलीमीटर कम है, जो कि एक बहुत छोटा अंतर है।

वैसे तो क्रेटा कुल मिलाकर बड़ी एसयूवी कार है, लेकिन बेयोन के साइज उससे नीचे वाले मॉडल के हिसाब से अभी भी काफी हैं। हालांकि, असली केबिन स्पेस और पीछे की सीट पर आराम का अंदाजा सिर्फ अनुभव करके ही लगाया जा सकता है, इसलिए हुंडई बेयोन के हमारे डिटेल्ड रिव्यू के लिए बने रहें।

रंग

हुंडई बेयोन हुंडई क्रेटा टाइटेनियम ब्लैक^ रोबस्ट एमराल्ड पर्ल क्लासी ब्लू^ स्टारी नाइट एटलस व्हाइट* टाइटन ग्रे फिएरी रेड* टाइटन ग्रे मैट गोल्डन ब्रोंज एटलस व्हाइट* इकोट्रॉनिक ग्रे टाइटेनियम ब्लैक - टाइटेनियम ब्लैक मैट

*डुअल-टोन कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध

^ मैट-फिनिश विकल्प के साथ भी उपलब्ध

बेयोन में डार्क शेड, न्यूट्रल कलर और ब्राइट ऑप्शन का मिक्स मिलता है। क्लासी ब्लू और फिएरी रेड खरीदारों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं, जबकि एटलस व्हाइट और इकोट्रॉनिक ग्रे उन लोगों के लिए ज्यादा सही हैं जो ज्यादा सिंपल लुक पसंद करते हैं। टाइटेनियम ब्लैक इसके डार्क कलर ऑप्शन में इजाफा करता है।

क्रेटा थोड़ा अलग सिलेक्शन देता है, जिसमें रोबस्ट एमरल्ड पर्ल और स्टारी नाइट जैसे कलर आम व्हाइट, ग्रे और ब्लैक ऑप्शन के अलावा वैरायटी भी देते हैं। इसमें टाइटन ग्रे मैट और टाइटेनियम ब्लैक मैट भी मिलते हैं, साथ ही एटलस व्हाइट के लिए डुअल-टोन ऑप्शन भी है।

दोनों एसयूवी कार में कलर की अच्छी रेंज मिलती है, लेकिन आखिरी चॉइस काफी हद तक पर्सनल पसंद पर निर्भर करेगी। अगर आपको ज्यादा अलग शेड पसंद है, तो बेयोन पर गोल्डन ब्रॉन्ज और क्रेटा पर रोबस्ट एमरल्ड पर्ल जैसे ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है।

फीचर्स

फीचर हुंडई बेयोन हुंडई क्रेटा ऑटो एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी फॉग लैम्प्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैम्प्स ✅ ✅ व्हील 17-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅(एडेप्टर के माध्यम से) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 8-स्पीकर बॉस ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर बॉस ऑडियो सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आगे पावर्ड सीट ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पारकिंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ एडीएएस ✅लेवल-2 ✅लेवल-2

फीचर्स की बात करें तो, बेयोन अपने बड़े डिस्प्ले के साथ एक मजबूत दावेदार है। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जो दोनों क्रेटा के 10.25-इंच यूनिट से बड़े हैं। बेयोन वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करती है, जबकि क्रेटा को वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए एडॉप्टर की ज़रूरत होती है।

हालांकि, क्रेटा के अपने कुछ एडवांटेज भी हैं। बेयोन के 17-इंच यूनिट के मुकाबले इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि इसका डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को अलग-अलग टेम्परेचर सेट करने की सुविधा देता है।

बाकी फीचर लिस्ट काफी मिलती-जुलती है। दोनों एसयूवी कार में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, आठ-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है।

सेफ्टी फीचर लिस्ट भी करीब-करीब एक जैसी है, जिसमें छह एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर और लेवल 2 एडीएएस हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

मॉडल हुंडई बेयोन हुंडई क्रेटा इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी पावर 115 पीएस 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

बेयोन में एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 115 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये आंकड़े क्रेटा के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन जैसे ही हैं, और दोनों में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस या ज्यादा इंजन ऑप्शन चाहिए तो क्रेटा में यह विकल्प मिलेंगे। इसका 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क देता है, और यह 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है।

मारुति ग्रैंड विटारा जैसे कॉम्पिटिटर की तुलना में, दोनों में से किसी भी एसयूवी कार में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन नहीं है।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन और क्रेटा, दोनों ही शानदार पैकेज हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह की जरूरतों को पूरा करती हैं। दोनों में एक ही बेस पेट्रोल इंजन और कई कॉमन फीचर्स होने के बावजूद, उनका टारगेट ऑडियंस अलग है।

हुंडई बेयोन उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक फ्रेश डिजाइन, एक ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर इंटीरियर (खासकर बड़ी स्क्रीन के कारण) चाहते हैं। अगर आपका बजट क्रेटा तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आप एक फीचर-लोडेड हुंडई एसयूवी ही लेना चाहते हैं, तो बेयोन आपके लिए सोचने लायक ऑप्शन हो सकती है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी प्राथमिकता स्टाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक सरल पेट्रोल पावरट्रेन है, और वे इसके लिए परफॉर्मेंस या इंजन विकल्पों से समझौता करने को तैयार हैं।

वहीं, हुंडई क्रेटा उन खरीदारों के लिए है जिन्हें वर्सेटिलिटी चाहिए। अगर आपको एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का रोमांच चाहिए, या आप लंबी दूरी की यात्रा के लिए डीजल इंजन पसंद करते हैं, तो क्रेटा आपके लिए सही चुनाव है। इसका थोड़ा बड़ा साइज और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स इसे एक ज्यादा कम्प्लीट फैमिली एसयूवी कार बनाते हैं।

अन्य विकल्प

अगर हुंडई बेयोन और क्रेटा के अलावा दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, होंडा एलिवेट, और एमजी एस्टर पर विचार कर सकते हैं।