फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन vs टिग्वान आर-लाइन : इनमें से कौनसी एसयूवी कार को चुनें?

फरवरी 06, 2026

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन को भारत में फरवरी के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध टिग्वान आर-लाइन का 3-रो 7-सीटर वर्जन है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौनसी कार को चुना जाए तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इस कंपेरिजन के जरिए :-

साइज

डाइमेंशन 2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोक्सवैगन टिगवान आर-लाइन अंतर लंबाई 4,792 मिलीमीटर 4,539 मिलीमीटर + 253 मिलीमीटर चौड़ाई 1,866 मिलीमीटर 1,859 मिलीमीटर + 7 मिलीमीटर ऊंचाई 1,665 मिलीमीटर 1,656 (रूफ रेल्स के बिना) + 9 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,789 मिलीमीटर 2,680 मिलीमीटर + 109 मिलीमीटर बूट स्पेस 345 लीटर / 850 लीटर (तीसरी रो नीचे करने के साथ) 652 लीटर + 198 लीटर

चूंकि यह 3-रो 7-सीटर एसयूवी कार है, ऐसे में टेरॉन आर-लाइन की लंबाई और व्हीलबेस का साइज टिग्वान आर-लाइन से ज्यादा है।

5-सीटर टिग्वान आर-लाइन के मुकाबले यह गाड़ी ज्यादा चौड़ी और ऊंची भी है।

बड़े साइज की वजह से टेरॉन आर-लाइन गाड़ी के बूट में अतिरिक्त लगेज स्पेस (तीसरी रो फोल्ड करने पर) भी मिलती है जो एक वीकेंड ट्रिप के लिए अच्छी साबित होती है।

यह भी जानें : फोक्सवैगन का कहना है कि टेरॉन आर-लाइन के बूट स्पेस को दूसरी और तीसरी रो फोल्ड करने पर 1,905 लीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं, टिग्वान आर-लाइन में सेकंड रो नीचे की तरफ फोल्ड करने पर 1,650 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है।

कलर ऑप्शन

टेरॉन आर-लाइन गाड़ी में सात एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलेंगे, जबकि टिग्वान आर-लाइन केवल पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन नाइटशेड ब्लू नाइटशेड ब्लू अल्ट्रावायोलेट पर्सिम्मन रेड ग्रेनाडिल्ला ब्लैक ग्रेनाडिल्ला ब्लैक डॉलफिन ग्रे ओरिक्स व्हाइट ओरिक्स व्हाइट सिप्रेसिनो ग्रीन सिप्रेसिनो ग्रीन – ऑयस्टर सिल्वर –

इन दोनों एसयूवी कार में चार कलर ऑप्शन कॉमन मिलते हैं जिसमें नाइटशेड ब्लू और सिप्रेसिनो ग्रीन शामिल है। यहां देखें फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन के साथ मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी। टेरॉन आर-लाइन की फोटो गैलरी देखने के लिए यहां क्लिक करें।

फीचर

फीचर 2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ अलॉय व्हील्स 19-इंच डुअल-टोन 19-इंच डुअल-टोन रूफ रेल्स सिल्वर फिनिश्ड सिल्वर फिनिश्ड एलईडी टेललाइट ✅ ✅ अपहोल्स्ट्री लेदरेट फैब्रिक सीटिंग लेआउट 7-सीटर 5-सीटर एम्बिएंट लाइटिंग 30-कलर 30-कलर एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ✅ ✅ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 3-जोन 3-जोन मसाज फंक्शन के साथ हीटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ❌ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट 12-वे ❌ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 10.25-इंच पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ डुअल वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅ हेडअप डिस्प्ले ✅ ✅ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 15-इंच 15-इंच वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ साउंड सिस्टम 11 स्पीकर (हार्मन कार्डन ब्रांडेड) 8 स्पीकर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 9 9 360-डिग्री कैमरा ✅ ❌ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ लेवल-2 एडीएएस* ✅ ✅

*एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

फोक्सवैगन की दोनों एसयूवी कार में बड़ा 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, ट्रिपल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, 9 एयरबैग और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

हमें क्या लगता है : 1) यह देखकर हमें अच्छा लगा है कि फॉक्सवैगन ने टेरॉन आर-लाइन में 11-स्पीकर सेटअप और 12-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें जैसे अतिरिक्त फीचर दिए हैं, जिससे यह टिग्वान आर-लाइन के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम नजर आएगी। 2) हालांकि, यदि फोक्सवैगन अपनी टिग्वान आर-लाइन में कुछ काम के फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और पावर्ड टेलगेट देती तो हमें ज्यादा खुशी होती क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर एक एसयूवी में ये सभी फीचर्स मिलना बड़ी बात हैं।

इंजन ऑप्शन

फोक्सवैगन की दोनों एसयूवी कार में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइवट्रेन एडब्लूडी^



*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन



^एडब्लूडी - ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन

कीमत

2026 फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन कीमत (एक्स-शोरूम) 48 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 45.73 लाख रुपये



टिग्वान आर-लाइन की तरह टेरॉन आर-लाइन भी सिंगल टॉप वेरिएंट में उपलब्ध होगी। चूंकि इस 3-रो एसयूवी कार को भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा, ऐसे में उम्मीद है कि इसकी कीमत कम रखी जा सकती है और यह इसे टिग्वान आर-लाइन के करीब ला देगी।

कारदेखो का क्या है कहना...

यहां एक बात बहुत साफ है: आप इनमें से किसी भी गाड़ी को चुनें, आप बिलकुल गलत नहीं होंगे क्योंकि दोनों एसयूवी कार अंदर और बाहर से एक लगभग जैसी हैं। टिग्वान आर-लाइन के मुकाबले टेरॉन आर-लाइन को बेहतर प्रैक्टिकैलिटी और फीचर्स की वजह से ज़्यादा पैसे खर्च करके लेना समझदारी होगी। इन दोनों मॉडल में एक ही पावरट्रेन दी गई है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि यह दोनों गाड़ियां चलाने और हैंडल करने में भी एक जैसे ही होंगे, जिससे एक्सपीरिएंस लगभग एक जैसा ही मिलेगा।